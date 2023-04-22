Lista de nominados a los Premios Platino 2023

Mejor película Iberoamericana de ficción
ALCARRÀS
ARGENTINA, 1985
AS BESTAS
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
CARAJITA
CUMPLEAÑERO
DOMINGO Y LA NIEBLA
EL CASTIGO
EL OTRO TOM
EL SUPLENTE
GOL DE PLATA
LA CAJA
LO INVISIBLE
LOS REYES DEL MUNDO
PALOMA
PSEUDO
RECETA NO INCLUIDA
RESTOS DO VENTO
UTAMA
VICENTA B.
Mejor película en el género de comedia Iberoamericano de ficción
¿Y CÓMO ES ÉL?
30 NOCHES CON MI EX
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES
BEM-VINDA A QUIXERAMOBIM
CARIBE, TODO INCLUIDO
COMPETENCIA OFICIAL
COSAS DE AMIGOS
DESCONECTADOS
EL CUARTO PASAJERO
EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
EL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRA
FOGO-FÁTUO
GRANIZO
JULIO, FELICES POR SIEMPRE
MORGAN Y LOS SÚPER BICHILLOS
OSCUROS AMORES
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
PICANDO ALANTE
UN CUPIDO SIN PUNTERÍA
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS
ALÉM DA LENDA - O FILME
BLACK IS BELTZA II: AINHOA
EL PARAÍSO
HUEVITOS CONGELADOS
INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA
LA SÚPER
LAS LEYENDAS: EL ORIGEN
LAS VACACIONES DE YOKO
LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO)
MEU AMIGÃOZÃO – O FILME
NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO
O NATAL DO BRUNO ALEIXO
ORKESTRA LURTARRA
TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA
TARSILINHA
TROMBA TREM: O FILME
UNICORN WARS
Mejor película documental
ACHACHILAS
AMIGO SECRETO
BOSCO
EAMI
EL CASO PADILLA
EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZAS
EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG
EL SILENCIO DEL TOPO
ENTRE FUEGO Y AGUA
FREE COLOR
INVASIÓN DRAG
KOBRA AUTO RETRATO
LA GENTE DEL DOCUMENTAL
LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS
LO QUE SE HEREDA
MI PAÍS IMAGINARIO
SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRA
SINTIÉNDOLO MUCHO
VIAJE A ALGUNA PARTE
VIEIRARPAD
VILLA OLÍMPICA
Premio Platino a la mejor ópera prima de ficción Iberoamericana
9
1976
ALMA VIVA
AMPARO
CINCO LOBITOS
EN LOS MÁRGENES
LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
LA JAURÍA
LA PICADA
LUCETTE
MARTE UM
NUDO MIXTECO
PICANDO ALANTE
SUBLIME
SUEÑOS ILEGALES
SURO
TIEMPOS FUTUROS
UN CRIMEN ARGENTINO
UTAMA
VENITE PA' MARACAIBO
Premio Platino al cine y educación en valores
9
AMIGO SECRETO
ARGENTINA, 1985
CINCO LOBITOS
CUMPLEAÑERO
DOMINGO Y LA NIEBLA
EAMI
EL CASTIGO
EL SUPLENTE
EN LOS MÁRGENES
INVISIBLES
LA CAÍDA
LA CAJA NEGRA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
LOS REYES DEL MUNDO
MI PAÍS IMAGINARIO
MORENA(S)
NUNCA NADA ACONTECEU
UTAMA
WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO
Mejor dirección
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU
ALEJANDRO LOAYZA
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO
ARIEL ESCALANTE MEZA
ARTURO MONTENEGRO
CARLA SIMÓN
CARLOS LECHUGA
DIEGO LERMAN
GABRIEL MARTINS
HERNÁN JABES
JAVIER ANDRADE
LAURA BAUMEISTER
LAURA MORA
LORENZO VIGAS
MANUEL NIETO
MANUELA MARTELLI
MATÍAS BIZE
RODRIGO SOROGOYEN
SANTIAGO MITRE
TIAGO GUEDES
Mejor interpretación masculina
ALBANO JERÓNIMO
ALBI DE ABREU
ALFREDO CASTRO
ANDRÉS CRESPO
DANIEL GIMÉNEZ CACHO
ENZO VOGRINCIC
FERNANDO BACILIO
GABRIEL AGÜERO
JHON NARVÁEZ
JOSÉ CALCINA
JUAN MINUJÍN
LUIS TOSAR
NACHO SÁNCHEZ
NÉSTOR CANTILLANA
PACO LEÓN
PETER LANZANI
RENÉ MONCLOVA
RICARDO DARÍN
RODRIGO REICHARDT
RÔMULO BRAGA
