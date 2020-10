Lo nuevo de la semana en música, cine y televisión

Hay que admirar la valentía de Netflix y el director Ben Wheatley por rehacer “Rebecca” (“Rebeca”), de Daphne du Maurier, que ya tenía una obra maestra en la adaptación de Alfred Hitchcock. Pese a reseñas poco estelares, la idea de ver a los despampanantes Lily James y Armie Hammer en trajes de época resulta irresistible. Si “Rebecca” no lo deja satisfecho cuando llegue a Netflix este miércoles, el servicio tendrá de vuelta “Carol”, de Todd Haynes, al día siguiente.

Tras su elogiada interpretación del activista Abbie Hoffman en “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”) de Aaron Sorkin, Sacha Baron Cohen retoma el personaje que lo hizo famoso: Borat. El presentador kazajo de televisión está de regreso en “Borat 2”, o “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan” (“Borat Subsequent Moviefilm: Entrega de prodigioso soborno a régimen americano para hacer beneficios para nación que fue gloriosa, Kazajistán”). El contenido de la cinta se mantiene mayormente secreto hasta su estreno del viernes en Amazon Prime Video, pero podemos esperar algunas payasadas relacionadas con las elecciones y la pandemia.

El realizador de “Dear White People” (“Queridos blancos”) Justin Simien da un gran giro con su nueva “Bad Hair”, una película de terror y comedia sobre una mujer que trata de emerger en la industria de la música a fines de los 80' que se pone un postizo demoníaco. Los críticos han tenido opiniones encontradas, pero el público podrá decidir por sí mismo cuando llegue a Hulu el viernes.

“Emma.”: la agradable adaptación de Autumn de Wilde de “Emma” de Jane Austen se perdió un poco los primeros días de la pandemia, cuando pasó rápidamente a video a la carta tras los cierres de los cines. Finalmente llega a HBO el sábado. Más provocadora que la (también maravillosa) versión de Gwyneth Paltrow, Anya Taylor-Joy asume el papel de la casamentera extraordinaria esta vez.

Por Lindsey Bahr.

Música

— Bruce Springsteen lanza el viernes su 20 álbum de música. Música que grabó en tan solo cinco días en su estudio en Nueva Jersey. “Letter to You” reúne al ídolo del rock con la E Street Band e incluye 12 canciones, tres de ellas escritas por “The Boss” (El Jefe), de 71 años, cuando era un veinteañero: “Janey Needs a Shooter”, “If I Was the Priest” y “Song for Orphans”. La grabación quedó registrada en el documental de Apple TV+ “Bruce Springsteen’s Letter to You”, que también se estrena el viernes.

— Billie Eilish llevaba apenas tres días en el ruedo cuando tuvo que cancelar su gira mundial en marzo debido a la pandemia del coronavirus. Por fortuna para sus fans, la ganadora del Grammy ofrecerá su primer concierto en vivo para todo el mundo, “Where Do We Go? The Livestream”, que podrá verse en su sitio web y la plataforma interactiva de streaming de video Maestro. El espectáculo se transmitirá desde Los Angeles a las 6:00 p.m. de Nueva York (2100 GMT). Los boletos cuestan 30 dólares.

Por Mesfin Fekadu.

Televisión

— “The Queen’s Gambit” (“Gambito de reina”), basada en la novela homónima de Walter Tevis de 1983, sigue a una mujer prodigio del ajedrez que se desenvuelve en un mundo dominado por los hombres mientras batalla con su doloroso pasado y presente. Orphaned Beth, interpretada de joven por Anya Taylor-Joy, encuentra solaz en el juego y escape en el abuso de sustancias, lo cual podría minar su vida y su deslumbrante éxito. También actúan Annabeth Kelly, como Beth niña, Marielle Heller y Thomas Brodie-Sangster. La serie fue escrita y dirigida por el nominado a dos Oscar Scott Frank (“Out of Sight”, “Logan”). La nueva producción de la televisión, se estrena el viernes en Netflix.

— “The Undoing” de HBO cuenta con un elenco de primera, frente y detrás de las cámaras. Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan, David E. Kelley (“Big Little Lies”) escribe y Susanne Bier (“The Night Manager”) dirige esta serie limitada de la televisión que se estrena el domingo a las 9:00 p.m. de Nueva York. Grace y Jonathan (Kidman y Grant) tienen una vida familiar afortunada hasta que se revela lo contrario, obligando a Grace a entrar en modo de crisis. Donald Sutherland, Edgar Ramírez y Noah Jupe también actúan en esta nueva adaptación para la televisión de la novela de Jean Hanff Korelitz de 2014 “You Should Have Known”.

— Eva Longoria, Gloria Estefan y Ricky Martin presentan una nueva celebración de la cultura latina el lunes 26 de octubre a las 9:00 p.m. de Nueva York (0100 GMT del martes) por CBS y el servicio de streaming CBS All Access. “Essential Heroes: A Momento Latino Event” usa música, comedia, cortos documentales y apariciones de famosos para explorar la experiencia latina. "Aunque los trabajadores esenciales, hispanos incluidos, han recibido elogios por sus esfuerzos durante la pandemia, los latinos han sido la columna vertebral de este país por cientos de años y merecen reconocimiento", dijo Longoria en un comunicado. Momento Latino es una coalición de defensores de la comunidad.

Por Lynn Elber.