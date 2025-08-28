jueves 28  de  agosto 2025
FAMOSOS

Lele Pons celebra primer mes de Eloísa con fotos inéditas

A un mes del nacimiento de Eloísa, Lele Pons ha compartido con sus seguidores momentos llenos de amor, ternura y gratitud

La influencer venezolana, Lele Pons, dio a luz en julio de 2025.

Captura de pantalla/Instagram/@lelepons
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El 26 de julio de 2025, Lele Pons y Guaynaa dieron la bienvenida a su hija Eloísa, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Un mes después, la cantante e influencer compartió con sus seguidores en Instagram una serie de tiernas fotos para celebrar el primer mes de vida de su bebé.

En su publicación, Lele escribió: “Feliz 1 mes + 1 día Eloísa”, acompañando el mensaje con emoticonos de corazones rosados. Las imágenes muestran a madre e hija compartiendo momentos íntimos y llenos de ternura. Una de las fotos la muestra cargando a Eloísa, ambas vestidas con pijamas a juego con estampado floral, en la habitación que prepararon especialmente para la llegada de su bebé.

Otra imagen, tomada poco después del nacimiento, muestra a Lele sentada en una mecedora del hospital, sosteniendo a su hija envuelta en una manta rosa y con un pequeño gorro. También compartió una fotografía en blanco y negro donde Eloísa descansa sobre su pecho y otra en la que la observa con ternura mientras la bebé duerme a su lado. En todas las publicaciones, Lele ha sido cuidadosa de no mostrar el rostro de su hija, respetando su privacidad en esta etapa temprana.

Emoción y desafío

Durante la recta final de su embarazo, Lele compartió con sus seguidores las emociones y retos que enfrentó. En entrevista con Us Weekly, confesó que el parto le generaba cierta ansiedad: “Solo pensar en dar a luz me da miedo, pero dicen que todo se olvida cuando ves a tu bebé. Estoy esperando ese momento”.

También reconoció que el embarazo fue un desafío físico y emocional, destacando el agotamiento, los cambios hormonales y las emociones intensas que acompañan la gestación.

A un mes del nacimiento de Eloísa, Lele Pons ha compartido con sus seguidores momentos llenos de amor, ternura y gratitud, mostrando la belleza de la maternidad en su forma más auténtica y reafirmando su rol como madre mientras sigue conectando con su público.

