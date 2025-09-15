lunes 15  de  septiembre 2025
MÚSICA

Oasis inicia en México tramo por Latinoamérica

El tramo latinoamericano se reanuda el 15 de noviembre en Argentina. Posteriormente irán a Chile y concluirán en Brasil el 22 y 23 de noviembre

Liam Gallagher, vocalista, y Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda británica de rock Oasis, suben al escenario del Principality Stadium de Cardiff el 4 de julio de 2025 para el concierto inaugural de su esperadísima gira de reunión, casi 16 años después de su última actuación juntos.

Liam Gallagher, vocalista, y Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda británica de rock Oasis, suben al escenario del Principality Stadium de Cardiff el 4 de julio de 2025 para el concierto inaugural de su esperadísima gira de reunión, casi 16 años después de su última actuación juntos.

AFP stringer
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La banda británica Oasis se reencontró con sus fanáticos de Latinoamérica en México tras 17 años sin presentarse en la tierra azteca, la primera parada que los hermanos Liam y Noel Gallagher hicieron con su gira Oasis Live ’25 en la región latinoamericana.

Un total de 65.000 personas se congregaron en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 12 de septiembre, según informó la promotora OCESA.

Lee además
Kamado Tanjiro y los Hashira comienzan la batalla final contra Muzan y sus súbditos en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle. video
CINE

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle": La inagotable fuerza de los débiles
El cantante puertorriqueño Ricky Martin posa con su premio Latin Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025. 
FAMOSOS

Ricky Martin pone en venta mansión en Nueva York

"Fue la primera de dos noches sold out en el emblemático recinto, que fue testigo de un majestuoso espectáculo de dos horas con canciones que ya son himnos generaciones", reseñó la revista Billboard.

“¡Viva México! ¡Es bueno estar de regreso!”, dijo Liam, emocionado, gritó al salir al escenario, mientras que en las pantallas se proyectó la frase: "This is happening (esto está ocurriendo), Mexico City".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

Concierto

La banda de Manchester tocó el mismo repertorio que en otros espectáculos: Hello, Acquiesce, Morning Glory, Some Might Say, Cigarettes & Alcohol, Supersonic, Stand by Me y Live Forever, entre otras. Y cerraron con Wonderwall y Champagne Supernova.

En el escenario, los hermanos Gallagher tocaron junto a los guitarrista Paul “Bonehead” Arthur y Gem Archer, el bajista Andy Bell y el baterista Joey Waronker.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

Oasis regresó a Londres para presentarse el 27 y 28 de septiembre en el Wembley Stadium.

El tramo latinoamericano se reanuda el 15 de noviembre en Argentina. Posteriormente irán a Chile y concluirán en Brasil el 22 y 23 de noviembre.

Temas
Te puede interesar

Jennifer López continúa viviendo en mansión que compró con Ben Affleck

Sofía Vergara se ausenta en los Emmy por emergencia médica

Angélica Vale revela secretos de "La fea más bella" en nuevo podcast

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023.  
REALEZA

Príncipe Harry no se arrepiente de publicar la autobiografía "Spare"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Imagen referencial. 
JUSTICIA

Bancrédito demanda en tribunal de Miami-Dade a tres importantes firmas de abogados por negligencia

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Joe Martínez.
MIAMI-DADE

Condenan al excomisionado Joe Martínez a casi tres años de prisión