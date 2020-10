Lele Pons narra en "Red Table Talk" cómo afronta la ansiedad

“Dejé la escuela un año para enfocarme en mi salud mental, sentía que no funcionaba. Cualquier cosa puede desatar mis trastornos, me quedo atascada y no puedo moverme ni interactuar con las personas. Luego, empiezo a asustarme y tener pensamientos muy negativos. Sí tienen un inicio y un final, pero si no sé cómo manejarlo me pueden durar días completos y eso es completamente devastador para mí“, contó Lele Pons.

Además de la participación de la influencer venezolana, al programa también acudió la actriz mexicana Karla Souza, quien expresó su experiencia al respecto.

“Crecí con una mamá que lucha con el trastorno bipolar, mi cuñado es esquizofrénico, yo tuve un episodio psicótico. Son cosas muy impactantes con las que he tenido que lidiar desde chica. Cuando yo me puse mal, no sabía qué pasaba y perdí la capacidad de hablar, trataba de encontrar las palabras que quería expresar y no podía y eso me generaba una ansiedad espantosa. Lo peor fue cuando yo empecé a imaginar cosas y decía que las personas eran ratas y que iban a comerme y todo acabó cuando vi a un psiquiatra y me recetó pastillas para dormir”, narró una de las intérprete de la serie How To Get Away With Murder.

Por otra parte, las Estefan también revelaron sus luchas privadas y profundamente personales acerca de los problemas de salud mental y cómo han afrontado este tema.

"Muchas gracias a todos por sintonizarnos y por sus impactantes comentarios. Estamos todos juntos en esto, gente... como ha dicho Lili: 'lideremos con amor'", comentó Gloria Estefan en Facebook, red por la que se publica Red Table Talk: The Estefans.