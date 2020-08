Lele Pons estrena su podcast en Spotify

"Para mí es muy importante sentirme útil. Sentirme que estoy ayudando a la gente", dijo Lele Pons, quien ha tomado la decisión de utilizar su podcast con el fin de recibir llamadas de sus fans que le revelan secretos que les están complicando la vida.

"Hemos grabado varios episodios y la gente me ha contado cosas complicadas. Algunas me han conmovido, pero otras me han dejado con la boca abierta sin saber qué decir", detalló Pons en una nota publicada por el medio El Nacional.

"Cuando pienso que empecé a los 17 años y sigo en esto me siento vieja. Cuando los fans más jóvenes me preguntan qué es Vine, no lo puedo creer, pero al mismo tiempo me encanta ver cómo mi trabajo ha ido evolucionando para ayudar", agregó la youtuber, de 24 años de edad.

Y aunque Lele no es terapeuta, acotó que a través de su nuevo material digital tratará de aconsejar a sus fans. "Yo no sabía ni qué decirle. No soy terapeuta, pero traté de hacerlo sentir mejor, pobre. Le dije que hablara con la familia y explicara que él no sabía quién era ella", comentó en relación a una llamada que recibió en la que un joven le contó que había dejado embarazada a una muchacha, que resultó ser su prima.

Producido por Shot Studios, la empresa que representa a Pons, The Secret Life Of Lele Pons presentará dos llamadas cada semana.

Lele Pons cuenta con 41 millones de seguidores en Instagram, 12.7 millones en TikTok y cerca de 17 millones de suscriptores en YouTube.