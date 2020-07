Leonel García: "Sin Bandera nos acompañará siempre"

Con este tema , García no solo le canta al desamor, sino también a esa necesidad de encontrar la felicidad en el amor de pareja.

“Pensé en hacer una canción para los que habían sido dejados y hacer una pequeña reflexión al respecto de todas las expectativas que ponemos a veces en nuestras parejas, de toda la necesidad que tenemos de que alguien nos haga felices, en vez, de hacerlo nosotros mismos. Es una canción triste, pero que, al mismo tiempo, nos confronta para replantear nuestras relaciones”, expuso.

Aunque el coautor de Que lloro dice no haber estado triste mientras componía Por ti, afirma que puede reflejar en sus letras la manera de sentir de los demás. Se trata de un tema con el que García intenta reflexionar sobre el concepto de la felicidad.

“Es una canción muy triste. Hay gente que ha dicho que parece al principio una canción feliz y, conforme avanza, te vas dando cuenta de que en realidad es la narración de una separación. Pero desde el principio sé que la intención de esta canción es hacer sentir tristeza al respecto de poner en manos de alguien nuestra propia felicidad”, indicó.

“Por cierto no estaba triste cuando la escribí, pero puedo imaginarme perfectamente a los que anhelan tener una relación en donde la otra persona pueda completar lo que les falta, lo que normalmente lleva a mal puerto”, agregó.

El romanticismo con el que fue compuesto el tema Por ti también nos hace recordar los tiempos en los que Leonel García y Noel Schajris conformaban el dúo Sin Bandera.

“Creo que yo soy lo que queda del dúo en esta canción. En ningún momento pasó por mi mente Sin Bandera al escribirla, pero mi esencia y mi personalidad como compositor ahí están. Y alguien podría relacionar eso con el dueto, lo que es muy lógico, aunque creo que lo que hace a Sin Bandera lo que es, es la relación musical y autoral que hay entre Noel y yo”, señaló.

García también resaltó aunque ambos han logrado posicionarse y solidificarse como solistas, no es fácil escapar del recuerdo que han dejado en la memoria colectiva.

“Creo que es difícil desprenderse del recuerdo que deja un grupo o un dueto en este caso, pero no es imposible, lo he visto aquí en México, donde hemos tenido una carrera ya bastante prolífica como solistas. Y donde me he dado cuenta que el público identifica perfectamente las diferencias entre lo que hago yo solo y lo que es Sin Bandera. Creo que se trata de ser constante y proponer un trabajo interesante para que la gente poco a poco se vaya acostumbrando a esa nueva faceta y vaya perdiendo esa sensación de que sólo puedes pertenecer a un proyecto”, dijo.

“Al menos en lo que a México respecta, creo que ya podemos decir tranquilamente que el dueto y mi carrera como solista conviven de una manera muy armónica. Y la intención que tenemos es que lo mismo suceda poco a poco en el extranjero”, agregó.

Sin Bandera realizó una gira de reencuentro que contó con unos 164 shows por varios países de América durante cuatro años.

García adelantó que pronto regresarán con un disco con motivo del cumpleaños número 20 del dúo, un proyecto del que no podrán desligarse por mucho éxito que logren en solitario.

“Espero que ahora que preparemos nuestro disco nuevo, el primer LP en más de 10 años para festejar nuestro 20 aniversario más gente pueda disfrutar del show en vivo, porque Sin Bandera es un proyecto que nos va acompañar por el resto de nuestras vidas profesionales. Y hemos aprendido, cada vez mejor, a que nuestras carreras como solistas convivan con el dueto de una manera orgánica y saludable”.