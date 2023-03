Lista de ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2023

Anti-Hero, Taylor Swift

Artista del año

Harry Styles

Mejor dúo o grupo del año

Imagine Dragons

Mejor colaboración

Unholy, Sam Smith & Kim Petras

Mejor artista nuevo de Pop

Jax

Artista con más canciones reproducidas

Doja Cat

Mejor álbum Pop

Taylor Swift

Mejor canción Country del año

She had me at heads Carolina, Cole Swindell

Artista Country del año

Morgan Wallen

Mejor artista nuevo de Country del año

Cody Johnson

Artista afrobeats del año

Tems

Wizkid

Canción Hip Hop del año

Wait for u, Future ft. Drake & Tems

Artista Hip Hop del año

Drake

Mejor artista nuevo de Hip Hop

GloRilla

Latto

Canción R&B del año

I Hate U, SZA

Artista R&B del año

SZA

Mejor artista nuevo de R&B

Muni Long

Canción alternativa del año

Enemy (de la serie Arcane League of Legends), Imagine Dragons

Artista alternativo del año

Red Hot Chili Peppers

Mejor artista nuevo de (Rock o Alternativo)

Giovannie and the Hired Guns

Canción de Rock del año

Black summer, Red Hot Chili Peppers

Artista de Rock del año

Papa Roach

Canción Dance del año

I’m good (Blue), David Guetta & Bebe Rexha

Artista Dance del año

Anabel Englund

Canción Pop latina o Reggaetón del año

Mamiii, Becky G & Karol G

Artista Pop latino o Reggaetón de año

Bad Bunny

Canción del año de Regional mexicano

Cómo te olvido, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Artista de Regional mexicano del año

Grupo Firme

Mejor artista Latino nuevo del año

Kali Uchis

Mejor letra de canción (Categoría para votar en Redes Sociales)

Anti-Hero, Taylor Swift

Mejor video musical (Categoría para votar en Redes Sociales)

Yet to vome, BTS

Mejor Army de fans (Categoría para votar en Redes Sociales)

BTS Army, BTS

Premio Social Star (Categoría para votar en Redes Sociales)

JVKE

Fotógrafo favorito de giras (Categoría para votar en Redes Sociales)

Harry Styles, Lloyd Wakefield

TikTok Bop del año (Categoría para votar en Redes Sociales)

Bejeweled, Taylor Swift

Documental favorito (Categoría para votar en Redes Sociales)

Selena Gómez: My Mind & Me, Selena Gómez

Estilo favorito de gira (Categoría para votar en Redes Sociales)

Harry Styles

Residencia favorita (Categoría para votar en Redes Sociales)

Love on tour, Harry Styles

Sampleo favorito (Categoría para votar en Redes Sociales)

Taylor Swift

