Lo que presenta la escena de Miami esta semana

Segunda semana de monólogos

Las actividades anunciadas para esta semana como parte del XXI Festival internacional del Monólogo, que organiza Havanafama Teatro Íntimo, comienzan con las presentaciones los días 10 y 11 de febrero, a las 8 pm, de Carlos Manuel Rivera con el monólogo La regla, que actúa y dirige el propio Rivera. En la misma jornada el espectáculo, Mente de mono, texto de Jorge Carrigan, interpretado por Renato Campilongo y dirigido por Ivette Kellens. Entresemana, habrá un taller de dramaturgia impartido por el Dr. Habey Hechavarría (días 13 y 15), mientras el martes 14 se presenta Alrededor del teatro en Miami, libro que recoge parte del acontecer teatral en Miami entre 1996 y el 2013. Para el jueves 16 está pautada la lectura dramatizada de Provisional, desechable y biodegradable, obra de José Abreu Felippe. Havanafama, 4227 SW 75 Avenida, Miami. Teléfono (786) 262-4014.

Isabel Pantoja

La tonadillera española Isabel Pantoja ofrecerá dos conciertes en Miami, los días 10 y 11 de febrero, a las 8 pm, como parte de su gira Enamórate. La intérprete de memorables melodías como Marinero de luces y Hoy quiero confesar, se presenta en el James L Knight Center, del centro de la ciudad, 100 SE 2da. St, Miami, 33131, en el fin de semana relacionado con el día de San Valentín. Reservaciones en eventticketscenter.com.

En el Museo Cubano

La tertulia La Otra Esquina de las Palabras, que convoca mensualmente el poeta Joaquín Gálvez en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, tendrá como invitada a la narradora y dramaturga Grethel Delgado, para la presentación de su novela No me hablen de Cuba. El evento contará con la participación de la autora, así como de Pedro Medina León y Gastón Virkel, de Suburbano Ediciones, casa que publica el libro, entre otros. Sábado 11, a las 7:30 pm. Entrada gratuita.

Charlie Zaa

El cantante colombiano Charlie Zaa regresa a los escenarios del sur de la Florida, en esta ocasión como parte de las celebraciones por el día del amor. El exvocalista del popular Grupo Niche e intérprete de canciones como Ódiame, La pollera colorá y Nuestro juramento, brindará un concierto el sábado 11 de febrero a las 8 pm, en el en el Charles F. Dodge City Center, de Pembroke Pines, localizado en el 801 City Center Way, Pembroke Pines, 33025. Boletos en ticketmaster.com.

Ballet Clásico Cubano de Miami

Con el título de Noche clásica española, el Ballet Clásico Cubano de Miami, en colaboración con el Ballet Nacional Dominicano, estrena un programa que incluirá algunas de las mejores piezas de repertorio clásico, donde tanto el tema como los estilos son claramente españoles, destacando la relación entre el ballet clásico y la danza tradicional española. La gala tendrá lugar el viernes 10 de febrero, a las 8 pm, en el Miami Dade County Auditorium, 2900 West Flagler Street, Miami, con un programa variado y acogedor, protagonizado por los principales bailarines del Ballet Clásico Cubano de Miami. De República Dominicana se presenta su directora artística, Stephanie Bauger, interpretando Carmen. Más detalles en el (305) 547-5414.

El Caimán ante el espejo

La biblioteca J. F. Kennedy de Hialeah, 90 W 49 Street, Hialeah, 33012, es la sede del encuentro literario El Caimán ante el Espejo, que en su nueva edición invita al recital de poesía, Mujeres de Paz, con las escritoras Legna Rodríguez Iglesias y Oneida González. La cita es el sábado 11 de febrero, a las 2 pm. Entrada y parqueo gratis.

Por amor a los animales

Con más de medio centenar de coloridas esculturas de gran tamaño de mascotas, se inaugura el Paseo de los Perros y Gatos, un proyecto auspiciado por la ciudad de Miami, a iniciativa de Marjorie Teresa Carollo, esposa del comisionado Joe Carollo. El paseo al aire libre, localizado en el parque Maurice Ferré, 1075 Biscayne Blvd., Miami, 33132, quedará inaugurado el sábado 11, a las 2 pm, con el objetivo de facilitar un “disfrute permanente de toda nuestra comunidad de Miami celebrando la perfecta comunión entre la naturaleza y el arte”. La fiesta de apertura oficial contará con las actuaciones de la Florida Chamber Orchestra, conducida por Marlene Urbay, además de bandas de música popular.