Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Abre la exhibición Inscrutable, del reconocido artista plástico español, radicado en Miami , Alberto Pancorbo, en The Americas Collection, 4213 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables, 33146, el viernes 7 de junio, desde las 7 pm. Las obras de este artista se encuentran en diferentes colecciones de América y Europa. Se apunta que “La base del dominio técnico de Pancorbo consiste en una educación tradicional del arte, un disciplinario método de trabajo y una comprensión total de la pintura. Con este conocimiento y un talento extraordinario, Pancorbo crea su propio estilo original y personal fuera de la formalidad de la tradición académica”.

Comedia en Teatro 8

Fue muy exitosa la primera semana de la obra Mi madre, mi novia y yo, comedia de la dramaturga argentina Mechi Bove, en el Teatro 8, 2173 SW 8 St., Miami, 33135. En la obra, el personaje de Fernando es un solterón que, a sus 43 años, aún vive con su madre Victoria. El hombre decide sentar cabeza con Leticia, la primera mujer que realmente le importa. Eso lo obliga a enfrentar la difícil tarea de presentarle su novia a su madre. Pero una cena de Nochebuena, puede que lo cambie todo cuando Fernando le anuncie a Victoria que finalmente se va de la casa materna para convivir con Leticia, quien a su vez no sabe que Fernando aún vive con su madre. La dirección es de Alejandro Vales y cuenta con las actuaciones de Jessica Álvarez Diéguez, Martin Sipicki y Agustina Lecouna. Funciones viernes 7 de junio a las 9 pm y sábado 8, a las 8:30 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841 y en la página www.teatro8.com .

El premio gordo

Un nuevo estreno anuncia el Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. El premio gordo, libreto de Flavia Coste, con un elenco de destacados actores, Susana Pérez, Rachel Cruz, Yaniel Castillo y Yusnel Suárez, bajo la dirección de Yusnel Suárez y Alberto Pujol. Una comedia “sorprendente y muy divertida” sobre el papel del dinero en nuestra sociedad. “El 100% de las personas que ganan la lotería cobran el premio, pero Richard está dudando. ¿Cómo crees que su familia va a reaccionar? ¿Y tú qué harías si te ganas El premio gordo?”. Funciones viernes 7 de junio, a las 8:30 pm, sábado 8 a las 8 pm, y domingo 9, a las 5 pm. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Estrenan la obra Deseo

Como parte de temporada de arte y literatura Queer Showcase, enfocada en la diversidad y que presenta Artefactus Cultural Proyect, se estrena en Miami la obra Deseo, versión de Erom Jimmy de Deseo bajo los olmos, del dramaturgo norteamericano Eugene O’Neill. Jimmy, fundador y director de la compañía Miami Factory Theater, se encuentra continuamente en la “búsqueda de nuevas formas de la narración en la escena”. Para ello “rehace un texto sólido y universal”, creando una pieza paralela al texto que le sirvió de impulso. Deseo cuenta con las actuaciones Christian Ocón y Raydel Casas, y acoge por primera vez la participación de las actrices transgénero Lola Alejandra Bosch y Ava. Funciones el viernes 7 y sábado 8 de junio, a las 8:30 pm, en el 12302 SW 133rd Ct., Miami, 33186. Reservaciones en el 786) 704-5715.

En el Koubek Center

El Primer Encuentro de Creadores de Cine se está llevando a cabo en Miami, con el propósito de “fomentar la colaboración y el intercambio cultural entre los creadores de cine de habla hispana en la región, así como promover la diversidad cultural y la riqueza del cine latino en Estados Unidos”. El evento es auspiciado por el Consulado General de México en Miami, en colaboración con las representaciones consulares de Argentina y España. El programa incluye la proyección de películas, como Nunca seremos parte de Amelia Eloisa, que se presenta el viernes 7 de junio, a las 4 pm., en el Koubek Center, 2705 SW 3 St., Miami, 33135.

Noche de tangos

El centro nocturno Alfaros, 1604 SW 8 St., Miami, 33135, tendrá como invitado al cantante Guillermo Fernández quien ofrecerá un concierto de tangos. Los amantes de esta música imperecedera, tendrán la oportunidad de escuchar y bailar, al ritmo de una música que ha trascendido fronteras. Viernes 7 de junio, a las 9 pm. Reservaciones en la página www.tangolovers.com .

El inconveniente

La obra del dramaturgo español Juan Carlos Rubio, El inconveniente, llega al Teatro Tower de Miami, bajo la dirección de Kevin Kass. El tema de la comedia gira alrededor de la venta de un apartamento, con un inusual y sorprendente contrato de venta. En el póster promocional se destaca que esta pieza ha sido muy exitosa en México, Argentina y España, pero habría que añadir que también en Miami donde tuvo una sólida temporada años atrás. El elenco para esta ocasión lo integran la primera actriz Marta Velasco, Ana Belén Beas y Willy Martin. Funciones viernes 7 y sábado 8 de junio, a las 8:30 pm, y domingo 9, a las 5 pm, en el Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135

Luis Miguel en concierto

El popular cantante mexicano Luis Miguel llega a Miami con su gira 2024, para presentarse en el Kaseya Center, el sábado 8 y domingo 9 de junio, a las 8 pm. El cantante alcanzó la cúspide de su carrera interpretando boleros clásicos, que rejuveneció con su voz y estilo. Algunas de sus canciones memorables, Tengo todo excepto a ti, Te extraño y La incondicional, seguramente se podrán escuchar durante su presentación. Kaseya Center, 601 Biscayne Blvd., Miami, 33132. Boletos desde $91.

