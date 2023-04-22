sábado 22  de  abril 2023
SÉPTIMO ARTE

Lista de nominados a los Premios Platino 2023

Un total de 161 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 nominados por categoría de la décima edición de los Premios Platino

Imagen del logo de los Premios Platino. Un total de 161 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 nominados por categoría de la décima edición de los galardones.

Imagen del logo de los Premios Platino. Un total de 161 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 nominados por categoría de la décima edición de los galardones.

Premios Platino

MIAMI.- Un total de 161 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 nominados por categoría de la décima edición de los Premios Platino. Todas ellas optarán a la nominación por las estatuillas que se entregarán a las ganadoras durante la gala que se celebrará el sábado 22 de abril en Palacio Municipal Ifema Madrid.

A continuación, la lista de nominados a los Premios Platino 2023:

Lee además
El cineasta español Fernando León de Aranoa posa para los medios en los Premios Platino, en Madrid, el 1 de mayo de 2022. León de Aranoa ganó el premio a Mejor dirección y guión por El buen patrón, que fue elegida la mejor película del año.
CEREMONIA

Premios Platino 2022: Lista de ganadores
El actor puertorriqueño Benicio del Toro recibirá el Premio Platino de Honor 2023.
CINE

Anuncian Premio Platino de Honor para Benicio del Toro

Mejor película Iberoamericana de ficción

ALCARRÀS

ARGENTINA, 1985

AS BESTAS

BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES

CARAJITA

CUMPLEAÑERO

DOMINGO Y LA NIEBLA

EL CASTIGO

EL OTRO TOM

EL SUPLENTE

GOL DE PLATA

LA CAJA

LO INVISIBLE

LOS REYES DEL MUNDO

PALOMA

PSEUDO

RECETA NO INCLUIDA

RESTOS DO VENTO

UTAMA

VICENTA B.

Mejor película en el género de comedia Iberoamericano de ficción

¿Y CÓMO ES ÉL?

30 NOCHES CON MI EX

BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES

BEM-VINDA A QUIXERAMOBIM

CARIBE, TODO INCLUIDO

COMPETENCIA OFICIAL

COSAS DE AMIGOS

DESCONECTADOS

EL CUARTO PASAJERO

EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN

EL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRA

FOGO-FÁTUO

GRANIZO

JULIO, FELICES POR SIEMPRE

MORGAN Y LOS SÚPER BICHILLOS

OSCUROS AMORES

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3

PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO

PICANDO ALANTE

UN CUPIDO SIN PUNTERÍA

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS

ALÉM DA LENDA - O FILME

BLACK IS BELTZA II: AINHOA

EL PARAÍSO

HUEVITOS CONGELADOS

INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA

LA SÚPER

LAS LEYENDAS: EL ORIGEN

LAS VACACIONES DE YOKO

LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO)

MEU AMIGÃOZÃO – O FILME

NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO

O NATAL DO BRUNO ALEIXO

ORKESTRA LURTARRA

TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA

TARSILINHA

TROMBA TREM: O FILME

UNICORN WARS

Mejor película documental

ACHACHILAS

AMIGO SECRETO

BOSCO

EAMI

EL CASO PADILLA

EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZAS

EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG

EL SILENCIO DEL TOPO

ENTRE FUEGO Y AGUA

FREE COLOR

INVASIÓN DRAG

KOBRA AUTO RETRATO

LA GENTE DEL DOCUMENTAL

LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS

LO QUE SE HEREDA

MI PAÍS IMAGINARIO

SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRA

SINTIÉNDOLO MUCHO

VIAJE A ALGUNA PARTE

VIEIRARPAD

VILLA OLÍMPICA

Premio Platino a la mejor ópera prima de ficción Iberoamericana

9

1976

ALMA VIVA

AMPARO

CINCO LOBITOS

EN LOS MÁRGENES

LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS

LA JAURÍA

LA PICADA

LUCETTE

MARTE UM

NUDO MIXTECO

PICANDO ALANTE

SUBLIME

SUEÑOS ILEGALES

SURO

TIEMPOS FUTUROS

UN CRIMEN ARGENTINO

UTAMA

VENITE PA' MARACAIBO

Premio Platino al cine y educación en valores

9

AMIGO SECRETO

ARGENTINA, 1985

CINCO LOBITOS

CUMPLEAÑERO

DOMINGO Y LA NIEBLA

EAMI

EL CASTIGO

EL SUPLENTE

EN LOS MÁRGENES

INVISIBLES

LA CAÍDA

LA CAJA NEGRA

LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS

LOS REYES DEL MUNDO

MI PAÍS IMAGINARIO

MORENA(S)

