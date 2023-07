Libro de Luis Eduardo Guevara ofrece guía para emprendedores

MIAMI.- “Tienes que hacer algo que te apasione, porque de lo contrario, no tendrás la perseverancia para llevarlo a cabo”. Esta frase de Steve Jobs es una de las premisas del libro La marca soy yo, un manual en el que el estratega de ventas, Luis Eduardo Guevara, educa al lector de forma sencilla y amena sobre cómo monetizar sus talentos y emprender un negocio .

Tras 12 años radicado en Estados Unidos, el apodado Tiburón de las Ventas, es reconocido como un exitoso conferencista, autor e influencer, y uno de líderes latinos que más arduamente ha trabajado por demostrar que la anhelada libertad financiera, muy pocas veces se logra como empleado de una empresa pública o privada.

“La mayoría de la gente trabaja para pagar el carro, la renta, el teléfono, los seguros, etc., y eso es lo que llamamos vivir en la rueda del ratón. ¿Y cómo se sale de ella? Pues emprendiendo en algo que nos apasione”, aconsejó el estratega de ventas.

Sobre La marca soy yo

Brindando las claves para aprender a ganar dinero haciendo lo que amas, y explicando en cada capítulo el por qué la verdadera riqueza está en la mente y en la fortaleza con la que se impulsan los objetivos, La marca soy yo es un libro que destaca por aterrizar al futuro emprendedor en el aquí y el ahora, alimentando las razones que le permiten encontrar los motivos para seguir adelante.

“El libro entrega más de un centenar de ideas para emprender en distintas áreas. Ideas que son incluso para madres y jefas de hogar que necesitan comenzar su negocio desde un teléfono inteligente. Por otra parte, es un libro que también permite reconocer a nuestro cliente ideal, cosa que es fundamental a la hora de trabajar en un plan de acción”, dijo Luis Eduardo Guevara, quien también advirtió.

“Hay un 40% de los emprendimientos que no duran más de dos años. Y esto ocurre porque la gente inicia su pequeña empresa con una idea, pero nunca realiza un plan negocio, de marketing, ni de nada. Y en Estados Unidos vende al que lo conozcan más, y ahí está el secreto para poder emprender”, añadió el experto.

Por otra parte, el libro La marca soy yo también destaca por educar al lector a través de diversas estrategias para vencer los miedos, entre las que resaltan la capacitación, el perfeccionamiento, y tener un plan de acción ya que: “si improvisas, eres esclavo del miedo”, asegura el autor.

“Siempre va a existir un miedo que es natural y que es bueno porque protege, pero hay otro miedo que es el que paraliza de forma negativa. Y el que nos lleva al autosabotaje. Y en este sentido hay que tener claro que emprender es una carrera de valentía, determinación y de muchísimo enfoque, ya que conlleva un cambio de hábitos. Es decir, no se puede montar un negocio con el mismo estilo de vida y hábitos que cuando eras empleado, porque no va a funcionar”.

A juicio de Luis Eduardo Guevara, si tus creencias no son útiles para tu crecimiento. Es decir, si no te inspiran y no te motivan para avanzar, debes desecharlas o transformarlas. Y en este sentido su publicación destaca por su forma de ilustrar al lector sobre todos los factores necesarios para crear una idea de negocio ganadora. Teniendo en cuenta que la idea es sólo el 10%, y el 90% del éxito es lo que haces con ella.

Nueva gira

Preparando lo que será su nueva gira titulada El poder de la proximidad, Luis Eduardo Guevara aconseja a sus lectores rodearse de personas ganadoras y positivas, y a darle valor a lo que saben hacer. Con esta misión de vida, busca recorrer más de cuarenta ciudades en Estados Unidos, prepara su gira internacional en Europa para el año 2024, y sigue impulsando y liderando los Premios al Emprendedor Latino, evento realizado en Miami que constituye un reconocimiento al esfuerzo, dedicación e innovación de los emprendedores latinos en el sector comercial.

Para saber más de Luis Eduardo Guevara sigue la cuenta de Instagram @luiseguevara.