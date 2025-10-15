miércoles 15  de  octubre 2025
Regresa Entrelibros, festival que celebra la literatura infantil hispana en EEUU

El festival, en el que participan más de una docena de editoriales de Latinoamérica y España, presenta su edición 2025 en marco del Mes de la Herencia Hispana

El festival EntreLibros se realiza del 15 al 19 de octubre de 2025 en el Museo de Coral Gables, en Miami, en medio de la celebración del Mes de la Historia Hispana

El festival EntreLibros se realiza del 15 al 19 de octubre de 2025 en el Museo de Coral Gables, en Miami, en medio de la celebración del Mes de la Historia Hispana

Cortesía/ 305PR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Para celebrar el M es de la Herencia Hispana, la organización sin fines de lucro IMAGO por las Artes, en colaboración con el Museo de Coral Gables, anunció la tercera edición de Entrelibros, el primer y único festival de libros en español para niños en Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa, los organizadores informaron que el evento se celebrará en el Museo de Coral Gables, creando un espacio para la lectura, el arte y la herencia cultural.

"Entrelibros 2025 tiene como propósito fomentar en los niños la lectura en español, fortalecer los lazos comunitarios y celebrar con orgullo nuestra herencia hispana", expresaron.

Este año, el festival reunirá una curada selección de autores, ilustradores y 13 editoriales especializadas en literatura infantil, provenientes de España, Argentina, México, Chile y Estados Unidos.

Festival Entrelibross
El fetival Entrelibros 2025 tiene como propósito fomentar en los niños la lectura en español, fortalecer los lazos comunitarios y celebrar con orgullo el mes de la herencia hispana

El fetival Entrelibros 2025 tiene como propósito fomentar en los niños la lectura en español, fortalecer los lazos comunitarios y celebrar con orgullo el mes de la herencia hispana

María Alejandra Prado, presidenta de la fundación, explica que esta nueva edición conserva dos de las iniciativas hermanas del festival: Entrelíneas, la jornada de formación dedicada al desarrollo profesional, y Verso y Color, la exposición de ilustraciones que ofrece un acercamiento visual a la poesía infantil.

En esta edición, la primera iniciativa cuenta con un enfoque especial en el poder de la poesía dentro de la literatura infantil, mientras que la segunda presentará imágenes de más de 20 libros como una forma de enriquecer y potenciar en los niños la experiencia poética.

“Cada poema, cada ilustración en Entrelibros 2025 puede ser una puerta de entrada a ese maravilloso proceso creativo para inspirar a la próxima generación de lectores. En un mundo globalizado como el que vivimos promover el aprendizaje del idioma español en los más pequeños de la casa es indispensable ya que ofrece beneficios que van desde el desarrollo cognitivo hasta el fortalecimiento de los lazos familiares y culturales”, dijo Trina Oropeza, COO de Imago por las Artes.

El evento se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2025.

Celebración

Oropeza extendió su agradecimiento a la Ciudad de Coral Gables por el apoyo incondicional que recibe el festival, y a toda la comunidad que ha contribuido al evento desde sus inicios en 2023.

Según el Instituto Cervantes, hay más de 595 millones de hispanohablantes en el mundo. En Estados Unidos, se estima que hay más de 62 millones de hispanos, lo que convierte a este país en el segundo con mayor población hispanohablante, solo superado por México.

“Esta cifra es crucial porque demuestra que el español no es un idioma 'extranjero' en Estados Unidos, sino una parte integral del tejido social, demográfico y cultural del país. Más que una herencia, es una herramienta de gran valor social, cultural y económico para el futuro de los niños”, finalizó Oropeza.

