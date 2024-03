Lenny Kravitz recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, dijo que la contribución del artista al mundo del entretenimiento ha quedado inmortalizada con la revelación de esta importante placa. "Sirve como testimonio de su talento excepcional, dedicación e impacto significativo en la cultura popular", agregó.

Durante su discurso, Kravitz recordó cómo en sus inicios fue instado a cambiar su estilo para encajar en un estereotipo. sin embargo, prefirió ser fiel a sí mismo y abrirse paso en la industria con esfuerzo. Asimismo, señaló que ser honrado con la estrella es recordarle que debe: "estar agradecido por el viaje... y continuará porque simplemente me estoy haciendo a mí mismo".

Lenny Kravitz y Zoe Kravitz Zoe Kravitz posa con su padre, Lenny Kravitz, en una ceremonia en su honor con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el martes 12 de marzo de 2024, en Los Ángeles. AP/Jordan Strauss/Invision

Trayectoria artística

Kravitz nació el 26 de mayo de 1965 en la ciudad de Nueva York, y desde los tres años demostró su interés por la música.

A los 10 años se mudó a California con su familia, cuando su madre fue seleccionada para interpretar a Helen Willis en la comedia de CBS de 1975-85 The Jeffersons. Fue entonces cuando reforzó su aspiración por abrirse paso en la música, y dio sus primeros pasos siendo parte del coro de los California Boys por tres años.

En 1989, Kravitz debutó como solista con el álbum Let Love Rule, el cual vendió más de 500 mil copias.

En 1994 recibió su primera nominación a los Grammy por el sencillo Are You Gonna Go My Way en la categoría mejor interpretación vocal de rock. Dos años después, en 1996 recibió otra nominación por Rock and Roll is Dead.

Pero fue en 1999 cuando se alzó con el primero de cuatro gramófonos por mejor interpretación vocal masculina de rock Fly Away. En el 2000, 2001 y 2002, ganó en la misma categoría con los sencillos American Woman, Again y Dig In.

Lenny también ha hecho carrera en la actuación, teniendo papeles en la saga de Los Juegos del Hambre, El mayordomo de la Casa Blanca, Precious, Shotgun Wedding, entre otras.

Este año, Lenny Kravitz es uno de los músicos nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Además el 24 de mayo, estrena su duodécimo álbum de estudio Blue Electric Light.

Se espera que anuncie una gira por Europa en junio.