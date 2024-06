Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El ya conocido formato de Microteatro, obras breves a precios razonables, continúa su serie Microteatro on Tour, con tres obras. El drama Insomne de Eduardo Pardo con la impactante actuación de Flor Elena González, donde “una desamparada se niega a dormir, lucha contra el cansancio, para no hacerlo, pero al no tener fuerzas para impedirlo, decide contar su historia”. Seguida de la comedia Ese dedo, escrita, actuada y dirigida por Diego Vegue y Pedro Pablo Porras. Esta pieza gira alrededor en una visita médica hilarante. La tercera pieza, Seis adentro y uno afuera, de Manuel Bastos, interpretada por el mismo autor bajo la dirección de Rosalba Maldonado. En el texto, “un hombre que sobrevivió a un accidente gracias a que recibió órganos donados por seis personas diferentes, decide investigar quiénes fueron sus donantes para de alguna manera rendirles un tributo sin saber que con eso comenzaría su peor pesadilla”. Funciones viernes 21, a las 8 pm, en Macondo Doral Coffee Roasters, 2494 NW 89th Pl. Doral, 33172.