Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Art Miami

La fuerza de Art Basel ha conducido a otras ferias simultáneas y no menos atractivas e importantes, Art Miami es una de ellas, donde artistas y galeristas muestran sus obras al público local, visitantes extranjeros y a coleccionistas. Una oportunidad de entrar en contacto con la vanguardia artística, que es la que marca las nuevas tendencias y estilos. Art Miami tiene lugar del viernes 8 al domingo 10, en One Herald Plaza, Miami, 33132, en el downtown de Miami.

Navidad con José Negroni

La reconocida agrupación de José Negroni, enfocada en el jazz, invita a una presentación de celebración navideña. En esta ocasión el maestro Negroni compartirá el escenario con invitados muy especiales, relacionados con los Grammy Latino, entre ellos Nomar Negroni (batería), Alex Hernández (bajo), Sammy Figueroa (percusión), Daniela Padrón (violín), Ramiro Malagon (guitarra y cuatro puertorriqueño), Paola Guanche (cantante), Alejandro Primero (cantante), con la dirección y el piano de José Negroni. Juntos explorarán “el maravilloso espíritu navideño durante una noche llena de los mejores ritmos y canciones de Navidad”. Viernes 8 de diciembre, a las 8 pm, en el Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135. Boletos $37.

En el país de la cocina

Los actores Tamara Melián, cubana, y Eteven Salgado, peruano, son los protagonistas de En el país de la cocina, obra de Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín, que se presenta el viernes 8 de diciembre, a las 8:30 pm, el sábado 9 a las 5 pm, y el domingo 10, a las 3 pm, en Artefactus Cultural Center, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. La nota señala que en la cocina están los utensilios usados para preparar las comidas y conservarlas y cada uno cumple su rol, pero en esta obra aparece un inesperado visitante. Esta pieza “alerta a chicos y a grandes, sobre los peligros de la intolerancia, del rechazo al diferente y de la falta de empatía, y lo hace de una manera lúdica y apelando a la fantasía y al humor”. Más información en el (786) 704-5715.

La Otra Esquina de las Palabras

El encuentro literario mensual La Otra Esquina de las Palabras, que conduce el poeta Joaquín Gálvez, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami 33145, tendrá su última jornada del 2023, con la presentación de los libros Luces en el Cielo de Armando de Armas, y Coordenadas ilícitas, de Denis Fortún. Las palabras de presentación estarán a cargo de los escritores Luis de la Paz y Juan Carlos Recio. Viernes 8, a las 7:30 pm.

Pedrito Camacho

El pianista, compositor, productor y cantante cubano Pedrito Camacho, quien comenzara su carreta junto al cantante Carlos Manuel, es ahora el líder de El Clan, agrupación con la que ha cosechado notables éxitos. Su próxima presentación será el viernes 8 de diciembre, a las 9 pm, y el sábado 9, a las 2 pm, en el club Desafinados, 1892 SW 57 Avenida, Miami, 33155. Entrada $50. Reservaciones en el (786) 806-0475.

• Wonderland en el Tropical Park

El parque temático Christmas Wonderland en el Tropical Park, 7900 SW 40 Street, Miami, 33155, ha comenzado su temporada con gran acogida del público. Un nuevo concepto de festividad por la Navidad llega a Miami, con aparatos mecánicos, áreas para tomarse fotos, espectáculos en vivo, luces y comidas, todo en un ambiente navideño. Abierto diariamente de 5 a 12 am. Para entradas y más información, conectarse a la página: https://miamiwonderland.com.

Comedia El adicto

Regresa al Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, 33130, la comedia El adicto, texto de Luis de la Paz con la actuación de Cristian Ocón y la dirección de Marcia Arencibia Henderson. La pieza presenta el conflicto de la cada vez más preocupante dependencia de las personas hacia los dispositivos electrónicos, algo que se ha convertido literalmente en una adicción. En la comedia se van presentando distintas situaciones que el personaje ha tenido que afrontar a lo largo de su vida, pero ninguna le ha causado tantas consecuencias negativas como la adicción al teléfono. Presentaciones el viernes 8 y sábado 9 de diciembre, a las 8 pm, Boleto $25. Reservaciones en el (786) 448-4600.

Navidad en el Jardín Botánico

Como parte de las muchas actividades por Navidad, el Jardín Botánico Tropical Fairchild ha abierto su 5ta. Edición de NightGarden, un programa interactivo de luces y efectos lumínicos. Los acogedores terrenos del exótico parque, están totalmente iluminados, permitiendo a los visitantes realizar un recorrido por un bosque encantado de hadas, con flores tecnicolor, esculturas únicas y arcoíris en los que grandes y pequeños pueden interactuar con la naturaleza, e incluso hablar con un viejo y sabio árbol llamado Archie. El Jardín Botánico Tropical Fairchild, se encuentra en el 10901 Old Cutler Road, Miami, 33156 y estará abierto cada noche para este espectáculo. Más información en el portal www.fairchildgarden.org.

