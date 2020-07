Llane: "Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad"

“Compuse esta canción hace más de un año en un momento de mi vida en el que quería declararle mi amor a una persona que fue muy importante para mí, aunque ya la relación terminó”, contó Llane a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Yo venía de un ambiente de muchas mujeres, de ese mundo de la música y la fama con el que uno se deslumbra, pero después uno se da cuenta de que eso no lo llena a uno. Entonces quise confesarle que cuando la conocí quería algo más que una amante y que quería enamorarla como se hacía antes”, añadió.

Llane compuso el bolero junto al cubano Ángel “Pututi” Arce y la ecuatoriana Cris Chill. La producción del tema estuvo a cargo de Daneon y Xaxo.

“Para mí la música son sensaciones. En este caso, esta canción era esa sensación de poder expresar algo tan especial y que mejor que un bolero para hacerlo”, dijo.

El videoclip de Como antes fue grabado en Miami y dirigido desde Medellín.

“Fue uno de los retos que tuvimos como equipo. Quisimos que la gente soñara por medio de estos muros en mi casa, pero decorados para recrear ese momento en el que estoy ansioso y me tomo un trago mientras llega esa persona para confesarle lo que siento. Lo grabamos a la distancia. Mi director, Teo, lo dirigió desde Medellín, y tres amigos me ayudaron a organizar todo. Así que grabamos en tres horas y nos demoramos otras tres organizando”, contó. “Fue increíble; pude actuar, me metí en personaje y creo que la gente lo siente”.

Con cuatro temas en su haber desde que dio el paso de seguir en solitario, el cantante y compositor se propone mostrar su identidad musical como solista.

“Creo que estas canciones también hablan desde mi identidad. Estoy tratando de hacer mi carrera con mi historia de una manera personal. Cumplí 12 años con ellos (Piso 21) y aprendí mucho, pero siento que en mi mente tengo planes que son muy personales”, expresó.

“Y hoy en día trabajo en equipo, pero es otro equipo y de otra manera, tuve bases, aprendí mucho y conocí mucha gente que hoy en día me apoya. Pero quiero crecer con otros públicos y siento que es cuestión de trabajo. Me siento muy feliz, porque creo que estoy logrando hacer algo diferente dentro de la música. Y espero que lo tomen como una propuesta diferente “, añadió.

El colombiano también encuentra en esas canciones románticas una oportunidad de reivindicarse, porque evolucionar es válido.

“Tengo que aceptar que era mujeriego (risas). Yo creo que no tendría sentido ni caso volver a lo mismo. En estos momentos, siento que me gusta cuidar mi energía y estoy enfocado en mi carrera, además, uno crece como ser humano. Pero es bonito saber que una persona puede llegar y cambiar muchas cosas”, reveló.

Si bien afirma que le seguirá cantando al amor, no dejará de incorporar otros sonidos que reflejen esa diversidad musical a la que ha estado expuesto.

“Yo crecí con música como la de Los Pancho, de Julio Jaramillo, de Andrés Cepeda. Entonces mi música si va a llevar mucho de eso. No se enfocará en el bolero, pero sí dentro de la musicalidad de lo clásico contemporáneo, y me encanta poder mezclar esos dos mundos porque yo crecí con eso. Pero también me gusta Michael Jackson, el hip hop. Escucho todo tipo de música, entonces creo que va a ser algo muy musical. Voy a tratar de dar mucho de lo que yo creo versátil, con mucho amor”, detalló sobre el estilo que defenderá como solista.

Nacido como Juan David Castaño Montoya, el artista paisa debe su nombre artístico a su apodo de la niñez.

“A mí me dicen el Llane o el Llanerito desde que tenía 10 años, porque mi familia tenía un restaurante que se llamaba Alma Llanera y a mi papá le encantaba esa cultura. Y yo canté música llanera toda mi infancia. En Medellín me conocieron así y entonces me quedé con Llane”, recordó.

Llane prepara su álbum debut como solista que titulará Presente, con el que delinea y culmina una etapa.

“Ya tiene un nombre muy especial, que ha sido algo que me ha ayudado a vivir el momento perfecto y es el presente. Se llama Presente. Ya está 90 por ciento listo. Estoy esperando para lanzarlo este año y no veo la hora de que lo puedan escuchar. Hace un año y medio compuse un montón de canciones que hablaban de ese capítulo, pero siento que ya ese capitulo se cerró”, expuso.

Precisamente, de esa etapa que dijo haber superado surgieron los temas que conformarán parte de su primer disco en solitario. Pero no ha parado de componer hasta el punto que por estos meses ha creado material para una próxima entrega.

“Ya estoy trabajado en el segundo álbum, porque las canciones que estoy componiendo ahorita son de un capítulo diferente. Yo hago música todo el tiempo, todos los días. Ha sido más difícil en este tiempo, pero me suena que ya estoy trabajando en canciones para otro disco, porque mi corazón y mi mente ya están en otro capítulo”, dijo.

“He estado trabajando desde el primer día de cuarentena como si fuera el último y cada día me ha traído un montón de victoria. Y me siento en un punto más chévere de mi carrera. El hecho de que salga una canción como esta y que todo esté fluyendo de manera orgánica, para mí, es muestra de que estoy haciendo las cosas bien”, añadió.

Como antes también es muy especial para Llane porque su madre, quien falleció el pasado año, pudo escucharla.

“Mi mamá amaba esa canción. Tuve la oportunidad de mostrársela antes de que muriera. Y me encanta que ella estaba feliz porque su hijo tuviera una canción como esta. A ella le daban mucho miedo mis procesos. Y sintió como un alivio de que se trataba de una muy buena canción y una señal de que mi corazón estaba bien”, comentó.

Además de concebir música durante los últimos meses, Llane también se ha reencontrado a sí mismo.

“Me he vuelto a conectar con la persona que tenía olvidada. Siempre me he caracterizado por ser muy alegre y espontáneo, muy positivo y de pronto tenía la llama medio apagada. Pero llegó el momento de que esa llama se encendiera y estoy feliz porque para mí ha sido un despertar enorme”, reflexionó.

“Y siento que, cada vez, me conecto más con ese ser que siempre he sido, ese a quien sus amigos quieren tal como es y a quien la gente le tiene cariño, porque siempre ha dado buena energía, a pesar de los momentos difíciles. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad para volver a empezar. Creo que el pasado no nos debe definir, porque nosotros somos los que construimos nuestro presente y podemos hacer un cambio si estamos dispuestos”.