Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Exhibición de barcos

Los amantes de los barcos podrán visitar y estar cerca de unas 150 embarcaciones durante el evento anual SoFlo Boat Show, que tendrá lugar el viernes 17, de 12 a 8 pm; sábado 18, entre las 10 am, y las 8 pm, y el domingo 19 de mayo, también desde las 10 am, en el Miami Marine Stadium, en Key Biscayne. Además de los barcos, el público podrá asistir a seminarios, escuchar música en vivo y disfrutar de una variedad de comidas. Dirección: 3501 Rickenbacker Cswy., Miami, 33149.

Los Pichy Boys

La obra El puesto a dedo, con la actuación de Los Pichy Boys, se mantiene en cartelera en el Teatro Trail, aunque ya en sus últimas presentaciones. En la comedia: “El tirano Fidel Castro se encuentra en sus últimos días y la dictadura busca desesperadamente su reemplazo. Raúl Castro, Mariela y el Cangrejo están a cargo del cuidado de Fidel en su mansión de Punto Cero. Entérate de cómo se llevó a cabo la transición de poder en Cuba y de cómo Díaz Canel llegó a convertirse en el nuevo “Presidente puesto a dedo”. Funciones viernes 17 a las 8:30 y sábado 18, a las 8 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Entradas desde $65.

Solo teatro Fest

Ya en su recta final, la 5ta. Edición del Solo Teatro Fest, trae nuevamente a Miami a la compañía ecuatoriana Casa Toledo, en esta ocasión con el espectáculo La torera, dramaturgia y puesta en escena de Viviana Cordero, con la actuación de Valentina Pacheco, quien ya ha probado sus habilidades en Artefactus. Esta obra retrata la vida de Anita Bermeo, “un personaje estrafalario, mítico y consagrado en la memoria de todos quienes la conocieron y generaciones que han escuchado sobre su leyenda. A través de otros diez personajes de la ciudad, podremos apreciar el Quito de antaño y el transcurrir del tiempo”. Funciones viernes 17 y sábado 18, a las 8:30 pm y domingo 19 a las 5 pm, en Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. Más detalles en el portal www.artefactus.us.

Tertulia literaria

El evento artístico y cultural mensual, Viernes de Tertulia, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Avenida, Miami, 33130, tendrá el viernes 17 de mayo, a las 8 pm, a la escritora Lourdes Vázquez, para un diálogo con el conductor del encuentro, y lectura de poemas y textos en prosa. La escritora nació en Puerto Rico, es poeta, narradora, ensayista y traductora. Entre sus libros se encuentran Fugas, Puro paisaje y Un enigma esas muñecas. Recibió un reconocimiento en el Paz Prize for Poetry, en el 2014.

Viernes de Musicalia

Auspiciado por el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) y la Biblioteca de FIU, se invita a una nueva jornada de Viernes de Musicalia, que en esta ocasión presenta Cantarte hei, Galicia, na lengua gallega, una charla ilustrada de la Dra. Estíbaliz Santamaría Cadaval, quine conducirá al público a través de la fascinante conexión entre Galicia y Cuba. La presentación se llevará a cabo en español el viernes 17 de mayo, a las 7:30 pm., en la Biblioteca de FIU, salón GL 220, 11200 SW 8t St., Miami, 33199. Entrada gratuita, pero se requiere registración en el (305) 348-2818.

Las cenizas de mamá

En el Teatro Tower de la Pequeña Habana, 1508 SW 8 St., Miami, 33135, se presenta la obra Las cenizas de mamá, de Nuria Ferrer Muñoz-Seca, dirigida por Carolina Laursen. La nota señala que se trata de: “una tragicomedia en la que el espectador pasa por la risa, el llanto, la ternura o la sorpresa, a través de temas actuales como la tecnología, las redes sociales, la identidad de género y el feminismo”. Luego añade: “Al final todos desembocan en un argumento principal: destacar la importancia de la figura de la madre en todos los aspectos de la vida”. Funciones viernes 17 y sábado 18, a las 8 pm, y domingo a las 6 pm. Boletos en ticketplate.com.

Sopa de pollo

Últimas funciones de la comedia Cuban Chicken Soup: When There's No More Café (Sopa de pollo cubana: cuando ya no hay café), los días viernes 17 de mayo, a las 7:30 pm; sábado 18, doble jornada, a las 2:30 y 7:30 pm, y el domingo de cierre, a las 2:30 pm, en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center, 1600 Biscayne Blvd., Miami, 33132. La obra escrita por Elena María García y Stuart Meltzer, en lo que han denominado un “nuevo tour de force cómico protagonizado por la incomparable Elena María García”, presenta a un personaje que “debe sortear giros inesperados y contar con viejos amigos (y nuevos) para que la ayuden a superar un día lleno de crisis. La buena noticia es que cuando te quedas sin café, siempre hay sopa de pollo casera de Mami para hacer el mundo mejor”. Boletos desde $55.