Cinema Venezuela

La séptima edición de Cinema Venezuela se está llevando a cabo en el Cosford Cinema de la Universidad de Miami, 5030 Brunson Dr., Coral Gables, 33146. El programa incluye las más recientes realizaciones del cine venezolano. El viernes 8 se exhibirán las películas Hijos de la Revolución, dirigida por Carlos Caridad Montero. En el film, Laura y Tomás que nacieron en Venezuela el 4 de febrero de 1992, durante el golpe de estado de Hugo Chávez, unen sus vidas y enfrentan el declive político, económico y social del país y la comedia romántica Amor en el aire, de Carlos Daniel Malavé, donde un actor debe enfrentar varias situaciones. El sábado 9, la jornada incluye un conversatorio y la proyección de varios cortos. Seguidamente las películas La caja de Lorenzo Vigas, sobre un adolescente que debe viajar a recoger las cenizas de su padre, y Plantadas, del realizador cubano Lilo Vilaplana, en calidad de país invitado a Cinema Venezuela. La película Plantadas, aborda la vida de las presas políticas cubanas. Las actividades del día de clausura, incluyen un concurso de estudiantes, una segunda sesión de cortos, la película Cuando quiero llorar no lloro de Mauricio Wallerstein, filme ambientado en la Venezuela de 1948 y para el cierre Simón, filme de Diego Vicentini, sobre un líder estudiantil venezolano que llega a Miami en busca de asilo político. Más información en: https://www.cinemavenezuela.org.

Santa’s Enchanted Forest

El espíritu de la Navidad 2023 ya ha comenzado con Santa’s Enchanted Forest, el evento anual que convoca fundamentalmente a los más jóvenes. La promoción describe 100 aparatos mecánicos, juegos, atracciones, comidas, espectáculos con artistas y encuentro con Santa Claus, entre otras amenidades. Todo rodeado del ambiente navideño y miles de luces de colores. Abierto todos los días desde las 5 pm., en el 7400 NW 87 Avenue, Miami, 33166. Hay una amplia variedad de precios de entradas, que se puede consultar en la página: https://www.santasenchantedforest.com.

Espectáculo nocturno en el zoológico

Con el nombre de Zoo Light, se celebrarán las fiestas navideñas en el zoológico de Miami, con un gran espectáculo lumínico y efectos especiales, que se extenderán hasta el 30 de diciembre, que harán las delicias de los asistentes. Los árboles y otros sitios estarán iluminados formando diferentes figuras de animales y otros atractivas visualmente. Zoo Light se podrá visitar cada noche en el 12400 SW 152 St., Miami, 33177. Más información en el sitio web: https://www.zoomiami.org.

Se van las Carbonell en Catarsis

La obra Se van las Carbonell de Raúl de Cárdenas, dirigida por Juan Roca, comienza una temporada en la sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Coral Gables, 33134. La acción se desarrolla en Cuba en el año 1980, cuando una de ellas, Carmelina, regresa a la Isla para llevarse a sus hermanas durante el éxodo del Mariel”. Una serie de situaciones complica la salida de la familia. Esta comedia costumbrista es un espectáculo que hará reír y reflexionar. Con las actuaciones de Jorge Ovies, J. J. Paris, Rey Prado y Osmel Poveda. Sábado 9 y domingo 10 de diciembre a las 5 pm. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Parrandón navideño

El Teatro Trail no detiene su amplia y renovada programación. Para el sábado 9 de diciembre, a las 3 pm, abre sus puertas para recibir el espectáculo Parrandón navideño, un espectáculo presentado por Afro Borinken Roots. Con la participación de Mofongo de Plena, Jibareo y MiamiBloco para deleitar con plena, música jíbara y batuplena. Una forma de celebrar la Navidad por los boricuas. Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. Entradas desde $15. Reservaciones en https://teatrotrail.com.

En Hialeah

La ciudad de Hialeah, invita a su encuentro navideño, Annual Santas Snowblast, el sábado 9 de diciembre, entre las 6 y las 10 pm, en el Milander Park, 4700 President Donald J. Trump Ave, Hialeah, FL 33013 (Palm Avenue). El evento incluye actividades al aire libre, música, juegos, atracciones para los más pequeños, una variedad de camiones con ofertas gastronómicas y una montaña de nieve. Entrada $18.

Navidades en el aire

La Orquesta de Cámara de la Florida que dirige Marlene Urbay, presenta en el Miami Dade County Auditorium, 2901 W. Flagler St., Miami, 33135, el espectáculo coral navideño Voces en el aire. Durante el concierto se escucharán villancicos tradicionales latinoamericanos de diferentes países, finalizando el programa con la famosa Misa criolla de Ariel Ramírez. “La Misa criolla es una obra épica, una misa en español ambientada en los sonidos y ritmos tradicionales (chacarera, carnavalito, estilo pampeano) de América del Sur”. Boletos desde $25.

Sobre parejas

La obra Cómo romper con tu pareja, comedia de Clement Michel, dirigida por Yusnel Suárez y Susana Pérez, se presenta el sábado 9 de diciembre, a las 10:30 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. “Pablo lleva solo cuatro meses de casado pero la convivencia con Sofía, su mujer, es insoportable, por eso le pide a su mejor amigo, Martín, que se mude con ellos para conseguir entre los dos que ella lo deje y se vaya de la casa. ¿Este trío forzoso podrá funcionar?”. La obra cuenta con las actuaciones de Rachel Cruz, Yusnel Suárez y Frank Egusquiza. Reservaciones en el (305) 443-1009.

En el campus Norte del MDC

El Recinto Norte del Miami Dade College (MDC), 11380 NW 27 Avenida, Miami, 33165, realizará su tradicional evento Children’s Holiday at North, donde el recinto educacional se “transformará una vez más en un paraíso invernal que comenzará con la llegada de Santa Claus desde el Polo Norte”. Las actividades animadas por Mariana Rodríguez, presentadora de Telemundo 51 y James Pierre de MDC-TV., comenzarán a las 10 am, del sábado 9 de diciembre. Children's Holiday at North es una fiesta de Navidad mágica, en la que participan personajes de Disney, así como bandas de música. Evento gratuito.