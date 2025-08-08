viernes 8  de  agosto 2025
Lina Luaces: "Me siento orgullosa y profundamente agradecida"

La joven de 22 años expuso que enfrentar las voces que quisieron opacar su brillo la llevaron a entender que tiene la fibra para conquistar cualquier espacio

Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025.

Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025 y miembro de los "50 más bellos" de People.

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A un mes de coronarse como Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces reflexiona sobre los retos que enfrentó para llegar al lugar en el que hoy se encuentra. A través de Instagram, la representante de la isla caribeña compartió un sentido mensaje sobre sus orígenes, el proceso transitado y el orgullo de ser ella misma.

"Ha sido un mes largo, lleno de caos, crecimiento y trabajo sin parar. Ahora que por fin he tenido un momento para hacer una pausa y reflexionar, solo quiero decir gracias. A Dios y a todos los que me han apoyado, muchísimas gracias. Los amo. Siempre estarán a mi lado y en mi corazón", reza el texto de la publicación.

La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces. 
Mientras que en el audiovisual, Luaces agradece a su predecesora Marianela Ancheta por el peso del legado que dejó al representar a Cuba, y a Prince Julio César por devolverle a la isla su voz en un escenario tan importante como lo es el Miss Universe.

En el video, Lina expone que entiende la responsabilidad que tiene al portar la corona, pero con entereza lo recibe con los brazos abiertos, no solo en honor a su niña interior -que por años se sintió sola, incomprendida y silenciada-, también por cada cubano que ha tenido que crecer lejos de su tierra y por cualquier ser humano que haya experimentado los mismos sentimientos.

"Me siento increíblemente bendecida y honrada de asumir este rol y no lo tomo a la ligera. Prometo liderar con disciplina, integridad y amor".

Retos personales

La joven de 22 años expuso que por años sintió que no merecía ningún reconocimiento. Sin embargo, enfrentar las voces que quisieron opacar su brillo la llevaron a entender que tiene el potencial para conquistar cualquier espacio y que, al igual que otras personas, debe abrirse paso con esfuerzo.

"Casi toda mi vida luché con el sentimiento de que no merecía nada. Muchas veces me pregunté: '¿por qué yo? ¿por qué tuve la oportunidad de ver el mundo de la manera en que yo lo he visto o vivir la vida que he vivido?'. La única diferencia entre otra mujer y yo era la suerte. Casi llegué a resentirme por eso. Cargaba una culpa profunda y silenciosa, hasta que comencé a crecer en mi fe y a entender el propósito de Dios".

En este sentido, señaló que ha dejado de lado el cuestionar las bendiciones que tiene, como crecer en el seno de una de las familias más importantes de la industria del entretenimiento latinoamericano, y concentrarse en usar esa herramienta para ayudar a darle voz a quienes no la tienen.

"He llegado a entender que nada llega por casualidad. Dios no comete errores. En lugar de cuestionar mis bendiciones como lo hice toda mi vida, lo veo como un llamado a expandir, elevar y abrir puertas para quienes aún no han tenido acceso a las mismas oportunidades".

A sus detractores, les envía un mensaje con templanza: "No puedo controlar de dónde vengo, sí puedo controlar lo que elijo hacer con eso".

"Soy la chica más afortunada del mundo por haber tenido la oportunidad de aprender, crecer y recibir el mejor ejemplo y consejo de mi familia, y ya no me avergüenza decirlo. Al contrario, me siento orgullosa y profundamente agradecida, represento a una generación nacida del exilio cubano. Lo que muchos ven como una debilidad, que el español no sea nuestro primer idioma, yo lo veo como una de nuestras mayores fortalezas".

Asimismo, rechazó que se use la bandera del idioma para marginar a cualquier persona, señalando que son puentes y que representa a una generación que no debe sentir culpa por haber nacido donde nació o hablar una lengua diferente a la de sus ancestros.

"Los idiomas no son barreras son puentes. Hoy me paro aquí para ser ese puente entre culturas, entre generaciones y recordarle a nuestro pueblo que no debemos tener pena de hablar el idioma de nuestro corazón. No es increíble que a pesar de quienes se burlan de nuestros acentos, igual seguimos adelante y elegimos representar nuestras raíces. Eso no es debilidad, eso es poder. Debemos honrar y llevar nuestro legado con orgullo y mantenerlo vivo no solo por nosotros sino por quienes vinieron antes y quienes vendrán después".

"Soy suficiente tal y como soy"

En este sentido, Lina alzó su voz para compartir una de las lecciones más importantes que su familia le ha dado y sostuvo que las pruebas que ha enfrentado en las últimas semanas solo la han hecho valorar aún más su esencia.

"Desde que era niña mi familia de inmigrantes me enseñó una verdad poderosa: la libertad es un privilegio, y la llevo conmigo con reverencia. Estas últimas nueve semanas me han puesto a prueba de formas que jamás imaginé. Pero la lección más grande que he aprendido es que yo soy suficiente tal y como soy. No estoy definida por el lugar de donde vengo, sino hacia donde voy. Con la luz, amor y ejemplo que decido compartir. Al final del día soy simplemente un ser humano con un sueño que merece brillar con el mismo brillo".

Por último agradeció, una vez más a quienes le han manifestado su apoyo y aseveró que en adelante ella será la única encargada de definirse.

"A todos los que creyeron en mí, que me aplaudieron y vieron algo en mí incluso cuando yo no lo podía ver, gracias. Cuba llevo tu esperanza en mi corazón y te prometo que te haré sentir orgullosa. Durante años otros intentaron definirme, hoy me toca a mí. Les presento a Lina Luaces, tu pastelito de guayaba".

