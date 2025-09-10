miércoles 10  de  septiembre 2025
MÚSICA

Lady Gaga reprograma concierto en Miami para 2026

El show en Miami estaba previsto como el cierre de la serie de presentaciones de Lady Gaga en Florida dentro de su "The Mayhem Ball Tour"

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.

AFP/Benjamin Cremel
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La espera terminó para los fans de Lady Gaga en el sur de Florida. El concierto que la cantante debía ofrecer en Miami el 3 de septiembre en el Kaseya Center, y que fue cancelado de manera inesperada minutos antes de comenzar, ya tiene nueva fecha.

El evento se llevará acabo el 13 de marzo de 2026. El anuncio fue realizado por el propio recinto a través de sus redes sociales, donde confirmaron que todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva función. Quienes no puedan asistir podrán solicitar un reembolso en el punto de compra, lo que da un respiro a los miles de seguidores que se vieron sorprendidos y decepcionados por la repentina suspensión del espectáculo.

Lee además
Lady Gaga interpreta el sencillo Hold My Hand en la emblemática Bourbon Street de Nueva Orleans.  video
MÚSICA

Lady Gaga y Tim Burton se unen para video de "The Dead Dance"
La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025
MÚSICA

Lady Gaga pospone concierto en Miami por daños en las cuerdas vocales

El show en Miami estaba previsto como el cierre de la serie de presentaciones de Gaga en Florida dentro de su The Mayhem Ball Tour, pero se canceló pocos minutos antes de la hora de inicio. Según explicó la propia artista en un mensaje publicado en Instagram, la decisión fue tomada tras presentar fatiga vocal severa durante los ensayos y el calentamiento previo, lo que ponía en riesgo su salud y la calidad del concierto.

“Me encantaría ser fuerte y salir al escenario por ustedes, pero mis médicos y mi entrenador vocal me recomendaron parar para no arriesgar un daño permanente en mis cuerdas vocales. Es una decisión difícil y dolorosa, pero debo cuidarme para poder seguir cantando muchos años más”, expresó Gaga en su comunicado.

Reacciones encontradas

La cancelación generó reacciones mixtas. Mientras algunos seguidores comprendieron la situación médica de la artista, otros criticaron la manera en que se gestionó la comunicación, ya que muchos asistentes ya estaban en el recinto esperando el inicio del espectáculo.

La cantante, sin embargo, ofreció disculpas públicas y aseguró que estaba trabajando con su equipo para reprogramar la fecha lo más pronto posible, promesa que ya se ha cumplido.

La cancelación coincidió con el lanzamiento de su nuevo sencillo The Dead Dance, acompañado de un videoclip dirigido por Tim Burton y vinculado a la serie Wednesday, donde Gaga tendrá una participación especial en su segunda temporada. El tema forma parte de su más reciente producción discográfica, Mayhem, estrenada en marzo.

El concierto en Miami será parte de la recta final de la gira The Mayhem Ball Tour, que comenzó el 16 de julio en Las Vegas y culminará el 30 de enero de 2026 en Tokio, antes de este regreso especial a Estados Unidos.

La decisión de reprogramar el espectáculo reafirma el compromiso de Lady Gaga con su público, sin poner en riesgo su salud vocal en una etapa de gran exigencia artística. Aunque la cancelación causó frustración, la nueva fecha mantiene viva la ilusión de miles de fanáticos que esperan para ver a la artista en vivo en Miami.

Temas
Te puede interesar

Alexis y Fido destacan como finalistas en los Latin Billboard 2025

Final del Mundial de Desayunos: Perú y Venezuela se disputan el título

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
POLÍTICA

Presión militar de EEUU consigue sacar diferencias entre Maduro y Cabello

Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

El portero venezolano Rafael Romo reacciona tras perder el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín, Venezuela, el 9 de septiembre de 2025. 
Fútbol

Venezuela queda eliminada: cayó ante Colombia en Maturín y Bolivia la dejó sin repechaje

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Te puede interesar

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
EDUCACIÓN

Florida, líder en libertad educativa por cuarto año consecutivo

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
ECONOMíA DE EEUU

Fuerte caída de precios mayoristas, contrario a vaticinios de algunos analistas

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
CHOQUE POLÍTICO

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro Quiénes sostienen la dictadura de Cuba video
ESPACIO DE ANÁLISIS

El Interamerican Institute for Democracy invita al foro "Quiénes sostienen la dictadura de Cuba"