Lo que presenta la escena de Miami esta semana

El nuevo sello ediciones kyrne, asociado a la Universidad de Rockford, en Illinois, presentará el viernes 3 de febrero, a las 6:30 pm, cuatro de sus títulos, Equívocos / Misconceptions, antología bilingüe de poetas cubanos de inicios del siglo XXI, editada por el profesor Yoandy Cabrera; Electra, Clitemnestra de Magali Alabau; plagios de om ulloa, y Oblongo in New York de René Rubí. La cita es en el Museo de la Diáspora Cubana, en Miami, 1200 Coral Way.