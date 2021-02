Levy y Villalobos hablan de su nuevo proyecto actoral

Entre las medidas de seguridad que siguen están las pruebas del coronavirus cada lunes, el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social a la hora de comer, toques de queda y el confinamiento de unas 50 personas que viven y graban dentro de su propia burbuja en un par de haciendas en Chinchiná, entre Pereira y Manizales, y sus alrededores.

¿Cómo la han llevado los coprotagonistas de la serie que se estrenará en el 2021 por Telemundo?, a esta respuesta Villalobos destacó el privilegio de formar parte de dicho proyecto.

"Después de un año tan pandémico, tener la oportunidad de grabar en lugares tan hermosos como el Eje Cafetero no tiene precio", dijo la antagonista de la trama, que luchará por retener el amor del personaje de Levy.

Asimismo, en la nueva edición de People en Español, Levy y Villalobos aprovecharon para hablar de sus personajes y de cómo varía esta historia de la versión original.

Levy, además habló de cómo ha cambiado desde que se estrenó la icónica telenovela en 1994 y por qué aceptó el proyecto.

"Yo, en 1994, estaba pensando con 14 años en cómo salir de Cuba, no estaba en condiciones de ver ningún tipo de telenovelas", declaró William Levy, entre risas. "Llegué a Estados Unidos, uno crece, y escuché del proyecto, sabía lo icónico que era. Cuando me llegó la oferta le dije a mi mamá y a mi abuela: '¿Qué piensan?'. Mi mamá me mandó un mensaje: 'Ay, papi, qué lindo, cuando llegamos de Cuba vimos esa novela, es un hermoso personaje Sebastián. Wow, qué lindo papi'. Eso fue un factor", narró el actor, quien aseguró que los comentarios de su familia fueron determinantes para formar parte del proyecto televisivo.

"Estoy haciendo la novela por mi mamá y mi abuelita. No había hecho novelas en siete años", aseguró el intérprete.