Enemigas íntimas

Continúa con éxito la obra Enemigas íntimas, de Sergio Marcos y Martín Guerra, con las actuaciones de Beatriz Valdés, Irela Bravo, Marisol Correa y Susana Pérez, y la dirección de Yusnel Suárez. “El encuentro entre cuatro amigas de toda la vida se convertirá en una montaña rusa de emociones cuando comienzan a revelarse increíbles secretos que guardan. Un juego de descubrimientos en el que se hablará de amor, de sexo, de amistad, de familia, de lealtad y traición y donde el humor, la ironía, el drama, el suspenso y la nostalgia por la juventud, harán que el espectador se emocione en todo momento. Una comedia exquisitamente divertida, magistralmente interpretada por cuatro de las más grandes actrices de la escena teatral de Miami”. Con estas atractivas palabras se promociona esta pieza que se presenta el sábado 18 de mayo, a las 10:30 pm., y el domingo 19, a las 5 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Cuba Nostalgia

El Miami-Dade County Fair & Exposition, en el 10901 SW 24 St., Miami, 33165, abre sus puertas para recibir una vez más Cuba Nostalgia, un evento donde la diversión, la música y la comida, se unen a la añoranza, el recuerdo y lo cubano, para evocar la Cuba floreciente, hoy desvanecida. En esta ocasión, Cuba Nostalgia celebra un aniversario más de la Independencia de Cuba, el sábado 18 y domingo 19 desde las 11 am. Entre los artistas invitados para presentarse ante el público se encuentran Roberto Torres, Leslie Cartaya, Lena Burke, Carlucho, 3 de La Habana, Boncó y Willy Chirino.

Para bajitos

La organización sin fines de lucro Para Bajitos, creada por los actores Steven Salgado y Tamara Melián, produce espectáculos bilingües para los niños de origen hispano “con el propósito de inspirarlos utilizando sus principales activos, el poder de la imaginación y el deseo de explorar el mundo”. Su nuevo trabajo escénico es La Cucarachita Martina y el Ratoncito Pérez, dirigida por Sara Miyares. Una hermosa obra infantil, llena de imaginación y situaciones que asombran y hacen reír a los más pequeños. Funciones el sábado 18 y el domingo 19 de Mayo, a las 3 pm., en el Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135. Boletos en www.parabajitos.com.

Clotilde y Felicidad

La comedia musical Clotilde y Felicidad, escrita por el dramaturgo y actor Yesler de la Cruz, se estrena en el Miami International Fine Arts, 5900 NW 74 Ave., Miami, 33166. La obra cuenta con las actuaciones de Yalitza Hernández y Mónica Rubio. Sábado 18 de mayo, a las 8 pm. Entrada $30.

Espectáculo interactivo

Con el título de ¿Y tú que has hecho?, cuatro mujeres emprenden un espectáculo interactivo que fusiona comedia y música. En la obra, “después de 3 años viviendo en Miami, Gretel decide reunir amigos de la Universidad para celebrar viejos tiempos. Todo marchaba perfectamente hasta la llegada de su tía con un gran anuncio. Este suceso desata un vendaval de emociones que lleva a sus amigas más cercanas a una catarsis profunda donde revelan íntimos secretos. Esta pieza es escrita y dirigida por Rachel Pastor y cuenta con las actuaciones de Anna Sobelo, Edith Obregón, Alina Robert y la propia Rachel Pastor. Sábado 18, a las 8 pm, domingo 19, a las 5 pm. Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135.

Jornada martiana

La tertulia El Caimán ante el Espejo en la biblioteca pública John F. Kennedy, 190 W 49 Street, Hialeah, 33012, dedicará su jornada del sábado 18 de mayo, comenzando a las 2 pm, al conversatorio Amor, humor y muerte en José Martí, con la participación del escritor y periodista Emilio Sánchez, el ensayista y crítico José Raúl Vidal, y el editor y bibliotecario Osvaldo Gallardo, fundador de la tertulia.

Canciones de Benny Moré

¿Y Cómo Fue? Una Historia de Benny Moré, es el título del espectáculo que ARCA Images presentará el sábado 18 de mayo, a las 8:30 pm, en el Weschester Cultural Arts Center, 7930 SW 40 St., Miami, 33155. Se trata de un “viaje musical inmersivo a través de las canciones del músico cubano Benny Moré, ambientado en un cabaret de los años 50”. El actor Franklin Virgüez interpreta a un viejo trompetista cuya vida se transforma por un encuentro fatídico con el gran Benny Moré. Reservaciones en el (305) 226-0030.

Piano bar

Elegancia, buen guasto y excelente música, es el marco que brinda el Piano Bar de Lázaro Horta con sus invitados en el centro Alfaro’s, 1604 SW 8 St., Miami, 33135, este domingo 19 de mayo, desde las 6:30 pm. A esa hora, comienza la música donde Lázaro Horta al piano y el violinista Juan Manuel Campos interpretarán y recordarán canciones de todos los tiempos. Reservaciones en el (305) 643-2151.

En Books & Books

Jornada con la Dra. Cindy Sierra para la presentación de su libro Un viaje llamado salud femenina, “una poderosa herramienta de empoderamiento diseñada específicamente para mujeres que desean tomar el control de su bienestar hormonal y emocional”. La autora nación en Barranquilla, Colombia, y es una “apasionada por la ciencia, el arte, la danza y la salud de la mujer”. Lunes 20 de mayo, a las 6:30 pm, en la librería Books & Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables, 33134. Más información en el (305) 442-4408.

Con una violinista

La violinista venezolana Daniela Padrón, lleva al público la música, acompañada de momentos humorísticos. Una combinación que le ha sido exitosa. Su espectáculo Confesiones de una violinista, se promueve como: “entérate de lo bueno y no tan bueno que sucede en la vida de una violinista en este monólogo musical en clave de humor que promete hacerte reír y disfrutar de buena música”. Jueves 23 de mayo, a las 8 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.