Música venezolana

Espectáculo donde se invita a una “exploración profunda y emotiva por el vasto patrimonio musical de Venezuela”. El programa, conducido por César Muñoz, ofrece al público la oportunidad de sumergirse en las historias, las melodías y las figuras icónicas que han moldeado la rica cultura musical venezolana. El recorrido musical se remonta a los orígenes folclóricos, pasando por el nacimiento del vals venezolano, hasta la vibrante era de las grandes orquestas bailables y el resplandor de los años dorados del pop. Valiéndose de videos, imágenes, testimonios e interpretaciones en vivo, el espectáculo promete “una experiencia compartida de orgullo y nostalgia. Invitado especial, Alejandro Campos. Sábado 8 de junio, a las 8 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Milton de Minnesota

La situación refleja un poco la vida de los emigrantes, en la comedia de formato Stand-up, Milton no sabe realmente quién es él. “Después de diez años fuera de su Venezuela natal, Milton tiene un problema: No sabe quién es ¿inmigrante?, ¿gringo?, ¿versión outlet del Profesor de La Casa de Papel? El unipersonal hará que Milton hable sobre su vida mientras lidia con la soltería, la crisis de los 38, el trabajo y vivir en una ciudad donde “nadie es de aquí”. Teatro Tower, 1508 SW 8 St., Miami, 33135. Sábado 8 de junio, a las 9 pm.

Agrupación de Puerto Rico

En el vibrante marco de arte y entretenimiento de Wynwood, se presenta el sábado 8 de junio, a las 8 pm, la agrupación puertorriqueña Cultura profética. La nota señala que la banda, ganadora de un Grammy Latino y nominada al Grammy, “ha consolidado su legado como una de las bandas de reggae más importantes del mundo de habla hispana desde su creación en 1996”. Luego añade: “A lo largo de los años, la banda ha tejido con gracia géneros como bossa nova, tango, jazz y salsa en su música, creando una fusión única que resuena entre sus fans en todos los continentes”. Presentación en Mana Wynwood, 318 NW 23 St., Miami, 33127.

Enemigas íntimas

Continúa la obra Enemigas íntimas, de Sergio Marcos y Martín Guerra, con las actuaciones de Beatriz Valdés, Irela Bravo, Marisol Correa y Susana Pérez, y la dirección de Yusnel Suárez. “El encuentro entre cuatro amigas de toda la vida se convertirá en una montaña rusa de emociones cuando comienzan a revelarse increíbles secretos que guardan. Un juego de descubrimientos en el que se hablará de amor, de sexo, de amistad, de familia, de lealtad y traición y donde el humor, la ironía, el drama, el suspenso y la nostalgia por la juventud, harán que el espectador se emocione en todo momento. Una comedia exquisitamente divertida, magistralmente interpretada por cuatro de las más grandes actrices de la escena teatral de Miami”. Con estas atractivas palabras se promociona esta pieza que se presenta el domingo 9 de junio, a las 5 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Microtheater On Tour

El Centro Cultural Español de Miami, desafortunadamente sin sede en la actualidad, busca mantener su programación de manera itinerante, y lo logra de manera significativa con la serie Microtheater On Tour, donde brinda su velada teatral de los fines de semana, en el concepto de Microteatro, con obras breves, a precios asequibles. Para el domingo 9 de junio, comenzando a las 7 pm, se presentan cuatro producciones: Desafortunado en el amor, con las actuaciones de Niko Evans y Silvia Amaya; Yo en off, con Víctor Alfonso y Alexander Castillo; Sell It, interpretada por Leandro Camarotta, Cathy Álvarez Watson y Elena Velasco Tuduri, y Ponme la mano aquí, con Laura Pairot y Darién Martínez. En Arlo Wynwood, 2217 NW Miami Ct, Tercer piso, Miami 33127. Más información en el (786) 522-6600.

Homenajes

La Fundación APOGEO y su revista CARITATE, dirigidas por erl escritor Baltasar Santiago Martìn, se unen a la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Miami (ACEM), para presentar en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., Miami, 33130, un evento en homenaje a Vicky Roig, Pedro Román, Ramona de Sáa y Nelson Dorr, figuras de las artes cubanas fallecidas recientemente en la Isla y el exilio. Participarán como panelistas Paulina Fátima Aly, Santiago Oms, Dairon J. Bermúdez Acevedo y Ana Lydia Méndez, moderados por Baltasar Santiago Martín. Miércoles 12 de junio, a las 8 pm. Entrada gratuita.

Juneteenth 2024

El Adrienne Arsht Center presenta la tercera edición del Juneteenth Juke Joint. La celebración de este año contará con Stout y su banda. El sonido de Stout está profundamente arraigado en el gospel y el soul, mezclado con elementos de jazz, rock, hip-hop, pop y más. El día festivo de Juneteenth ha sido instituido por el gobierno norteamericano para conmemorar el fin de la esclavitud en EE. UU, se celebra cada 19 de junio: Juneteenth. Durante el evento en el Arsth Center, el jueves 13 de junio, a las 7:30 pm, en el Ziff Ballet Opera House, del centro, se le rendirá homenaje a la rica historia de la música, la cultura y la comida de la comunidad negra en el sur de Estados Unidos. Evento gratuito.