Lele Ponss y Guaynaa revelan que serán padres de una niña

A diferencia de otras celebridades, la venezolana y el puertorriqueño no optaron por el tradicional humo de color azul o rosa, tampoco por un juego como La Vieja para revelar el género de su primogénito.

Revelación

En videos que se han viralizado en redes sociales, se puede apreciar como la pareja quiso que la actividad estuviera llena de suspenso y diversión, por lo que se dividieron a parte de sus invitados en dos grupos y los ubicaron en un espacio específico del recinto.

En el medio de ambos bandos, se encontraban Guaynaa y Lele, quienes debían accionar una palanca que dejaría caer pintura sobre el team boy o team girl, revelando así el sexo del bebé.

Tras activar la palanca, de la plataforma se desprendió una pintura rosada y confeti, develando así que los famosos se encuentran en la dulce espera de una niña.

Entre la adrenalina, Lele Pons resbaló dos veces, cayendo al suelo y mancando su body suit blanco off the shoulders con efecto drapeado en el busto y las caderas. Sin embargo, esto no impidió que la emoción quedara a un lado, pues la también cantante continuó disfrutando de la celebración.

Invitados

Al gender reveal asistieron personalidades como Chayanne, Sebastián Yatra, Belinda, Ricky Montaner, Natti Natasha, Yailin La Más Viral, Papi Kunno, Nadia Ferreira, Anitta, Greeicy, Beto Montenegro, Nadia Ferreira, entre otros.

Además, el código de vestimenta que se exigió fue el blanco; mientras que el salón estuvo decorado con globos azules y rosados.

Hasta los momentos, no se ha dado a conocer el nombre de la pequeña.

Semanas atrás, Lele anunció que la niña llegará al mundo en el verano y que la madrina será la cantautora brasileña Anitta.