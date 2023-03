Lindsay Lohan confirma que está embarazada

“Nos sentimos bendecidos y emocionados”, escribió la actriz de 36 años en una publicación en Instagram en la que se puede ver un body de bebé que tiene grabado la frase Coming soon.

Asimismo, Lohan dijo al medio TMZ que ambos están emocionados por iniciar este nuevo capítulo. “Estamos muy emocionados con la llegada de este nuevo miembro a nuestra familia y deseando empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas”, manifestó.

Hasta los momentos se desconoce el tiempo de embarazo que tiene Lindsay, así como el sexo del bebé.

Bader S. Shammas y Lindsay se comprometieron a finales de noviembre del 2021.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi marido. Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”, escribió Lohan al anunciar su compromiso.

Aunque todos esperaban con ansias la fecha de la boda y las fotografías del momento, la actriz y el banquero se casaron en una intima ceremonia secreta en verano de 2022.

Del evento no trascendió más información, y se supo que se habían casado porque Lindsay se refirió a Shammas como su esposo.

Desde el inicio de su relación, la pareja quiso mantener su privacidad.

Lohan vive en Dubai desde hace casi diez años, una decisión que asegura le dio la paz que no encontró cuando vivía en el epicentro de su estrellato.

“Mudarme aquí fue un nuevo comienzo. Se oye hablar más de la actualidad real que de los cotilleos de los famosos, lo cual aprecio mucho. Y no es que salga mucho por la noche, es un estilo de vida muy diferente para mí. Me vine con ese propósito: no tengo que ser vista públicamente todo el tiempo, ni comentar lo que estoy haciendo”, dijo en 2018 a la revista Emirates Woman en 2018.

