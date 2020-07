Lili Estefan habla de su ruptura matrimonial

"Ustedes tiene el Covid-19, yo tengo el Covid-17 y se lo digo todo el tiempo a mi gente 'a mí se me paralizó el mundo en el 2017, a ustedes se les paralizó en el 2019'", expresó Estefan, quien aseguró que la pandemia ha sido para ella un espacio en el que ha encontrado la paz.

"De lo más grande que me ha pasado en esta pandemia, y que nunca pensé que me iba a pasar, es que por fin encontré paz... es como que todos estamos iguales y por fin he encontrado paz", dijo Lili.

"A mí la vida me cambió en el septiembre 11 del 2017 saliendo del huracán Irma. Me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, o sea no tuvimos chance de salvar la familia, el matrimonio, no se pudo", acotó en relación a su divorcio.

Asimismo, indicó que la decisión conlleva un proceso muy fuerte para las mujeres que se han separado. "Firmé el divorcio en enero y me decían: prepárate que este es tu año, lo que viene es espectacular, prepárate... es una presión arriba".

Por otra parte, Chiquinquirá aprovechó el encuentro para preguntarle a su compañera si era posible conseguir un novio en esta pandemia. "Con tapaboca, no. No creo. Ahora entre el tapaboca y botox tú no sabes si está hablando... tú está bien o estás llorando, le pregunto a la gente", respondió entre risas.

Pese a la broma, Estefan recalcó que el 2020 ha sido un año muy especial en su vida. "Las cosas pasan cuando menos te lo imaginas y creo que este año ha sido todo lo opuesto a lo que me imaginé. Porque, ¿Quién se divorcia y de momento llega una pandemia?", narró la presentado, quien recomendó vivir un día a la vez.