Mejor interpretación femenina
ALINE KÜPPENHEIM
ANAHÍ HOENEISEN
ANTONIA ZEGERS
ARA ALEJANDRA MEDAL
ARCELIA RAMÍREZ
GABY GNAZZO
HAYDEÉ CÁCERES
ISABEL SANTOS
KARLA SOUZA
KIKA SENA
LAIA COSTA
LAURA GALÁN
LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉS
LUA MICHEL
LUISA QUISPE
MAGNOLIA NÚÑEZ
MARCÉLIA CARTAXO
PAULA SILVA
SANDRA MELISSA TORRES
ZOE STEIN
Mejor interpretación masculina de reparto
BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZ
CARLOS PORTALUPPI
CARLOS VALENCIA
DIMITRI RIVERA
ERICH WILDPRET
FERNANDO TEJERO
HERNÁN MENDOZA
JOAVANY ÁLVAREZ
JUNIOR ÁLVAREZ
LUIS ZAHERA
MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ
MARCELO ALONSO
NOÉ HERNÁNDEZ
NORMAN BRISKI
RAMÓN BAREA
ROGELIO GRACIA
RUI MORRISON
SANTOS CHOQUE
SERGIO LAURENTINO
VLADIMIR CRUZ
Mejor interpretación femenina de reparto
AÍDA LÓPEZ
ALEJANDRA FLECHNER
ALINE MARTA MAIA
ANGIE CEPEDA
CARMEN MACHI
CAROLA GARCÍA
CATALINA SAAVEDRA
CORAL GABAGLIO
CRISTINA MORÁN
ELIANE CHIPIA
ESTER CATALÃO
JULIA DORTO
LAURA PAREDES
MATILDE LAGOS
PENÉLOPE CRUZ
SUSI SÁNCHEZ
SYLVIA SOSSA
VALERIA OLIVA
VIRGINIA SEVILLA
YENY SORIA
Mejor música original
ALBERTO TORRES
ANDRÉS RODRÍGUEZ
ARÁNZAZU CALLEJA
CERGIO PRUDENCIO
CHLOÉ THÉVENIN
DANIEL SIMITAN
DIEGO ESCOBAR
EDUARDO CABRA, JOSÉ DAVID PÉREZ
HOLOCAUTO VEGETAL, BUENOS MUCHACHOS
JUAN ANTONIO LEYVA, MAGDA ROSA GALBÁN
KARIN ZIELINSKI
LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZ
MAURICIO TRABANINO
OLIVIER ARSON
PABLO BORGHI
PAOLA NAVARRETE, MAURO SAMANIEGO
PEDRO MARQUES
PEDRO OSUNA
RODRIGO QUINTÁS, MARTÍN DE LEMOS
TOMÁS BARREIRO
Mejor guión
ALDO SALVINI
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONE
ALEJANDRO LOAYZA
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO
ÁNGELES CRUZ
ARTURO MONTENEGRO
CARLOS LECHUGA, FABIÁN SUÁREZ
CARLOS VERMUT
FELIPE ZÚÑIGA, ROSMERI SERRANO, ALEJANDRA VARGAS, JOSÉ TUÑÓN, JOSÉ MOREIRA, NICOLÁS WONG
FERNANDO GUZZONI
GABRIEL MARTINS
ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYEN
JAVIER ANDRADE, ANAHÍ HOENEISEN
LAURA BAUMEISTER
LAURA MORA, MARÍA CAMILA ARIAS
LORENZO VIGAS, PAULA MARKOVITCH, LAURA SANTULLO
LUIS ISMAEL
MANUEL NIETO
MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT
MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE
Mejor dirección de montaje
AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍN
ALBERTO DEL CAMPO
ALEJANDRO BRODERSOHN
ANDREA GANDOLFO
ANDRÉS PEPE ESTRADA
ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGRO
JAROSAW KAMISKI, SOLEDAD SALFATE
JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCA
JOANNA MONTERO
JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRA
JOSÉ M. G. MOYANO
JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANO
JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERAS
MIGUEL SCHVERDFINGER
PABLO RIERA
RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARES
SANDRA RODRÍGUEZ
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO
ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINO
YADIRA AMAYA
Mejor dirección de arte
ADRIANA OVELAR
ALEJANDRO CASTIGLIONI
ALFREDO CORREIA
CLAUDIA GAENSEL
DANIEL LEAL MACHADO, ANA MELEIRO, ANA MARIA SIMÕES
DIEGO LÓPEZ, VIOLETA RODRÍGUEZ
EMILIA DÁVILA, NICOLÁS PLATONOFF
EMILIO OLABARRIETA
EUGENIO CABALLERO
FRANCISCA CORREA
HIROMI SHIMABUKURO
MARCELA GÓMEZ
MARCELO CHAVES
MARÍA ANDREA BROLO
MICAELA SAIEGH
MÓNICA DE MOYA
PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMO
RIMENNA PROCÓPIO
VIVIAN DEL VALLE
WILHEM PÉREZ
Mejor dirección de fotografía
ÁLEX CATALÁN
ARAUCO HERNÁNDEZ HOLZ
