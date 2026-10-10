Leopoldo López Gil presenta en Madrid su testimonio de 70 años de compromiso con la democracia

En Madrid, Leopoldo López Gil participa en la inauguración del XIV Foro Atlántico 'Iberoamérica: democracia y libertad en tiempos recios', a 9 de julio de 2021, en la Casa América.

MADRID .- El exeurodiputado Leopoldo López Gil presentará su más reciente libr o "La vida sigue, la lucha continúa”, una autobiografía de 70 años de labor por la democracia en Venezuela , en un acto que se llevará a cabo en la sede de una prestigiosa firma internacional en Madrid , España.

López Gil conversará con los dirigentes políticos connacionales, Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas en Venezuela, y el politólogo Gilberto Carrasquero, acerca de sus vivencias personales y las de cuatro generaciones de su familia comprometidas con la libertad en el contexto político venezolano.

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La cita será en el escritorio Cremades&Calvo-Soleto, a las 6:30 pm

70 años por la democracia

El empresario y político, padre del dirigente opositor de Venezuela Leopoldo López Mendoza exiliado en España desde 2020, fue electo diputado por el Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo de Bruselas en 2019, tras su salida al exilio desde Venezuela.

Su activo trabajo parlamentario por los principios democráticos culminó en 2024.

El libro fue presentado en Bruselas en un acto en el cual estuvo acompañado por Esteban González Pons y el eurodiputado Antonio López-Istúriz, en septiembre pasado.

FUENTE: Con información de invitación por el libro de Leopoldo López Gil