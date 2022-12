Laura Bozzo revela que padece síndrome de Peter Pan

En esta foto del 27 de abril de 2006, la presentadora de TV peruana Laura Bozzo durante una entrevista con The Associated Press en su casa en Lima.

"No es broma, he tenido siempre un síndrome que es el síndrome de Peter Pan", reveló la también abogada de 70 años.

"Yo me siento niña, no maduro, por eso tengo tantas desgracias en mi vida que no he sabido manejar, soy irresponsable, firmo contratos sin leerlos. En la época que estaba casada con el padre de mis hijas, él veía todo, yo no hacía nada. Cuando me he enfrentado a asumir la realidad de adulto no la sumo porque yo me siento niña", agregó la conductora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Pese a ello, Laura Bozzo destacó lo ventajoso que ha sido para su carrera la participación que tuvo en el programa de telerrealidad de Telemundo: La casa de los famosos.

"(La respuesta ha sido) 100% positiva, me cambió absolutamente la vida, es increíble cómo puedo tener la cercanía con los jóvenes. Siempre la he tenido (la cercanía) con la gente mayor, pero hoy, mi público tiene 12, 13, 14 años y me dicen la tía momia, la tía loca. Empatizo muchísimo con los niños, con los adolescentes, es como que encajo", detalló la peruana, quien aseguró que otro pilar fundamental para ella es su familia y su nieto Atlas, primogénito de su hija mayor.

"Mis dos hijas, Alejandra y Victoria, son mi adoración. Alejandra es mi bebé, (pero) yo soy la abuela consentidora, la que permite que haga cualquier cosa. Según mi hija Victoria me quería asesinar porque mi nieto según era muy bien portado hasta que conoció a la abuela, comenzó con los gritos, los chillidos. Los genes son los genes, yo veo a ese niño con cosas mías", dijo Laura Bozzo a la revista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

FUENTE: REDACCIÓN