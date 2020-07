Lena Burke: "Todavía me emociona leer el periódico impreso"

“Creo que hay que separar un poco entre lo que sí es necesario saber, los hechos que están sucediendo, y esa avalancha de malas noticias y negativismo. Aprendí que no aguanto manejar tanto eso. Entonces tengo que consumirlo en pequeñas dosis”, añadió.

Burke ya no se informa sobre el acontecer noticioso de la misma manera que solía hacerlo una década atrás. También desechó las subscripciones a revistas, sin embargo, continúa leyendo DIARIO LAS AMÉRICAS, incluso, de vez en cuando, en la edición impresa.

“DIARIO LAS AMÉRICAS siempre ha sido un periódico que responde a la comunidad, completamente enfocado en las cosas que nos pasan de cerca y apoyando los proyectos de quienes vivimos en el exilio. Hasta hace unos 10 años leía las noticias en la versión papel, aunque todavía algunas veces las veo en el periódico, porque me emociona, me gusta lo original. Y me gusta mucho el periódico, pero no dejo de ver la noticia primero en internet, porque los links (enlaces) están a la mano en el celular, y eso facilita mucho poder estar enterado más rápido”, expuso.

“Ya no estoy subscrita a revistas (risas). Me gustaría, pero hoy en día todo se hace con el celular. Si perdemos el celular, perdemos todo, inclusive, a veces quiero ver las cosas en la tableta para cuidarme la vista, pero no me da tiempo de llegar a la tableta”, agregó.

Además de ver reflejado en nuestras páginas el quehacer artístico en Miami, Burke también encuentra reportajes balanceados que inspiran confianza en el lector.

“Es muy buen periódico, con muy buen contenido. Es serio, profesional y cuenta con el respeto y la confianza de la gente que lo lee. Uno sabe que va a leer un artículo serio y que nunca van a dar una noticia que no esté confirmada”, evaluó.

“Creo que hacen muy buen trabajo con respecto a nosotros, los artistas. No solo con los músicos y los cantantes, sino también con los escritores, los pintores, los artistas de la danza y de todo tipo. Siempre han apoyado a los artistas de la comunidad de Miami. En mi caso, desde que era músico y luego cuando me convertí en solista. Y estoy muy agradecida”, añadió la pianista ganadora del Latin Grammy.

En los últimos meses ha estado ocupada con proyectos, pero también se ha tomado un tiempo para desconectarse.

“Es muy difícil lo que nos ha tocado vivir. Es algo que nunca pensé ver en mi vida. Y aunque ha sido un tiempo de estar encerrados, a la vez, creo que para la creación a veces esos momentos de soledad son importantes. A veces trato de realizar una especie de retiro para estar conmigo misma, para leer un buen libro o escuchar música ”, reflexionó.

“También hemos estado construyendo el estudio aquí en casa. Creo que, en parte, ha sido una bendición poder tener el tiempo para hacerlo, obviamente, con la incertidumbre de cómo vamos a sobrepasar este momento”, agregó.

Burke argumenta que, aunque el gremio de las artes podría ser el último en incorporarse a la normalidad, la música es más necesaria en estos tiempos.

“Hay mucha incertidumbre y nos preguntamos cuándo volveremos a trabajar normalmente. Los artistas vamos a ser el último gremio que se incorpore completamente, porque para mucha gente no es imprescindible consumir música, conciertos o arte en general”, señaló.

“Creo que nuestro trabajo sí es imprescindible. Para volver a la normalidad no lo será, pero para el ser humano sí lo es, porque sin música no se puede vivir, sin música la vida sería un error”, añadió.

A la par de la construcción del estudio de grabación, prepara su próximo disco, sobre el cuál no ofreció detalles, pero espera que salga este año.

“No se puede parar de trabajar. Escribo un poco, grabo algo, estoy tratando de avanzar en el disco y de hacer el sencillo. Aún no hemos terminado el estudio. También he hecho colaboraciones para Panamá y Venezuela”, dijo.

En ausencia de las presentaciones en vivo, Burke, como tantos otros artistas se ha tenido que conformar con llegar a su público virtualmente. Y cuenta las horas para volver a pisar un escenario.

“El primer show en vivo tendrá mucha emoción, no solo de mi parte. Mucha gente está desesperada por ver un show en vivo, porque hemos hecho lives y creo que es una manera buena de comunicar con la gente. Pero nada se compara con estar con el público frente a frente. Es una cosa divina, porque es una retroalimentación de energía. Todavía no sabemos bien cómo lo vamos a hacer ni cuándo será, pero ojala que sea pronto, porque la verdad es que lo estoy necesitando”.