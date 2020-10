Lili Estefan revela detalles de su divorcio

Y en este caso, Lili Estefan narró la desagradable experiencia que vivió con su entonces esposo Lorenzo Luaces y el detonante que la llevó a tomar la decisión del divorcio.

La presentadora de El gordo y la flaca comentó que dos días después de haber celebrado el 25 aniversario de su boda, su esposo le dio una desagradable noticia: "Un paparazzi me fotografió con otra mujer y me pide 200 mil dólares por las fotos", le dijo Luaces.

Lili Estefan recordó que, al escuchar lo ocurrido, en ese momento quería gritar y golpear al padre de sus hijos, pero respiró profundo y guardó silencio para que nadie pudiera percatarse de lo que sucedía.

"Lo primero que le pregunté fue: '¿Quién es la mujer?'. Él me respondió: 'Nadie importante'. Y me dijo que no pagaríamos el dinero".

Ante lo ocurrido, Lili Estefan decidió callar. Pero al día siguiente, cuando llegó a su trabajo, la noticia ya había llegado a terceros.

Su jefa de Univision le dijo que el paparazzi les había ofrecido las imágenes, pero que decidieron no comprarlas. "Me dijo que ellos sabían de la existencia de las imágenes 10 días antes de que Lorenzo me lo dijera", contó en la serie entre lágrimas.

Pese a ello, la presentadora cubanoamericana decidió defender a su esposo y se justificó al argumentar que había sido una sola infidelidad y que no se dejarían chantajear.

"La última en enterarme era yo"

Aunque Lili intentó mantener el tema lo más íntimo posible, el paparazzi también ofreció el material fotográfico a otros medios de comunicación.

"El paparazzi no solo había ofrecido las fotos a mi casa, Univision, también a otros medios y me dijeron que él tenía más información; es decir, no fue un solo encuentro... y la última en enterarme era yo", contó Lili.

La conductora de 53 años narró que su tío, Emilio Estafan, también supo lo ocurrido.

"Le dije: 'Yo no le voy a decir a Lili ni a Gloria, tú lo tienes que resolver'", expresó Emilio en la serie. "Tú jugaste y tú pagas", le aclaró el productor musical a Lorenzo.

Pero Lorenzo no solo acudió a Emilio, también habló con Gloria.

"Me pidió salir a caminar y yo sabía que algo pasaba, que él estaba mal", dijo la intérprete de Mi tierra, quien agregó que el esposo de Lili no se sentía parte de la vida de su esposa en ese momento.

"Me dijo la situación y me explicó que él sentía que no era el centro de la vida de Lili, que primero estaban sus hijos y hasta los perros", agregó Gloria Estefan.

La infidelidad no solo llegó a oídos de los tíos y compañeros de trabajo de Lili, su hija también se enteró.

"Yo sabía que algo pasaba hace como un año y medio antes, cuando mi mamá viajaba. Tenía 14 años y mi papá me dejó sola. Me dijo que iba a salir con unos amigos que yo no conocía", indicó Lina, quien prefirió callar y no decirle nada a su mamá y a su hermano Lorenzo Jr. "Pensé: 'No quiero empezar algo que tal vez no sea verdad'", consideró la joven para evitar problemas en su familia.

Las consecuencias

Esta infidelidad hizo que Lili sufriera una crisis nerviosa. Un día, sin avisar a su familia, salió de su casa en Miami y vestida con la pijama manejó en horas de la madrugada hasta llegar a Orlando. En el trayecto, se cuestionó muchas cosas.

"Por qué decidió eliminarme de posición como esposa. Pensaba", dijo Lili.

Ante el problema, la conductora decidió hacer pública la separación y el 14 de septiembre de 2017 dio a conocer la noticia en su programa El gordo y la flaca. "Me sentí humillada, pensaba que tenía una familia perfecta", detalló Lili Estefan.