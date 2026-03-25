miércoles 25  de  marzo 2026
POLÉMICA

Mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna se declara inocente

A Ortiz se le impuso una fianza de 1.8 millones de dólares y podría enfrentar la cadena perpetua en caso de ser hallada culpable

La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

AFP/Valeria Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, acusada de haber propinado disparos a la mansión de Rihanna en Beverly Hills, se declaró inocente de los cargos, incluyendo el de intento de homicidio, este 25 de marzo en una declaración ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Según informan medios locales, el defensor público de la mujer ya había presentado una declaración de no culpabilidad en su nombre ante el tribunal el 11 de marzo, pero fue retirada posteriormente para aplazar la lectura de cargos.

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A Ortiz se le acusa de un cargo de intento de asesinato, 10 cargos de delito grave de agresión con un arma de fuego semiautomática y tres cargos de delito grave de disparar contra una vivienda habitada o una caravana, reseña la revista People.

Se le impuso una fianza de 1.8 millones de dólares y podría enfrentar la cadena perpetua en caso de ser hallada culpable. En este sentido, el representante legal solicitó que se redujera la fianza a 70.000 dólares en función de su capacidad de pago, pero el juez rechazó la petición.

Caso

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles detalla que Ortiz llegó el 8 de marzo en un automóvil a la propiedad que posee Rihanna con A$AP Rocky y donde habitan con sus tres hijos. Al llegar al lugar, la mujer abrió fuego con un rifle semiautomático.

Ortiz supuestamente huyó del lugar de los hechos, pero fue hallada y arrestada en Sherman Oaks.

Se confirmó que la artista se encontraba en la propiedad, aunque nadie resultó herido.

El motivo de Ortiz no ha sido aclarado.Pero en redes sociales se hallaron mensajes que parecían hacer referencia a la cantante: "Dímelo directamente en lugar de andar por ahí a escondidas como si me estuvieras hablando".

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