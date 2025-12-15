lunes 15  de  diciembre 2025
Lindsay Lohan se une a "Los Simpson" en la voz de Maggie

Lohan confirmó su participación en la icónica serie a través de sus redes sociales, revelando que el capítulo es parte de la temporada 37

Lindsay Lohan asiste a la proyección especial de Freakier Friday en Nueva York el 28 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP / Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los Simpson vuelven a sacudir la cultura pop con un anuncio que emocionó a sus seguidores: Lindsay Lohan prestará su voz al personaje de Maggie Simpson en un próximo episodio. La noticia llama la atención por ser una de las pocas ocasiones en las que la bebé, conocida por su perpetuo silencio, tendrá un diálogo.

Lohan confirmó su participación en la icónica serie a través de sus redes sociales, revelando que el capítulo es parte de la temporada 37 y se titula Parahormonal Activity.

“¡No se pierdan mi episodio de Los Simpson este domingo en FOX! Es un sueño hecho realidad formar parte de esta familia tan icónica”, escribió la actriz en Instagram, compartiendo además un video de su sesión de grabación como la pequeña Maggie.

El adelanto del episodio muestra a la familia Simpson en una situación doméstica habitual, que se vuelve inusual cuando Marge intenta silenciar a su hija.

A pesar de la advertencia, Maggie rompe el silencio con una queja directa y sorprendente contra su hermano. “¡Por favor, no dejen que Bart conduzca! ¡Da muchísimo miedo! Maneja de forma tan insegura que todos nos tocan el claxon, nos gritan groserías y hasta nos hacen señas”.

Este diálogo asegura que el romper el chiste del mutismo del personaje se haga de una forma que resulte graciosa para los televidentes.

Las voces de Maggie

Aunque Maggie se comunica principalmente a través de balbuceos y el sonido de su chupete, Los Simpson ha recurrido a escenarios fantásticos, saltos temporales o realidades alternas para que el personaje hable.

Generalmente, cuando Maggie habla en estos contextos especiales, es interpretada por Nancy Cartwright, la actriz que también le da voz a Bart Simpson desde 1989.

Sin embargo, a lo largo de los años, el personaje ha contado con un elenco estelar de voces invitadas en momentos puntuales, incluyendo figuras como Elizabeth Taylor, Jodie Foster, James Earl Jones, Viola Davis y Kevin Michael Richardson.

Mientras tanto, Cartwright, con 68 años, ha manifestado su deseo de que la icónica serie animada continúe, bromeando en noviembre de 2024.

“Creo que me gustaría llegar a esa meta de los 40. Sería increíble… y que todos sigamos vivos”, expresó.

