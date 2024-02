Libro cuenta la historia de J.J. Rendón, uno de los estrategas más influyentes del mundo

LETRAS Escritora argentina no cree que Milei sea un monstruo

A lo largo de las páginas, Lavaud revela cómo un niño que dada su miopía aprendió a desarrollar aún más sus otros sentidos y que -al ser objeto de acoso- se convirtió en un titán del arte de la estrategia, las campañas electorales más difíciles y la resolución de crisis y conflictos a nivel internacional.

Durante el proceso de escritura, la autora, que reside en Miami, tuvo acceso a documentos, fotografías, notas personales y más. También, fue testigo de reuniones estratégicas en momentos críticos de campañas electorales en las que estuvo involucrado el hijo de Juan José Rendón Delgado y Zoraida Delgado.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con María Elena Lavaud para abordar cómo fue su experiencia literaria en este, su cuarto libro, y sobre otros temas relacionados.

Al ser tu cuarto libro, ¿qué te ha enseñado este texto para madurar como escritora?

Es curioso, con cada libro que he escrito he explorado un nuevo género que me ha permitido crecer y madurar, ser versátil, ser libre. Primero hice una novela de autoficción, Días de rojo, inspirada en lo que viví como periodista al cubrir el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en Venezuela, en 1992; luego, hice un libro de crónicas de viaje, La Habana sin tacones, para contarle a los venezolanos cómo vive el cubano de a pie tras décadas de dictadura; Tatuaje de lágrimas vino después, que es una novela de ficción inspirada en un caso real de violencia de género.

Recientemente en mi nueva faceta como editora de libros y mentora de nuevos autores, publiqué Súbete al tren, que es mi método de coaching literario potenciado por la Inteligencia Artificial, y finalmente la historia personal de J. J. Rendón, con el que incursiono en el género biográfico y ha sido fascinante. Primero porque me ha aportado un sinfín de conocimientos acerca del campo de la consultoría, la estrategia y el manejo de crisis y conflictos; luego, porque ha sido un reto gigante desarrollar una prosa amena, con ritmo, teniendo que ensamblar años de entrevistas con el protagonista de la historia y con más de 100 personas que me dieron su testimonio.

¿Cuánto tiempo tomó recopilar los más de 100 testimonios y cuál fue el más impactante?

Todos los testimonios son muy importantes e impactantes. Sin embargo, diría que tal vez lo que más sorprenda al lector es el testimonio del mismo J. J. porque es la primera vez que se anima a compartir con tanto detalle aspectos de su vida personal, de sus amigos, sus traumas de la infancia, sus dolores, sus errores, sus amores, sus aciertos y sus logros; su trabajo tan exigente, sus retos personales y la forma cómo se prepara permanentemente para cumplir la misión que ha elegido como razón de ser, y que pasa por un profundo amor por Venezuela, por la defensa de la democracia y los Derechos Humanos a toda costa.

En total, el trabajo de recopilación de testimonios y las largas rondas de entrevistas con él, más todo el procesamiento y la escritura del manuscrito, me tomaron alrededor de siete años. Tuve que parar en un momento dado porque estaban sucediendo cosas en su carrera que en mi criterio era importante incluir; entonces, decidí esperar alrededor de un año para volverlo a entrevistar y, con eso, agregar nuevos testimonios también.

¿Qué te interesó de J.J Rendón para materializarlo en un libro?

En principio me interesó conocer a ese venezolano que estaba cosechando triunfos electorales sin precedentes en México, Colombia y otros países. Un estratega que había sido capaz de revertir la tendencia negativa de una campaña y hacer ganar a ese candidato faltando apenas 45 días para la elección; un venezolano calificado por el diario ABC de España como uno de los 10 mejores estrategas del mundo y a la vez el más atacado y perseguido, pero el más buscado también.

Quería conocerlo, escucharlo y sacar mi propia conclusión. Sabía que detrás de una persona que es capaz de generar ese tipo de repercusión, tan polémico y hasta enigmático, tenía que haber una gran historia, y quería ser yo quien la contara, porque sabía que podría ser útil. Este es un hombre que con solo conversar con él, te deja muchos conocimientos y lecciones de vida.

¿Cuál es el aprendizaje que te deja J.J al investigar sobre su vida?

Justamente, una de las primeras cosas es valorar la capacidad de ser resilientes que tenemos todos para reponernos y superar cualquier situación adversa. Esto es algo que él practica permanentemente. Después, la perseverancia, el anticipar escenarios a la hora de trazar el camino que debes seguir para lograr una meta; el dar siempre más de lo que se espera en cualquier proyecto, la organización y la dedicación; el pensamiento estratégico y la lectura; por sobre todas las cosas, la lectura.

¿Cómo describes al J.J previo a la escritura del libro y al J.J post escritura?

Para mí, antes del proceso del libro, era un personaje enigmático, lejano, hasta misterioso; alguien a quien admiraba por sus logros, pero que a la vez me detonaba muchas preguntas y me generaba muchas dudas. Luego de casi 10 años de haberlo conocido, puedo decir que cada pregunta que le he hecho la ha respondido sin condiciones, no solamente para el libro, sino en relación a cualquier otro tema o circunstancia.

El libro me permitió descubrir a un ser humano muy especial, un hombre con una mente privilegiada, que sabe imponerse cuando lo cree conveniente, que puede ser políticamente incorrecto si lo considera necesario, que es brutalmente frontal y habla sin edulcorantes. Eso no lo resiste todo el mundo. Para mí, el J. J. post escritura, como tú lo llamas, es una persona cercana, amiga, que sigo admirando y que me sigue sorprendiendo.

Al ser periodista de política, ¿qué otro personaje quisieras abordar en un libro?

Ciertamente hice análisis político y opinión en la televisión venezolana por casi 20 años, y aunque no sea algo premeditado, con mis libros, de alguna manera sigo girando alrededor de ese campo. Sin embargo, al plantearme hacer una serie titulada ¿Quién es?, quiero abrir el espectro e incluir personajes de la talla de J. J. en cualquier campo o país; me anima compartir la historia de personas que con su trabajo e influencia determinan la vida de millones que se han forjado a punta de esfuerzo, de superación personal, de preparación; que pueden, con su ejemplo, aportar conocimientos, experiencia o referencias útiles para otros.

Si tuviera que circunscribir la serie a la política, pues te diría que me encantaría escribir la historia de Javier Milei, el presidente de Argentina, o Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros en Italia; Melania Trump, la esposa del expresidente Donald Trump o la misma María Corina Machado, líder de la Venezuela democrática de hoy.

¿La literatura es...?

El arma más poderosa que existe para el desarrollo de la mente, del conocimiento; es libertad. En alguna parte leí que un libro es el único instrumento que te permite viajar a donde quieras sin moverte de lugar.

¿Alguna pregunta que quisieras agregar y dar respuesta?

Estoy muy contenta con el feedback que he recibido del libro hasta ahora. Hay un común denominador y es que, pese a ser un libro de 488 páginas, la gente me comenta que no pueden parar de leer y eso para un escritor es el logro más grande que se pueda imaginar.

Este es un libro que aporta conocimientos, experiencias de vida, visiones acerca de los grandes temas del momento, como son la ciencia y la tecnología, el tema migratorio en el mundo entero, la política por supuesto, pero también la filosofía de vida, la espiritualidad y la religión. Es un libro que deja mucho. Está disponible en Amazon y próximamente en librerías de Caracas, Miami, México D.F y Bogotá.