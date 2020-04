Lele Pons se cae haciendo twerking en uno de sus videos

El video de la influencer tiene más de 10 millones de reproducciones y miles de comentarios.

El pasado 17 de marzo, desde la soledad de su casa por el coronavirus, Lele Pons le pidió a sus seguidores que siguieran las recomendaciones sanitarias para mantenerse saludables y evitar la propagación del Covid-19.

“Que se laven mucho las manos y estén con su familia, no salgan tanto. Protéjanse por favor y si piensan que tienen coronavirus llamen inmediatamente al hospital”, dijo la influencer venezolana de redes sociales dedicada también a la música en una entrevista reciente con The Associated Press.

Pons, criada en Miami, pero quien vive en Los Ángeles, lanzó el pasado jueves su cuarto sencillo como cantante, “Volar”, con el que manda un mensaje claro y contundente: mejor sola que mal acompañada.

Así precisamente se ha mantenido ella en casa, siguiendo las indicaciones de aislamiento de las autoridades en medio de la alerta sanitaria por el coronavirus mientras más eventos multitudinarios se cancelan y más instituciones y establecimientos cierran sus puertas, desde colegios y museos, hasta bares y restaurantes.

“No quiero ni salir por todo lo que está pasando (haciendo alusión a la situación por el coronavirus)”, dijo la influencer.

Pons, popular por sus habilidades para la comedia y como presentadora de televisión, también estudió ópera y tomó clases privadas en la prestigiada escuela de música de Berklee.