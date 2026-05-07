Weston invita a su primera Feria del Libro Comunitaria

MIAMI. – La ciudad de Weston será sede por primera vez de una Feria del Libro Comunitaria, una iniciativa impulsada por Americas Community Center y Weston Town Center que busca reunir a familias, escritores y residentes en torno a la literatura, la cultura y el fortalecimiento de los vínculos entres los residentes de la localidad.

El evento literario se celebrará el sábado 16 de mayo, entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., en Weston Town Center, 1730 Main Street Weston, Fl 33326, y marcará la primera experiencia de este tipo organizada en esta ciudad del oeste del condado de Broward en el sur de Florida.

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Según los organizadores, la feria nace con el propósito de crear un espacio inclusivo donde los residentes puedan conectarse a través de las historias, apoyar el talento literario local y fomentar el hábito de la lectura entre niños y adultos.

La actividad contará con la participación de autores locales que compartirán sus obras y experiencias con el público. Muchos de ellos han formado parte de los encuentros “Tarde Literaria”, organizados previamente por Americas Community Center como espacios de intercambio cultural y narrativo dentro de la comunidad hispana del sur de Florida.

“En nuestro Centro Comunitario Américas, todo lo que hacemos está enfocado en construir comunidad”, expresó Alexis Pulido, directora ejecutiva. “Esta feria es un reflejo de eso: unir a las personas, apoyar el talento local y crear un espacio donde la cultura y la conexión cobran vida”.

Espacio cultural y familiar en Weston

Los organizadores explicaron que la feria estará diseñada como una experiencia familiar y participativa, con actividades orientadas a promover la lectura, la creatividad y la convivencia entre vecinos.

De acuerdo con el comunicado, la feria permitirá que los asistentes conozcan personalmente a los escritores, adquieran libros y compartan experiencias en un ambiente relajado y accesible para todas las edades.

Además del componente literario, la actividad pretende fortalecer el sentido de comunidad entre residentes hispanos y multiculturales de Weston, una ciudad que en los últimos años ha visto un crecimiento sostenido de actividades culturales y familiares.

Apoyo a la comunidad

Americas Community Center destacó que su misión principal es apoyar a la comunidad hispana en áreas profesionales, sociales y familiares, además de promover una mejor adaptación de los inmigrantes y residentes en el sur de Florida mediante orientación comunitaria y responsabilidad social.

La organización sin fines de lucro afirmó que sus programas buscan crear espacios donde las personas “se sientan vistas, apoyadas y conectadas”, filosofía que también impulsa esta nueva feria del libro.

Los organizadores invitaron tanto a residentes como a escritores interesados a participar en la actividad y señalaron que todavía continúa abierto el proceso de registro para autores.

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