BARBARA ÁLVAREZ
DANIEL ANDRADE
DANIELA CAJÍAS
DARIUS KHONDJI
DAVID GALLEGO
GABRIEL DÍAZ
GERARD UZCÁTEGUI
JAVIER JULIÁ
MAURICIO VIDAL
MICAELA CAJAHUARINGA
NICOLÁS WONG DÍAZ
ÓSCAR AYALA PACIELLO
PEDRO J. MÁRQUEZ
RUI POÇAS
SANTIAGO BENET MARI
SANTIAGO GUTIÉRREZ
SERGIO ARMSTRONG, IVÁN GIERASINCHUK
TERESA KUHN
Mejor dirección de sonido
AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO, YASMINA PRADERAS
AURIAL MIND
CARLOS GARCÍA
CATRIEL VILDOSOLA
CHRISTIAN COSGROVE
DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL HUETE, PELAYO GUTIÉRREZ, VALERIA ARCIERI
FEDERICO MOREIRA
GERARDO KALMAR, CARLOS CORTÉS NAVARRETE
GERMÁN ACEVEDO
JESICA SUÁREZ
JOHN FIGUEROA
JOSÉ ROMMEL TUÑÓN
JUAN JOSÉ LUZURIAGA
LEANDRO DE LOREDO, LENA ESQUENAZI
LENA ESQUEZANI
NAHUEL PALENQUE
PABLO TAMEZ, RODRIGO CASTILLO FILOMARINO
SANTIAGO FUMAGALLI
SHEYLA POOL PASTOR
VASCO PEDROSO
Mejor miniserie o teleserie cinematográfica Iberoamericana
42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
APAGÓN
BELASCOARÁN
CAUSA PRÓPRIA
CROMOSOMA 21
CUBA LIBRE
EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINAL
EL ENCARGADO
IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
LA RUTA
MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
NO ME GUSTA CONDUCIR
NOTICIA DE UN SECUESTRO
O REI DA TV
PÁLPITO
ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA
SANTA EVITA
SEÑORITA 89
TURBIA
UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
Mejor interpretación masculina e miniserie o teleserie
ADRIANO LUZ
ALEJANDRO RIAÑO
ÀLEX MONNER
ARÓN HERNÁNDEZ
DANIEL GIMÉNEZ CACHO
GUILLERMO FRANCELLA
GUSTAVO BASSANI
HUMBERTO CARRÃO
JUAN DIEGO BOTTO
JUAN PABLO RABA
JUAN PABLO URREGO
LUIS CALLEJO
LUIS GERARDO MÉNDEZ
MANOLO CARDONA
MARIANO MATTOS
MICHEL BROWN
NUNO LOPES
PABLO MACAYA
RANDY DOMÍNGUEZ
SEBASTIÁN SOLORZA
Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie
ADRIANA PAZ
ANA LUCIA DOMÍNGUEZ
BEATRIZ GODINHO
CAROLINA GAITÁN
CLAUDIA DI GIROLAMO
CLAUDIA SALAS
CRISTINA UMAÑA
FRANCISCA LACHAPEL
ILSE SALAS
KARINA GIDI
LALI ESPÓSITO
LAURA NOVOA
LINIKER
MARGARIDA VILANOVA
MÓNICA LÓPEZ
NATALIA DE MOLINA
NATALIA OREIRO
PATRICIA TAMAYO
PAULINA GAITÁN
VALENTINA MÜHR
Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie
ALEJANDRO AWADA
ÁLVARO RODRÍGUEZ
ANDRÉS PARRA
BRAIN VÉLEZ
DAVID LORENTE
DIEGO CREMONESI
GASTÓN SALGADO
IVO CANELAS
JESÚS CARROZA
JUAN FERNANDO SÁNCHEZ
LUIS ZAHERA
MARCELO ALONSO
MARCO ANTONIO CAPONI
NÉSTOR CANTILLANA
NICOLÁS FRANCELLA
PEDRO DE TAVIRA
ROBERTO GRANGE
RODRIGO CELIS
SEU JORGE
SILVERIO PALACIOS
Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie
AMPARO NOGUERA
ANA MARÍA ARIAS
BELÉN FRETES
CARLA QUEVEDO
CATARINA WALLENSTEIN
EDWARDA GURROLA
GLORIA MÜNCHMEYER
JACQUELINE ARENAL
LAURA OSMA
LAURA RAMOS
LEONOR WATLING
MAJIDA ISSA
MARCELA BENJUMEA
MARIAN ÁLVAREZ
MARIANA DI GIRÓLAMO
MINERVA CASERO
MORO ANGHILERI
PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ
ROBERTA GUALDA
VERÓNICA ECHEGUI
Mejor creador en miniserie o teleserie
ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA
BORJA COBEAGA
BORJA SOLER, ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUI
DANIEL BURMAN
EDGAR MEDINA, RUI CARDOSO MARTINS
FRAN ARAÚJO
GABRIEL RIPSTEIN
GERARDO NARANJO, ALEJANDRO GERBER, PABLO CRUZ
HENRIQUE OLIVEIRA
JOANNA LOMBARDI
LEONARDO PADRÓN
LUCÍA PUENZO
MARCUS BALDINI, ANDRÉ BARCINSKI E RICARDO GRYNSZPAN
MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
MARTÍN MÉNDEZ
MATÍAS VENABLES
OSCAR RUIZ NAVIA
RODRIGO FLUXÁ
RODRIGO SANTOS
TEODORO POPPOVIC, MARIA CAMARGO
FUENTE: REDACCIÓN