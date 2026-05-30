sábado 30  de  mayo 2026
BÉISBOL

López se asoma como candidato a extensión en los Marlins

El dominicano se ha convertido en uno de los pilares más importantes de los Marlins de Miami en la actualidad y lo mejor todavía podría estar por venir

Otto López, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un doble ante los Mets de Nueva York, el 23 de mayo de 2026.

Otto López, de los Marlins de Miami, celebra luego de conectar un doble ante los Mets de Nueva York, el 23 de mayo de 2026.

Rich Storry / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La directiva de los Marlins de Miami no suele tirar del gatillo con facilidad cuando se trata de amarrar a alguno de sus peloteros. Evidentemente, la tropa del sur de la Florida está lejos de contar con el presupuesto de colosos como los Dodgers de Los Ángeles o los Yanquis de Nueva York.

Sin embargo, todos los equipos se encuentran en algún momento con la necesidad de tomar una decisión importante de presente y futuro sobre alguno de sus jugadores. Los peces podrían haber llegado a esa encrucijada con el dominicano Otto López.

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¿Se abrió la caja de Pandora en la MLB?

A sus 27 años de edad, López se ha convertido en uno de los mejores jugadores del combinado. Así lo refleja su línea ofensiva de .330/.361/.470, con 14 dobles, dos triples, cuatro jonrones, 31 anotadas, 22 impulsadas y ocho bases robadas tras sus primeros 55 juegos del vigente certamen.

Hasta antes de la faena de este miércoles, el quisqueyano no solo lideraba a sus compañeros de los Marlins en promedio y hits conectados (71), sino que también a todos los paleadores del béisbol en 2026.

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Luego de conectar para un average de .330 con 33 imparables en abril, era difícil descifrar si el buen momento de López se trataba de una sólida racha o de su nueva realidad, pero con el calendario cada vez más cerca de pasar la página hacia junio, ya no existe ninguna duda de que el nativo de Santo Domingo se ha establecido como un pelotero de calibre All-Star.

El éxito del infielder ha llegado básicamente de la nada, luego de que disputara una campaña completa con Miami en 2025, pero nunca encontrara este tipo de éxito. Su línea ofensiva de .246/.305/.368 en 143 duelos fue incluso inferior a la cosechada en su temporada de novato el año previo.

¿Cómo mejoró?

Entonces, ¿qué cambió? La realidad es que López ha estado conectando la bola mucho más fuerte y de forma más consistente.

Según Statcast, su promedio de velocidad de salida está en 90.6 millas por hora, en el percentil 74, y muy distanciado del registrado en el torneo pasado (percentil 26). Su tasa de conexiones sólidas ha escalado hasta 44.9%, en el percentil 69, también muy lejos del percentil 26 de 2025.

Lo único que todavía no ha hecho click para el toletero es su disciplina en el plato, pues luego de marcar una tasa de boletos de 7.4% el año pasado, la misma ha caído a 4.0% en la presente zafra; de hecho, pese a tener la mayor cantidad de turnos al bate en el equipo, era apenas noveno entre sus compañeros en pasaportes recibidos con nueve.

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Pero al final del día, López ha sido un espectáculo ofensivo en lo que va de temporada y tiene la habilidad de jugar con solidez en cualquiera de las dos posiciones del medio del infield. Además, el dominicano todavía no llega a la porción de arbitraje salarial en su contrato de novato.

López es tan solo uno de tres peloteros de los Marlins que han hallado la consistencia con el madero en este torneo, junto a Xavier Edwards y Liam Hicks.

Con ese grupo de producción tan pequeño, los Marlins se harían un gran favor para presente y futuro si logran amarrar a López con una extensión de contrato que les permita construir el resto del cuadro interior a su alrededor.

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