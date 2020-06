Leonel García recuerda el primer beso con "Normal"

Con su nuevo tema, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, el exintegrante del dúo Sin Bandera también honra a las figuras que hasta hoy han influenciado su gusto musical.

“Es una canción un poco peculiar, que se sale de lo común y tiene mucho que ver con mis gustos y con mi fanatismo por algunos artistas de la década de los 70, que mucho de ellos siguen activos como Steve Wonder o la banda Earth, Wind & Fire, a quienes he visto, algunos grabados, otros en vivo. Es muy interesante escuchar su música en fiestas y reuniones y darse cuenta de que no pasa de moda”, dijo García.

“Así que Normal es un intento de homenajear a esos artistas y de tener una canción mucho mas rítmica, sin que necesariamente sea de esos ritmos de los que están más solicitados en este momento en la industria musical”, agregó.

El tema llegó acompañado de un videoclip, cuya realización se adaptó a las condiciones actuales, pero con mucha creatividad y la participación del público.

“Fue muy divertido porque hicimos una experiencia para que la gente entrara a un streaming en vivo de YouTube y presenciaran la grabación del video. Entonces necesitábamos que fuera un video sin cortes de cámara, sin pos-producción ni efectos especiales en computadora, sino que todo se pudiera hacer en vivo y en una sola toma”, contó.

“Creo que al haber sido grabado así, se aprecia más el trabajo del pequeñísimo equipo que estuvo ahí haciendo un gran esfuerzo para llevarle a la gente algo que los emocionara un poquito, que los sorprendiera y los sacara de la rutina. No se acostumbra hacer un video en vivo y en directo, además, es una canción que se prestaba porque tiene su sentido del humor y su ligereza. Y me gusta como combinó la canción con la idea. Fue un día muy divertido y quedó registrado para recordarlo toda la vida “, agregó.

Embed

García dijo encontrar inspiración en los diferentes matices y la complejidad de la naturaleza humana, pero también en el cine y la literatura.

“Suelo encontrar inspiración en el ser humano: sus sueños, sus miedos, sus fracasos, su creatividad, su sentido del humor, su piedad, hasta en su maldad. El ser humano es un animal increíblemente complejo, muy extremo, que puede alcanzar los puntos más lejanos de expresión, desde los más hermosos hasta los más terribles. Y es ahí donde encuentro más inspiración, a través de películas, de libros. También en escenas que veo en la vida real o conversaciones que escucho, en esas sensaciones que a veces me llegan de otras personas que están pasando por alguna situación difícil”, expuso.

Para quien recolecta emociones y luego las transforma en canciones, el amor y esa constante búsqueda interna son fuentes inagotables de inspiración.

“Me causa gran inspiración desmenuzar el universo interior de las personas en esa búsqueda que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es. Y el amor es una de esas búsquedas, un común denominador. Así que la psicología humana, la forma de comportarnos, el leguaje y la cuestión del subconsciente, me inspiran muchísimo para escribir canciones, que después le hablen a la gente de manera interesante y les cuestiones sus propias formas de expresión”.

El músico, de 45 años, que vive en su natal México, afirma que esta etapa de confinamiento le ha traído aprendizaje.

“Estos tiempos de cuarentena no me han traído más creatividad, me han dejado enseñanzas al respecto de mí mismo, de mi cuerpo, de mi familia, inclusive de música, de mis capacidades como músico, como productor, como cantante. Estamos todos inmersos en una rutina que no es la nuestra, y no necesariamente se encuentran momentos de silencio y tranquilidad”, dijo.

“Creo que ahora hay mucho ruido en el sistema, hay mucho estrés. Todos estamos preocupados. Hay muchas conversaciones al respecto de lo mismo, hay poco tiempo libre y de relajación. Ahora mismo estoy acumulando información para en un futuro próximo convertirla en ideas creativas. Esto es un momento turbulento de recopilar energía y sensaciones para luego, más tranquilo, trabajar lo que se guardó”, agregó.

Leonel García fue uno de los tantos artistas que unieron sus voces en la recién versión con fines benéficos del tema de Diego Torres, Color esperanza, con la que se recaudaron fondos para apoyar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su lucha contra la pandemia del coronavirus.

García adelantó que lanzará en junio el tema Por ti, una balada con la que le canta al desamor.

“Es una balada muy triste, que habla de cuando alguien pone su fe en una persona y de pronto algo falla, cuando ponemos todas las canicas en la misma bolsa, apostamos todas las fichas y perdemos. Es una canción de las más sencillas que he escrito, pero me parece que tiene un encanto por esa sencillez”.