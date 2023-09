Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Éxito en Teatro 8

El actor y humorista cubano Mijail Mulkay mantiene en cartelera en el Teatro 8 lo que han anunciado como las últimas funciones del espectáculo Ay Love Miami, un show con música y humor. La nota señala que “a través de la risa y la música te daremos los tips para alcanzar el sueño americano”. Luego añade: “un show de autoayuda, emocional-humorística y muy divertido”. Viernes 29 de septiembre, a las 9 pm, sábado 30, a las 8:30 y domingo 1ro. de octubre, a las 5 pm. El elenco lo integran Mijail Mulkay, Olga Thomas, Camila Bordón, Raúl Morera y Reinier Guerra. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135. Boletos en el (305) 541-4841.

Un día con papá y dada

El libro para niños Un día con papá y dada del escritor chileno residente en Miami, José Ignacio “Chascas” Valenzuela, se presenta el viernes 29 de septiembre, a las 7:30 pm, en el Koubek Center del Miami Dade College. Valenzuela es un escritor, guionista de televisión, con una extensa y reconocida obra. El libro Un día con papá y dada, “narra la historia de Leonora, una niña que tiene dos papás que son completamente distintos, pero que la quieren por igual. El volumen tiene ilustraciones del artista mexicano Luis San Vicente. Participan el autor e Isabel Mendoza, editora de la obra, Jenny Lizárraga, directora de la distribuidora de libros en español Cinco Books. Koubek Center, 2705 SW 3ra. Calle, Miami, 33135. Evento gratuito.

Estrena comedia El Adicto

Una nueva comedia llega a la escena miamense, El adicto, texto de Luis de la Paz con la actuación de Cristian Ocón y la dirección de Marcia Arencibia Henderson. La pieza presenta el conflicto de la cada vez más preocupante dependencia de las personas hacia los dispositivos electrónicos, algo que se ha convertido literalmente en una adicción. En la comedia se van presentando distintas situaciones que el personaje ha tenido que afrontar en su vida, pero ninguna le ha causado tantas consecuencias negativas como la adicción al teléfono. Presentaciones el viernes 29 y sábado 30, a las 8 pm, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 1121 SW 5ta. Avenida, 33130. Boleto $25. Reservaciones en el (786) 448-4600.

Grandes maestros

La exposición Faith, Beauty, and Devotion: Medieval, Renaissance and Baroque Paintings se mantiene abierta en la sala Olga M. and Carlos A. Saladrigas Art Gallery, en el Belen Jesuit Preparatory School, 500 SW 127 Avenida, Miami, 33184, donde se podrán apreciar importantes obras del período medieval. Las piezas proceden de Italia y se muestran por primera vez en Estados Unidos. Entre ellas se hayan cuadros de maestros como Tintoretto, Rubens y Caravaggio. Para visitar la muestra se requiere de cita previa. Teléfono del centro educacional (305) 223-8600.

Comedia Memorias de la Sierra

Continúa en cartelera en el emblemático Teatro Trail, la obra Memorias de la Sierra, una comedia escrita y dirigida por Los Pichy Boys. La sátira intenta mostrar “la verdadera historia de lo que ocurrió en la Sierra Maestra y no la que te han contado. Una mirada exclusiva a la aventura de amor más intensa que se vivió en aquellas lomas del oriente de Cuba”. Presentaciones el viernes 29, a las 8:30 pm y sábado 30, a las 8 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009. Boletos desde $75.

En el Tower

La comedia La isla bonita, adaptación de La isla desierta del argentino Robert Arlt, realizada por Carolina Laursen, se mantiene en cartelera en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135. El espectáculo lo dirigen David Chocarro y Nuria Ferré. La promoción señala que esta obra es para toda la familia, y “nos traslada al Miami de los años 50, con un viaje a través de la imaginación con diez personajes en escena, música, bailes, coreografías increíbles, vestuarios de la época y mucha diversión”. Funciones sábado 30 y domingo 1ro. de octubre. Más información en el (305) 237-2463.

Ballet Clásico de Miami

Como parte de las actividades programadas por el Mes de la Hispanidad, el Cuban Classical Ballet of Miami fundado por Pedro Pablo Peña y con Eriberto Jiménez como director artístico, anuncia dos presentaciones diferentes los días sábado 30, a las 7 pm, y el domingo 1ro. de octubre, a las 5 pm, en el Brickell City Centre (en el Garden Deck, segundo piso). El programa incluye música en vivo y una variedad de bailes latinoamericanos. La función del domingo está compuesta por zarzuelas y danzas neoclásicas y contemporáneas. Brickell City Centre, 701 S Miami Ave, Miami, 33131. Evento gratuito.

ZunZún Fest

El ZunZún Children’s Fest, un evento enfocado en los niños, comienza sus presentaciones el domingo 1ro. de octubre, a las 2 pm, el Miami-Dade County Auditorium, con La Escuela Encantada, un proyecto musical de la cantautora y guitarrista española Rosalía Mowgli. El espectáculo propone un viaje musical a través de diferentes culturas. MDCA, 2901 W Flagler Street, 33135. En la misma jornada, a las 7 pm, y en el Miami Beach Bandshell, 275 Collins Ave, Miami Beach, 33141, se presenta Actívate, del dúo 123 Andrés, ganador del Grammy Latino. Se trata de un show repleto de vibraciones positivas y ritmos latinos llenos de energía.

Alma llanera

En el acogedor y céntrico Miracle Theater, de Coral Gables, se presenta el musical Alma llanera, con composiciones del maestro Pedro Elías Gutiérrez. La obra se estrenó en el Teatro Caracas, en 1914 y ha mantenido su vigencia y acogida por el público. Alma llanera refleja la vida en los llanos venezolanos a principios del siglo 20. La historia de esta obra, que muestra los colores propios del llano venezolano, es una historia de amor trágico. Los productores señalan que la versión que presentan “sigue el libreto original e incorpora algunas de las canciones originales utilizadas por el compositor Pedro Elías Gutiérrez así como música venezolana de la región. La partitura hará uso de los instrumentos clásicos del conjunto tradicional: El cuatro (instrumento de cuatro cuerdas similar a la guitarra), el arpa llanera y las maracas. El elenco internacional dará vida a la centenaria zarzuela en sus 109 años de existencia. Presentación única el domingo 1ro. de octubre, a las 5 pm, en el Miracle Theater, 280 Miracle Miles, Coral Gables, 33134. Reservaciones en el (305) 444-9293.

Música regional mexicana

El cantante y compositor mexicano Carin León, se presenta el domingo 1ro. de octubre, a las 8 pm, en el Kasaya Center, 601 Biscayne Blvd, Miami, 33132, para un concierto de música regional mexicana, de la cual es uno de sus más reconocidos exponentes. Es autor de canciones como Primera cita y Te lo agradezco. Boletos desde $70. Reservaciones en el (786) 777-1000.

Herencia Hispana en Hialeah

Casi todos los años la ciudad de Hialeah celebra el mes de la herencia hispana con una exhibición de artes plásticas, en la que participan artistas provenientes de diversos países de Latinoamérica, residentes en el Sur de la Florida. Durante todo el mes de octubre la muestra permanecerá abierta en el Milander Center for Arts & Entertainment,

4800 Palm Ave, Hialeah, 33012. El centro abre a las 9 am en días laborables. Información adicional en el (305) 827-0681.