NUNCA NADA ACONTECEU

UTAMA

WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO

Mejor dirección

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU

ALEJANDRO LOAYZA

ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO

ARIEL ESCALANTE MEZA

ARTURO MONTENEGRO

CARLA SIMÓN

CARLOS LECHUGA

DIEGO LERMAN

GABRIEL MARTINS

HERNÁN JABES

JAVIER ANDRADE

LAURA BAUMEISTER

LAURA MORA

LORENZO VIGAS

MANUEL NIETO

MANUELA MARTELLI

MATÍAS BIZE

RODRIGO SOROGOYEN

SANTIAGO MITRE

TIAGO GUEDES

Mejor interpretación masculina

ALBANO JERÓNIMO

ALBI DE ABREU

ALFREDO CASTRO

ANDRÉS CRESPO

DANIEL GIMÉNEZ CACHO

ENZO VOGRINCIC

FERNANDO BACILIO

GABRIEL AGÜERO

JHON NARVÁEZ

JOSÉ CALCINA

JUAN MINUJÍN

LUIS TOSAR

NACHO SÁNCHEZ

NÉSTOR CANTILLANA

PACO LEÓN

PETER LANZANI

RENÉ MONCLOVA

RICARDO DARÍN

RODRIGO REICHARDT

RÔMULO BRAGA

Mejor interpretación femenina

ALINE KÜPPENHEIM

ANAHÍ HOENEISEN

ANTONIA ZEGERS

ARA ALEJANDRA MEDAL

ARCELIA RAMÍREZ

GABY GNAZZO

HAYDEÉ CÁCERES

ISABEL SANTOS

KARLA SOUZA

KIKA SENA

LAIA COSTA

LAURA GALÁN

LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉS

LUA MICHEL

LUISA QUISPE

MAGNOLIA NÚÑEZ

MARCÉLIA CARTAXO

PAULA SILVA

SANDRA MELISSA TORRES

ZOE STEIN

Mejor interpretación masculina de reparto

BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZ

CARLOS PORTALUPPI

CARLOS VALENCIA

DIMITRI RIVERA

ERICH WILDPRET

FERNANDO TEJERO

HERNÁN MENDOZA

JOAVANY ÁLVAREZ

JUNIOR ÁLVAREZ

LUIS ZAHERA

MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ

MARCELO ALONSO

NOÉ HERNÁNDEZ

NORMAN BRISKI

RAMÓN BAREA

ROGELIO GRACIA

RUI MORRISON

SANTOS CHOQUE

SERGIO LAURENTINO

VLADIMIR CRUZ

Mejor interpretación femenina de reparto

AÍDA LÓPEZ

ALEJANDRA FLECHNER

ALINE MARTA MAIA

ANGIE CEPEDA

CARMEN MACHI

CAROLA GARCÍA

CATALINA SAAVEDRA

CORAL GABAGLIO

CRISTINA MORÁN

ELIANE CHIPIA

ESTER CATALÃO

JULIA DORTO

LAURA PAREDES

MATILDE LAGOS

PENÉLOPE CRUZ

SUSI SÁNCHEZ

SYLVIA SOSSA

VALERIA OLIVA

VIRGINIA SEVILLA

YENY SORIA

Mejor música original

ALBERTO TORRES

ANDRÉS RODRÍGUEZ

ARÁNZAZU CALLEJA

CERGIO PRUDENCIO

CHLOÉ THÉVENIN

DANIEL SIMITAN

DIEGO ESCOBAR

EDUARDO CABRA, JOSÉ DAVID PÉREZ

HOLOCAUTO VEGETAL, BUENOS MUCHACHOS

JUAN ANTONIO LEYVA, MAGDA ROSA GALBÁN

KARIN ZIELINSKI

LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZ

MAURICIO TRABANINO

OLIVIER ARSON

PABLO BORGHI

PAOLA NAVARRETE, MAURO SAMANIEGO

PEDRO MARQUES

PEDRO OSUNA

RODRIGO QUINTÁS, MARTÍN DE LEMOS

TOMÁS BARREIRO

Mejor guión

ALDO SALVINI

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONE

ALEJANDRO LOAYZA

ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO

ÁNGELES CRUZ

ARTURO MONTENEGRO

CARLOS LECHUGA, FABIÁN SUÁREZ

CARLOS VERMUT

