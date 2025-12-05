Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de "Mortal Kombat", muere a los 75 años

El actor Cary-Hiroyuki Tagawa asiste a la gira de prensa de Amazon TCA Summer 2016 en el Beverly Hilton Hotel el 7 de agosto de 2016 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Cary-Hiroyuki Tagawa, conocido por sus papeles en Mortal Kombat y Memorias de una Geisha, falleció el 4 de diciembre a los 75 años. El prolífico actor murió el jueves 4 de diciembre debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral en Santa Bárbara, California, según confirmó su publicista a People.

Conocido por su trabajo en las versiones cinematográficas, televisivas y de videojuegos de Mortal Kombat, debutó como el malvado hechicero de la franquicia, Shang Tsung, en la película original de Paul W.S. Anderson de 1995.

MONARQUÍA Príncipes de Gales y sus hijos acuden a servicio en Abadía de Westminster

Nació en Tokio el 27 de septiembre de 1950. El trabajo de su padre en el ejército estadounidense obligó a la familia a mudarse a Fort Bragg, Carolina del Norte, cuando él tenía 5 años. También vivió en Luisiana y Texas antes de mudarse a California, donde comenzó a actuar en la escuela secundaria Duarte.

"Ser japonés y vivir en el sur durante los años 50 fue bastante duro", dijo en una entrevista de 2010, según Deadline, que fue el primero en informar la noticia de su muerte.

Tagawa comenzó a aprender artes marciales en Japón. Continuó practicando este deporte durante su estancia en la Universidad del Sur de California, antes de regresar a Japón y estudiar con el maestro Nakayama de la Asociación Japonesa de Karate, según informó este medio.

Posteriormente regresó a Los Ángeles, donde enseñó su propio estilo de artes marciales, Chu Shin, y comenzó a actuar.

Trayectoria en Hollywood

Fue mientras enseñaba Chu Shin que el director y guionista Bernardo Bertolucci descubrió al actor y lo eligió para su papel revelación en El Último Emperador, según declaró su esposa, Sally. A los 37 años, en 1987, consiguió su papel revelación, interpretando a Chang en la película de Bertolucci, ganadora del Óscar.

Pero fue su papel en Mortal Kombat de 1995 el que le valió algunas de sus actuaciones más reconocidas, incluyendo la película Mortal Kombat: Aniquilación de 1997. Repitió su papel dos veces más en la serie web Mortal Kombat: Legacy de 2013 y en la serie web Mortal Kombat X: Generations de 2015.

Poco después, en 2019, continuó interpretando a Shang Tsung y prestó su voz para Mortal Kombat 11; además, prestó su imagen física al juego de 2023, Mortal Kombat: Onslaught.

A lo largo de sus décadas de carrera, obtuvo más de 150 créditos en cine, televisión y videojuegos. Además de Bertolucci, trabajó con directores como Ivan Reitman en Twins (1988), Philip Kaufman en Rising Sun (1993), Tim Burton en El planeta de los simios (2001), Michael Bay en Pearl Harbor (2001) y Rob Marshall en Memorias de una geisha (2005).

También apareció en las series MacGyver, Star Trek: La nueva generación y Miami Vice. Su último papel importante fue en televisión, cuando interpretó a Nobusuke Tagomi en la serie de Amazon Prime de 2015, El hombre en el castillo.

Pasó sus últimos días viviendo en la isla de Kauai, y le sobreviven su esposa, Sally, sus tres hijos, Calen, Byrnne y Cana, y sus dos nietos, River y Thea Clayton, que compartió Vizcarra.