jueves 7  de  mayo 2026
LECTURA

Weston invita a su primera Feria del Libro Comunitaria

El evento reunirá a autores locales, familias y amantes de la lectura el próximo 16 de mayo en Weston Town Center, en una iniciativa que busca fortalecer la cultura y la conexión comunitaria en el sur de Florida

Evento en la ciudad de Weston

Evento en la ciudad de Weston

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– La ciudad de Weston será sede por primera vez de una Feria del Libro Comunitaria, una iniciativa impulsada por Americas Community Center y Weston Town Center que busca reunir a familias, escritores y residentes en torno a la literatura, la cultura y el fortalecimiento de los vínculos entres los residentes de la localidad.

El evento literario se celebrará el sábado 16 de mayo, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., en Weston Town Center, 1730 Main Street Weston, Fl 33326, y marcará la primera experiencia de este tipo organizada en esta ciudad del oeste del condado de Broward en el sur de Florida.

Lee además
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LETRAS

Miami se viste de literatura con su Feria del Libro
Momento del corte de cinta durante la inauguración.
INCLUSIÓN

Casa Familia inaugura en Miami una comunidad pionera que transforma la vida de adultos con discapacidad

Según los organizadores, la feria nace con el propósito de crear un espacio inclusivo donde los residentes puedan conectarse a través de las historias, apoyar el talento literario local y fomentar el hábito de la lectura entre niños y adultos.

La actividad contará con la participación de autores locales que compartirán sus obras y experiencias con el público. Muchos de ellos han formado parte de los encuentros “Tarde Literaria”, organizados previamente por Americas Community Center como espacios de intercambio cultural y narrativo dentro de la comunidad hispana del sur de Florida.

“En nuestro Centro Comunitario Américas, todo lo que hacemos está enfocado en construir comunidad”, expresó Alexis Pulido, directora ejecutiva. “Esta feria es un reflejo de eso: unir a las personas, apoyar el talento local y crear un espacio donde la cultura y la conexión cobran vida”.

Espacio cultural y familiar en Weston

Los organizadores explicaron que la feria estará diseñada como una experiencia familiar y participativa, con actividades orientadas a promover la lectura, la creatividad y la convivencia entre vecinos.

De acuerdo con el comunicado, la feria permitirá que los asistentes conozcan personalmente a los escritores, adquieran libros y compartan experiencias en un ambiente relajado y accesible para todas las edades.

Además del componente literario, la actividad pretende fortalecer el sentido de comunidad entre residentes hispanos y multiculturales de Weston, una ciudad que en los últimos años ha visto un crecimiento sostenido de actividades culturales y familiares.

Apoyo a la comunidad

Americas Community Center destacó que su misión principal es apoyar a la comunidad hispana en áreas profesionales, sociales y familiares, además de promover una mejor adaptación de los inmigrantes y residentes en el sur de Florida mediante orientación comunitaria y responsabilidad social.

La organización sin fines de lucro afirmó que sus programas buscan crear espacios donde las personas “se sientan vistas, apoyadas y conectadas”, filosofía que también impulsa esta nueva feria del libro.

Los organizadores invitaron tanto a residentes como a escritores interesados a participar en la actividad y señalaron que todavía continúa abierto el proceso de registro para autores.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Mes de la educación financiera: Gerente de Comunidad de Chase en Miami comparte consejos para fortalecer tu salud financiera

Miami-Dade invita a la comunidad a participar en gran evento Baynanza 2026

Florida negocia con el Gobierno Trump el cierre del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz'

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
Política

Popularidad de Rubio en alza, se desatan especulaciones de su posible campaña presidencial en 2028

Esta fotografía, tomada y distribuida el 7 de mayo de 2026 por los Medios Vaticanos, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano.
Visita oficial

Marco Rubio en el Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.
MERCADOS

Caen los precios del petróleo ante posible acuerdo EEUU-Irán

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Donald Trump Jr. y Ron DeSantis.
ELECCIONES

Trump Jr. supera a DeSantis para nominación presidencial republicana de 2028

Te puede interesar

Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz, el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.
Migración

Florida negocia con el Gobierno Trump el cierre del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz'

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El edificio de Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), en La Habana, el 7 de mayo de 2026.
Aumenta presiones

EEUU anuncia nuevas sanciones para el conglomerado militar Gaesa y a minera de níquel en Cuba

Una maestra en el salón de clases con sus alumnos tras regreso de vacaciones.
CAMBIOS ESCOLARES

Miami-Dade evalúa cierre y reconversión de escuelas ante caída sostenida de matrícula

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.
MERCADOS

Caen los precios del petróleo ante posible acuerdo EEUU-Irán