FELIPE ZÚÑIGA, ROSMERI SERRANO, ALEJANDRA VARGAS, JOSÉ TUÑÓN, JOSÉ MOREIRA, NICOLÁS WONG

FERNANDO GUZZONI

GABRIEL MARTINS

ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYEN

JAVIER ANDRADE, ANAHÍ HOENEISEN

LAURA BAUMEISTER

LAURA MORA, MARÍA CAMILA ARIAS

LORENZO VIGAS, PAULA MARKOVITCH, LAURA SANTULLO

LUIS ISMAEL

MANUEL NIETO

MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT

MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE

Mejor dirección de montaje

AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍN

ALBERTO DEL CAMPO

ALEJANDRO BRODERSOHN

ANDREA GANDOLFO

ANDRÉS PEPE ESTRADA

ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGRO

JAROSAW KAMISKI, SOLEDAD SALFATE

JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCA

JOANNA MONTERO

JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRA

JOSÉ M. G. MOYANO

JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANO

JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERAS

MIGUEL SCHVERDFINGER

PABLO RIERA

RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARES

SANDRA RODRÍGUEZ

SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO

ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINO

YADIRA AMAYA

Mejor dirección de arte

ADRIANA OVELAR

ALEJANDRO CASTIGLIONI

ALFREDO CORREIA

CLAUDIA GAENSEL

DANIEL LEAL MACHADO, ANA MELEIRO, ANA MARIA SIMÕES

DIEGO LÓPEZ, VIOLETA RODRÍGUEZ

EMILIA DÁVILA, NICOLÁS PLATONOFF

EMILIO OLABARRIETA

EUGENIO CABALLERO

FRANCISCA CORREA

HIROMI SHIMABUKURO

MARCELA GÓMEZ

MARCELO CHAVES

MARÍA ANDREA BROLO

MICAELA SAIEGH

MÓNICA DE MOYA

PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMO

RIMENNA PROCÓPIO

VIVIAN DEL VALLE

WILHEM PÉREZ

Mejor dirección de fotografía

ÁLEX CATALÁN

ARAUCO HERNÁNDEZ HOLZ

BARBARA ÁLVAREZ

DANIEL ANDRADE

DANIELA CAJÍAS

DARIUS KHONDJI

DAVID GALLEGO

GABRIEL DÍAZ

GERARD UZCÁTEGUI

JAVIER JULIÁ

MAURICIO VIDAL

MICAELA CAJAHUARINGA

NICOLÁS WONG DÍAZ

ÓSCAR AYALA PACIELLO

PEDRO J. MÁRQUEZ

RUI POÇAS

SANTIAGO BENET MARI

SANTIAGO GUTIÉRREZ

SERGIO ARMSTRONG, IVÁN GIERASINCHUK

TERESA KUHN

Mejor dirección de sonido

AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO, YASMINA PRADERAS

AURIAL MIND

CARLOS GARCÍA

CATRIEL VILDOSOLA

CHRISTIAN COSGROVE

DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL HUETE, PELAYO GUTIÉRREZ, VALERIA ARCIERI

FEDERICO MOREIRA

GERARDO KALMAR, CARLOS CORTÉS NAVARRETE

GERMÁN ACEVEDO

JESICA SUÁREZ

JOHN FIGUEROA

JOSÉ ROMMEL TUÑÓN

JUAN JOSÉ LUZURIAGA

LEANDRO DE LOREDO, LENA ESQUENAZI

LENA ESQUEZANI

NAHUEL PALENQUE

PABLO TAMEZ, RODRIGO CASTILLO FILOMARINO

SANTIAGO FUMAGALLI

SHEYLA POOL PASTOR

VASCO PEDROSO

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica Iberoamericana

