Lissette Álvarez Chorens inicia gira celebrando el romanticismo en Miami

“Sé que ahora está de moda cantarle al amor de otra manera, pero pienso que el reguetón y el trap son olas que pasan. Creo que si por lo menos se hicieran buenas letras valdría la pena escucharlos, pero la mayoría por desgracia son letras muy groseras”, señaló a DIARIO LAS AMÉRICAS la compositora, quien espera seguir cantándole al amor a través de líricas profundas, reflexivas y siempre recordando a clásicos que marcaron épocas no solo en Cuba, sino en el mundo entero.

“Cachao tocaba el bajo con la orquesta de mi padre y mi madre en Cuba (Olga Chorens y Tony Álvarez), y es muy triste que las nuevas generaciones no sepan quiénes son estas leyendas de la música cubana. Estos músicos por desgracia no estuvieron expuestos, se pudo homenajear a Cachao en vida gracias a Andy García, que lo tomó bajo su ala y le rindió tributo como merecía a través de documentales y conciertos, pero es muy triste que las nuevas generaciones no conozcan a nuestras leyendas de la música”, comentó la intérprete, quien este sábado 2 de noviembre se presenta en Flamingo Theater, escenario que la acogerá por primera vez.

“A mí me encantan los cabarets, así que me siento muy feliz y lo voy a disfrutar mucho. Yo nunca he trabajado ahí, pero hace tiempo fui ver a Gema Corredera y me fascinó el lugar”, reveló la artista, quien este sábado iniciará su gira 2019-2020 con la que recorrerá Nueva York, Tampa, Nueva Jersey y Orlando, entre otras ciudades de EEUU.

Sobre el concierto

Dueña de 12 Discos de Oro, la cantautora adelantó que en el show recordará canciones como Salvaje, Lo voy a dividir, Eva, Mal sueño, Falsedad, Palabras y Quiéreme, y estará acompañada del director musical Ricardo “Eddy” Martínez, junto a grandes músicos y a su hija, Nicolle Chirino. Todo en una ocasión para celebrar sus grandes éxitos, sorpresas y canciones de hoy y siempre.

Sobre sus recuerdos de La Habana, ciudad que marcó su niñez y que este mes celebra 500 años, la intérprete señaló: “Yo de niña recuerdo lo bella que era La Habana. Impecables sus lugares, lo recuerdo muy claramente, porque las imágenes de la niñez nunca su olvidan. Por eso en mi último disco hice una canción que se llama Habáname, escrita por Carlos Varela, así que siempre está presente. Pienso mucho en mi país, espero algún día poder estar ahí cuando al fin sea libre”.