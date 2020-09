Lena y Malena Burke inauguran en Miami serie de conciertos

“Para mami y para mí reencontrarnos con nuestro público en vivo es realmente una bendición que nos colma de alegría y esperanza. Han sido muchos días de encierro sin poder mantener ese contacto directo con el público, que al final es lo más importante para nosotras como artistas”, dijo Lena Burke a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Se trata de una serie de conciertos en vivo con la que se celebra en Miami la herencia hispana.

“George Cabrera, director de 3FEO Entertainment, es el creador del Drive In at the Fair, y quien nos invitó a participar abriendo la serie de conciertos en vivo que arranca este viernes 18 con nuestro show y que continuará durante todo el Mes de la Hispanidad con otros artistas. Estamos súper agradecidas y felices de poder hacer lo que tanto nos gusta. Y retomarlo juntas es genial, contó la pianista ganadora del Latin Grammy.

Ambas anhelaban volver a recibir en vivo el cariño del público luego de haberle cantado en varias ocasiones desde la virtualidad, aunque Malena sí actuó en vivo ante un pequeño grupo en el íntimo escenario de Café Real a finales de junio.

Pero este concierto que reúne a las herederas del legado musical de la gran bolerista cubana Elena Burke tiene mucho de especial por ser el primero que ofrecen juntas después de que la pandemia impusiera restricciones en los conciertos y por el formato desconocido al que se enfrentarán.

“Es la primera vez que nos presentamos en un autocine, pero nos encanta la idea por lo novedosa y ajustada a estos tiempos en los que debemos respetar distanciamiento social. Estamos seguras de que será inolvidable tanto para nosotras como para ellos [el público]. Con la pandemia lo que era tan común como ir a un concierto en vivo ahora se ha convertido en algo extraordinario. Por eso y por mucho más sabemos que será un gran día en el que esperamos poder compartir con la mayor cantidad de gente posible”, expresó Lena.

“En esta ocasión interpretaremos un repertorio compartido. Estaremos juntas durante todo el concierto cantando lo mejor del cancionero de mi madre, Malena, y de mis composiciones. Nos pasearemos por “Tu corazón” y “Puedo jurarlo, hasta los clásicos de mi madre como “Habáname” y “Son al son”, de César Portillo de la Luz. Una hora y cuarto aproximadamente de buena música para gozar con Las Burke”, añadió.

En cuanto a cómo la pandemia ha impulsado la reinvención trasladando el espectáculo al mundo virtual, considera que los conciertos online tal vez continúen por un algún tiempo.

“Seguramente sí porque todavía los teatros y las salas de espectáculos no están abiertas al público en general. Pero nunca será lo mismo que el contacto directo con el público; ese calor y energía que te brindan el concierto en vivo. El contacto humano nunca podrá ser sustituido por el contacto virtual”.

En los últimos meses Lena Burke ha estado enfrascada en materializar su próximo disco. Aunque no reveló detalles sobre el álbum, indicó que la composición de los temas está en fase final.

"Todavía no puedo adelantar nada en detalle, pero lo que sí puedo confirmar es que este último mes ya he dado los toques finales a lo que ha sido mi proceso de composición. La cuarentena me ha servido, además, para terminar de montar el estudio en casa. Y ya pronto podrán escuchar algo. Estoy realmente contenta y espero que el público lo reciba con el cariño de siempre”, dijo.

Burke reiteró la emoción de ambas por el concierto de este viernes 18 de septiembre, a las 8 pm, que inaugura serie Drive In at the Fair en honor al Mes de la Hispanidad.

“Debido a la paralización de la industria del entretenimiento, hemos tenido tiempo para descansar y compartir todos juntos en familia. Y nos agrada, porque a veces con tantos compromisos y viajes no puedes hacerlo, pero también nos hace mucha falta trabajar en lo que nos gusta y gracias a este nuevo formato podremos hacerlo. Así que la invitación es para que nos acompañen en este gran regreso”.