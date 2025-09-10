Lady Gaga reprograma concierto en Miami para 2026

MIAMI.- La espera terminó para los fans de Lady Gaga en el sur de Florida . El concierto que la cantante debía ofrecer en Miami el 3 de septiembre en el Kaseya Center, y que fue cancelado de manera inesperada minutos antes de comenzar, ya tiene nueva fecha.

El evento se llevará acabo el 13 de marzo de 2026. El anuncio fue realizado por el propio recinto a través de sus redes sociales, donde confirmaron que todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva función. Quienes no puedan asistir podrán solicitar un reembolso en el punto de compra, lo que da un respiro a los miles de seguidores que se vieron sorprendidos y decepcionados por la repentina suspensión del espectáculo.

El show en Miami estaba previsto como el cierre de la serie de presentaciones de Gaga en Florida dentro de su The Mayhem Ball Tour, pero se canceló pocos minutos antes de la hora de inicio. Según explicó la propia artista en un mensaje publicado en Instagram, la decisión fue tomada tras presentar fatiga vocal severa durante los ensayos y el calentamiento previo, lo que ponía en riesgo su salud y la calidad del concierto.

“Me encantaría ser fuerte y salir al escenario por ustedes, pero mis médicos y mi entrenador vocal me recomendaron parar para no arriesgar un daño permanente en mis cuerdas vocales. Es una decisión difícil y dolorosa, pero debo cuidarme para poder seguir cantando muchos años más”, expresó Gaga en su comunicado.

Reacciones encontradas

La cancelación generó reacciones mixtas. Mientras algunos seguidores comprendieron la situación médica de la artista, otros criticaron la manera en que se gestionó la comunicación, ya que muchos asistentes ya estaban en el recinto esperando el inicio del espectáculo.

La cantante, sin embargo, ofreció disculpas públicas y aseguró que estaba trabajando con su equipo para reprogramar la fecha lo más pronto posible, promesa que ya se ha cumplido.

La cancelación coincidió con el lanzamiento de su nuevo sencillo The Dead Dance, acompañado de un videoclip dirigido por Tim Burton y vinculado a la serie Wednesday, donde Gaga tendrá una participación especial en su segunda temporada. El tema forma parte de su más reciente producción discográfica, Mayhem, estrenada en marzo.

El concierto en Miami será parte de la recta final de la gira The Mayhem Ball Tour, que comenzó el 16 de julio en Las Vegas y culminará el 30 de enero de 2026 en Tokio, antes de este regreso especial a Estados Unidos.

La decisión de reprogramar el espectáculo reafirma el compromiso de Lady Gaga con su público, sin poner en riesgo su salud vocal en una etapa de gran exigencia artística. Aunque la cancelación causó frustración, la nueva fecha mantiene viva la ilusión de miles de fanáticos que esperan para ver a la artista en vivo en Miami.