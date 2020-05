Leslie Cartaya le canta al abrazo con "Cuando todo pase"

“Me inspiré en todo lo que está pasando con esto del COVID. Al principio la gente estaba mucho más aterrada. Estaba todo tan cerrado, las personas no se podían abrazar ni se les podía decir adiós a quienes morían. Esta canción fue como dar a luz, salió de una en las primeras semanas de la cuarentena. Esto me dio muy duro”, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS Leslie Cartaya, quien vive en Miami, donde poco a poco se reanuda la actividad cotidiana fuera del confinamiento.

A la artista cubanoamericana, que dejó la agrupación Palo! a finales del pasado año, le preocupa cómo serán las relaciones humanas después de la pandemia.

“Me parece que cuando todo termine vamos a estar muy cambiados y, aunque a lo mejor ya nos podamos abrazar, las personas tendrán temor de abrazarse. Creo que vamos a estar en una situación bastante rara. Vamos a necesitar mucha ayuda emocional y psicológica para volver a la normalidad. Pienso que después de esto vamos a estar más afectados que nunca, porque las personas normalmente no son muy expresivas ni tienden a saludarse mucho, entonces creo que ahora vamos a estar peor. Y por eso me inspiré con la canción para dar muchos abrazos, muchos besos, mucho cariño”, contó.

Para Cartaya, quien se autodescribe como “muy cariñosa”, ha sido difícil mantener la distancia de sus seres queridos.

“Todo este tiempo traté de no acercarme mucho a las personas mayores, a mi abuelita. Y ese sentimiento me movió un poco porque no estoy acostumbrada a no ser cariñosa. Para mí es súper difícil no abrazar a mi abuelita, no darle besos todo el tiempo. Yo soy súper cariñosa y controlar eso para mí todavía es difícil”, afirmó.

cuando todo pase cover .jpg Portada del nuevo tema de Leslie Cartaya, Cuando todo pase. Cortesía/ Leslie Cartaya

Cuando todo pase cuenta con la colaboración de Raymer Olalde, esposo de Cartaya y director del grupo Sonlokos y quien, al igual que la cantante, integró la agrupación Palo! hasta finales del pasado año.

Luego de 16 años con Palo!, la pareja decidió continuar otros proyectos, que incluye retomar el dúo entre ambos que surgió a la par de su participación en el grupo. Cartaya, por su parte, también mantendrá su carrera como solista.

“Raymer y yo estuvimos hasta noviembre en Palo! Vamos a hacer un disco como dúo del cual soy productora que sale a finales del año. Siempre hemos trabajado juntos. Yo ayudo a producir Sonlokos y él me ayuda mucho a mí también”, dijo.

“Hace tiempo que venía haciendo proyectos sola. No pares (2013), fue mi primer disco como solista con el que obtuve mi primera nominación al Latin Grammy. Luego en 2015 hice Llévame contigo. No me parecía un impedimento seguir con Palo!, pero ya llevaba muchos años con el grupo y siento que es un buen momento para hacer cosas como solista. Y dejar que el grupo se refresque con gente nueva ahora que ya tiene una identidad”, agregó.

Cartaya también trabaja en su tercer trabajo discográfico, en el que se hará acompañar de ocho músicos y el cual espera vea la luz a inicios de 2021. Aunque no reveló más detalles, adelantó que el álbum incluirá varios sonidos, incluso el urbano.

“Son canciones inéditas, tendremos unas sorpresas en cuanto a colaboraciones, que aun no puedo revelar. Tendrá bossa nova, reguetón, trap, hip hop, mezclaremos cosas modernas pero mantendremos la salsa y el son”.

Sobre la realización casera del tema y su videoclip comentó:

“Raymer y yo lo hicimos todo. El videoclip lo filmamos con el teléfono aquí mismo en el estudio. Fue la primera vez que hicimos un video entero solo los dos. Así que es una versión completamente COVID, homemade (hecha en casa). Hay que inventar, no hay otra cosa. Y tenemos que seguir sacando música”.