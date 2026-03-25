miércoles 25  de  marzo 2026
PLATAFORMAS

HBO lanza primer tráiler de la serie de Harry Potter

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década

La serie de Harry Potter de HBO.

La serie de Harry Potter de HBO.

Captura de pantalla/Youtube/HBO Max Nordic

LOS ÁNGELES.- La plataforma HBO lanzó este miércoles el primer avance de la primera temporada de la serie de Harry Potter, que consistirá en ocho episodios y cuyo estreno está previsto para Navidad.

Bajo el icónico título Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), la esperada adaptación televisiva abraza con fidelidad el legado de la obra original, al retomar el nombre que dio inicio a la leyenda.

Lee además
El gigante estadounidense de los medios y el entretenimiento prometió hace dos años lanzar una serie sobre Harry Potter que durará diez años
PLATAFORMAS

HBO revela primera imagen de nueva serie de "Harry Potter"
La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.
POLÉMICA

Mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna se declara inocente

"La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible", indicó la plataforma en un comunicado.

Embed

Protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, la serie comienza el día en el que el protagonista cumple 11 años, del mismo modo que inicia la película de 2001 de título homónimo.

"Una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señaló la sinopsis.

Historia

Al igual que las ocho películas encabezadas por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) y Rupert Grint (Ron), la serie de HBO se basa en los libros de J. K. Rowling y promete ser "una fiel adaptación" de los libros.

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Melissa Ramírez Martiartu: autenticidad, carácter y palabras que desarman la ofensa

Casa Natal de Salvador Dalí expone el biombo decorado por el artista

Airbnb y Disney ponen en alquiler la icónica casa de "Hannah Montana"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez durante su participación virtual en un evento con inversionistas en Miami Beach.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez evade a empresarios en Miami tras ofrecer a Donald Trump una "agenda constructiva"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Negociaciones

EEUU envía a Irán un plan de 15 puntos a través de Pakistán para terminar la guerra, según medios

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
NARCOTRÁFICO

Maduro y Flores ante la justicia de EEUU: inicia proceso que pone a prueba supervivencia del régimen

Ron DeSantis y Marco Rubio.
PRISMA POLÍTICO

DeSantis deja la puerta abierta para 2028: ¿Saldrá de Florida el próximo presidente de EEUU?

Emily Gregory representará al distrito 87 en la Cámara de Representantes de Florida. 
EN CASA DEL HERRERO

Demócrata vence en distrito donde se ubica la mansión de Trump en Florida

Te puede interesar

Un bombardero estadounidense.
¿Escalada del conflicto?

EEUU confirma que las negociaciones con Irán continúan y advierte que si fracasan "desatará el infierno"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CPAC

Agenda presidencial impide a Trump asistir a importante evento conservador

Emily Gregory representará al distrito 87 en la Cámara de Representantes de Florida. 
EN CASA DEL HERRERO

Demócrata vence en distrito donde se ubica la mansión de Trump en Florida

Delcy Rodríguez durante su participación virtual en un evento con inversionistas en Miami Beach.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez evade a empresarios en Miami tras ofrecer a Donald Trump una "agenda constructiva"

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
Propuesta

Régimen de Irán rechaza plan de EEUU para terminar ofensiva militar, según TV iraní