Levine y Maroon 5 alivian estrés de medio tiempo del Super Bowl

El líder de la banda preguntó a la multitud qué equipo creían que ganaría el domingo, pero se encogió de hombros respondiendo a su propia pregunta, diciendo que no tenía preferencia entre los Jefes de Kansas City y los 49ers de San Francisco. El baterista Matt Flynn, sin embargo, llevaba la camiseta de George Kittle de San Francisco.

“Ahora eso (improperio) terminó. Ahora estamos sueltos y podemos pasar un buen rato ", dijo Levine.

Claramente disfrutaba el ambiente sin presión, diciendo: "Es frío", cuando olvidó una señal para agarrar su guitarra durante "Sugar", incluso después de admitir su error.

Dan + Shay, recién salido de una victoria de Grammy por "Speechless", abrió el espectáculo. Demi Lovato sorprendió a la multitud, uniéndose al dúo de country en la balada.

Maroon 5 interpretó una serie de éxitos durante un set de 90 minutos de alta energía, que incluyó "Payphone", "This Love", "Moves Like Jagger" y "Animal", que tocó con una guitarra rosa de Hello Kitty.

Al comienzo del espectáculo en el estadio local del Miami Heat, Levine llevó a cabo la camiseta de Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant. Más tarde abrió el set encore con una emotiva interpretación de "Memories", que dedicó a Bryant, quien se encontraba entre las nueve personas muertas en un accidente de helicóptero el 26 de enero.

Los eventos previos al Super Bowl de este año se han visto llenos de dolor y homenajes al gran jugador de baloncesto después del choque, incluso durante la noche de prensa del Super Bowl el 27 de enero y el evento de carnaval del ex compañero de equipo Shaquille O'Neal el viernes.

"No sé si lo superaré con mis emociones intactas. Si pudieras cantar con nosotros sería un gran ", dijo Levine, antes de detenerse cuando la multitud estalló en cantos de" Kobe ".

Levine agarró su micrófono y bajó la cabeza, diciendo que uno de sus objetivos este año era "amar más y vivir más" y alentar a la audiencia a hacer lo mismo.