42 DÍAS EN LA OSCURIDAD

APAGÓN

BELASCOARÁN

CAUSA PRÓPRIA

CROMOSOMA 21

CUBA LIBRE

EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINAL

EL ENCARGADO

IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO

LA RUTA

MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY

NO ME GUSTA CONDUCIR

NOTICIA DE UN SECUESTRO

O REI DA TV

PÁLPITO

ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA

SANTA EVITA

SEÑORITA 89

TURBIA

UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2

Mejor interpretación masculina e miniserie o teleserie

ADRIANO LUZ

ALEJANDRO RIAÑO

ÀLEX MONNER

ARÓN HERNÁNDEZ

DANIEL GIMÉNEZ CACHO

GUILLERMO FRANCELLA

GUSTAVO BASSANI

HUMBERTO CARRÃO

JUAN DIEGO BOTTO

JUAN PABLO RABA

JUAN PABLO URREGO

LUIS CALLEJO

LUIS GERARDO MÉNDEZ

MANOLO CARDONA

MARIANO MATTOS

MICHEL BROWN

NUNO LOPES

PABLO MACAYA

RANDY DOMÍNGUEZ

SEBASTIÁN SOLORZA

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

ADRIANA PAZ

ANA LUCIA DOMÍNGUEZ

BEATRIZ GODINHO

CAROLINA GAITÁN

CLAUDIA DI GIROLAMO

CLAUDIA SALAS

CRISTINA UMAÑA

FRANCISCA LACHAPEL

ILSE SALAS

KARINA GIDI

LALI ESPÓSITO

LAURA NOVOA

LINIKER

MARGARIDA VILANOVA

MÓNICA LÓPEZ

NATALIA DE MOLINA

NATALIA OREIRO

PATRICIA TAMAYO

PAULINA GAITÁN

VALENTINA MÜHR

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

ALEJANDRO AWADA

ÁLVARO RODRÍGUEZ

ANDRÉS PARRA

BRAIN VÉLEZ

DAVID LORENTE

DIEGO CREMONESI

GASTÓN SALGADO

IVO CANELAS

JESÚS CARROZA

JUAN FERNANDO SÁNCHEZ

LUIS ZAHERA

MARCELO ALONSO

MARCO ANTONIO CAPONI

NÉSTOR CANTILLANA

NICOLÁS FRANCELLA

PEDRO DE TAVIRA

ROBERTO GRANGE

RODRIGO CELIS

SEU JORGE

SILVERIO PALACIOS

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

AMPARO NOGUERA

ANA MARÍA ARIAS

BELÉN FRETES

CARLA QUEVEDO

CATARINA WALLENSTEIN

EDWARDA GURROLA

GLORIA MÜNCHMEYER

JACQUELINE ARENAL

LAURA OSMA

LAURA RAMOS

LEONOR WATLING

MAJIDA ISSA

MARCELA BENJUMEA

MARIAN ÁLVAREZ

MARIANA DI GIRÓLAMO

MINERVA CASERO

MORO ANGHILERI

PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ

ROBERTA GUALDA

VERÓNICA ECHEGUI

Mejor creador en miniserie o teleserie

ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA

BORJA COBEAGA

BORJA SOLER, ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUI

DANIEL BURMAN

EDGAR MEDINA, RUI CARDOSO MARTINS

FRAN ARAÚJO

GABRIEL RIPSTEIN

GERARDO NARANJO, ALEJANDRO GERBER, PABLO CRUZ

HENRIQUE OLIVEIRA

JOANNA LOMBARDI

LEONARDO PADRÓN

LUCÍA PUENZO

MARCUS BALDINI, ANDRÉ BARCINSKI E RICARDO GRYNSZPAN

MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT

MARTÍN MÉNDEZ

MATÍAS VENABLES

OSCAR RUIZ NAVIA

RODRIGO FLUXÁ

RODRIGO SANTOS

TEODORO POPPOVIC, MARIA CAMARGO

FUENTE: REDACCIÓN

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