Oasis inicia en México tramo por Latinoamérica

Liam Gallagher, vocalista, y Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda británica de rock Oasis, suben al escenario del Principality Stadium de Cardiff el 4 de julio de 2025 para el concierto inaugural de su esperadísima gira de reunión, casi 16 años después de su última actuación juntos.

MIAMI.- La banda británica Oasis se reencontró con sus fanáticos de Latinoamérica en México tras 17 años sin presentarse en la tierra azteca, la primera parada que los hermanos Liam y Noel Gallagher hicieron con su gira Oasis Live ’25 en la región latinoamericana.

Un total de 65.000 personas se congregaron en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 12 de septiembre, según informó la promotora OCESA.

"Fue la primera de dos noches sold out en el emblemático recinto, que fue testigo de un majestuoso espectáculo de dos horas con canciones que ya son himnos generaciones", reseñó la revista Billboard.

“¡Viva México! ¡Es bueno estar de regreso!”, dijo Liam, emocionado, gritó al salir al escenario, mientras que en las pantallas se proyectó la frase: "This is happening (esto está ocurriendo), Mexico City".

Concierto

La banda de Manchester tocó el mismo repertorio que en otros espectáculos: Hello, Acquiesce, Morning Glory, Some Might Say, Cigarettes & Alcohol, Supersonic, Stand by Me y Live Forever, entre otras. Y cerraron con Wonderwall y Champagne Supernova.

En el escenario, los hermanos Gallagher tocaron junto a los guitarrista Paul “Bonehead” Arthur y Gem Archer, el bajista Andy Bell y el baterista Joey Waronker.

Oasis regresó a Londres para presentarse el 27 y 28 de septiembre en el Wembley Stadium.

El tramo latinoamericano se reanuda el 15 de noviembre en Argentina. Posteriormente irán a Chile y concluirán en Brasil el 22 y 23 de noviembre.