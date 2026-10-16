Libro de Joe Manganiello abre debate sobre relación con Sofía Vergara

MIAMI.- La relación entre Sofía Vergara y Joe Manganiello vuelve a acaparar titulares. A poco más de dos años de oficializarse el divorcio e los actores, las recientes publicaciones de extractos Bloodlines, libro en el que el intérprete de Magic Mike narra su experiencia luchando con un trastorno autoinmune que puso en riesgo su vida.

Todo inició previo a la publicación del tomo, el cual llegó a las librerías el 13 de octubre; cuando se difundieron algunos extractos de la historia, en los que Manganiello insinúa que Vergara no le había brindado suficiente apoyo durante el enfrentamiento de la enfermedad su matrimonio.

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Joe expuso que los síntomas de su enfermedad comenzaron poco después de que contrajera matrimonio con Vergara en 2015.

El actor calificó la relación como una carente de emotividad y aseguró que la modelo colombiana no quería abrazarlo y se llegó a burlar de la chihuahua que adoptó en 2019, durante uno de los episodios más duros de la enfermedad, revelando que llegó a considerar quitarse la vida. "Y entonces llegó la perra. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador", reza uno de los extractos recogidos por People y Page Six.

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Tras esto, Manolo González Vergara, hijo de Sofía, compartió en redes sociales un imagen en el que se describe y compara las actitudes de un hombre versus las de una persona narcisista.

Y escribió: "Recuerden, niños, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor por ello, y nada será suficiente y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos".

Vergara compartió en las historias de Instagram la publicación, agregando un emoji de manos aplaudiendo.

Aunque ni Manolo ni su madre indicaron que el mensaje iba dirigido a Manganiello, los internautas lo sumieron como una respuesta directa a libro del actor.

Continúa la polémica

Sin embargo, en medio de la gira de medios que el actor de 49 años realiza para promocionar el libro, la polémica continúa tomando fuerza.

Recientemente, acudió a CBS Mornings para conversar con la presentadora Gayle King sobre la publicación. Y fue ahí cuando ella le preguntó por la controversia que se ha generado tras la difusión de los extractos que exponen su percepción de lo que fue el matrimonio con la actriz de 54 años.

“Su hijo publicó algo sobre lo que ocurre cuando tratas con un hombre narcisista y ella le dio ‘me gusta’ a esa publicación. Parece que están diciendo que, básicamente, es terrible lo que te pasó, pero que en el fondo eres un narcisista. ¿Qué respondes a eso?”, preguntó King.

A lo que Manganiello respondió: "Bueno, creo que cualquiera que diga eso debería leer primero el libro y entender de qué trata realmente, porque no se trata de eso. Se trata del sufrimiento por el que pasé".

El 15 de octubre, compartió en Instagram una serie de fotografías en las que expone las consecuencias del trastorno.

"En los días posteriores a la extirpación de mi intestino grueso, mi peso empezó a desplomarse. Acabé perdiendo un total de 60 libras (aproximadamente 27 kg) durante las dos semanas siguientes a la cirugía. Si te fijas bien, puedes ver la parte superior de mi primera bolsa de ostomía asomando por encima de las sábanas", escribió.

Divorcio

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su separación en 2023 y el divorcio se oficializó en 2024. Entonces, la colombiana enfatizó que el motivo de la ruptura se debía al deseo que su pareja, más joven, tenía de ser padre. No obstante, Manganiello negó las declaraciones y en las memorias afirma que el trastorno que padece lo hizo renunciar a la idea de la paternidad.

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En una entrevista que concedió a People, Joe también aseveró que aunque no quería que el libro se enfocara en su divorcio, consideró que era importante pues fue clave en su proceso de recuperación.

“Digo la verdad en el libro, incluso cuando es extremadamente dolorosa. También tiene muchos matices y no es algo que pueda resumirse en una frase. Escribí este libro porque quiero que la gente sepa quién soy, y tuve que ocultar quién era durante mucho tiempo”.