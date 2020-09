Lista de ganadores de los premios Emmy

“Succession”.

Mejor actor en una serie de drama

Jeremy Strong, “Succession”.

Mejor actriz en una serie de drama

Zendaya, “Euphoria”.

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Billy Crudup, “The Morning Show”.

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Julia Garner, “Ozark”.

Mejor serie de comedia

“Schitt’s Creek”.

Mejor actor en una serie de comedia

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”.

Mejor actriz en una serie de comedia

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Daniel Levy, “Schitt’s Creek”.

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”.

Mejor serie limitada

“Watchmen”.

Mejor actor en una serie limitada

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”.

Mejor actriz en una serie limitada

Regina King, “Watchmen”.

Mejor actor de reparto en una serie limitada

Yahya Abdul-Mateen 2, “Watchmen”.

Mejor actriz de reparto en una serie limitada

Uzo Aduba, “Mrs. America”.