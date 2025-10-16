Certificado de defunción de Diane Keaton confirma muerte por neumonía bacteriana

Diane Keaton asiste al estreno de "El Club del Libro: El Siguiente Capítulo" en el Teatro AMC Lincoln Square el 8 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Luego de que la familia de Diane Keaton compartiera, a través de un comunicado, que la actriz falleció a causa de una neumonía ; ahora la revista People ha obtenido el certificado de defunción de la ganadora del Óscar, el cual confirma lo expuesto por sus seres queridos.

El documento especifica que Keaton falleció a los 79 años el sábado 11 de octubre debido a una neumonía bacteriana primaria que había quebrantado sus salud días antes.

El certificado no expone otras afecciones importantes que comprometieran a la artista o contribuyeran a su fallecimiento.

Según Mayo Clinic: "la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus (material purulento), lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microrganismos, como bacterias, virus y hongos, pueden provocar neumonía".

La gravedad de la neumonía puede variar y puede ser potencialmente mortal. Bebés, niños y personas mayores a 65 años con problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados, son más propensas a padecer complicaciones de esta enfermedad.

People también expuso que el documento señala que los restos de la protagonista de The First Wives Club, Baby Boom, Something's Gotta Give y Book Club serían incinerados.

Pronunciamiento de la familia

En una declaración, la familia de Diane Keaton agradeció a la industria y los seguidores de la actriz por las muestras de afecto compartidas en los últimos días, por medio de homenajes públicos o tributos en redes sociales.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", reza el comunicado. "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

"No hay más detalles disponibles en este momento, y su familia ha pedido privacidad en este momento de gran tristeza", agregó el portavoz de la familia.

Tras conocerse el deceso de la intérprete el 11 de octubre a los 79 años, una fuente cercana informó que la salud de la actriz se había deteriorado rápidamente en los últimos meses.

"Se deterioró repentinamente , lo cual fue desgarrador para todos sus seres queridos. Su muerte fue tan inesperada, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu. En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo", dijo la fuente.