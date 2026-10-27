martes 27  de  octubre 2026
RECONOCIMIENTO

Taylor Swift inducida al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville

Durante su trayectoria, Taylor Swift ha destacado de forma recurrente el valor y el impacto cultural de sus orígenes musicales en Nashville

Taylor Swift recibe el Artist Director Honors sobre el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift recibe el Artist Director Honors sobre el escenario durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 en el Peacock Theater el 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. 

AFP/Vía Kevin Winter/Getty Images
Por Sofía Calvo

MIAMI.- En un hito histórico para su carrera profesional, Taylor Swift ha sido inducida al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville (Nashville Songwriters Hall of Fame) dentro de la clase de 2026, reconociendo su trayectoria y destacada contribución en la categoría de compositor/artista contemporáneo.

La cantante y compositora fue elegida para formar parte de este prestigioso grupo junto a reconocidas figuras de la música como Lyle Lovett, Shawn Camp, Lee Thomas Miller, Bruce Channel y J.D. Souther.

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"Una cosa que aprendí es que los compositores —aunque poseen una capacidad sobrehumana para comprender e interpretar la condición humana, además de unos niveles de empatía extraordinarios— no dejan de ser personas; personas que, en muchos sentidos, me criaron y me guiaron durante mis años de formación", señaló, según reseñó la revista People.

A sus 36 años, Swift es la artista más joven en recibir tal distinción. Nacida en Pennsylvania, la cantante se mudó a los 14 años a Nashville, Tennessee, donde despegó su carrera musical.

Icono country

Durante su trayectoria, Swift ha destacado de forma recurrente el valor y el impacto cultural de sus orígenes musicales en Nashville.

Al reflexionar sobre sus raíces en la música country, la artista expresó que, con el paso de los años, valora e intenta honrar cada vez más la influencia que la comunidad de compositores y la ciudad de Nashville tuvieron en su formación y evolución artística.

Este reconocimiento reafirma la huella indeleble de Taylor Swift en la composición musical, consolidando su estatus no solo como superestrella global del pop, sino como una de las compositoras más influyentes e importantes de la música contemporánea.

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