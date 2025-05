Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La cita es el domingo 11 de mayo a las 6:00 p.m., en la sala de conciertos Knight. Entradas en www.arshtcenter.org.

Rubén Blades

El cantautor panameño traerá su Fotografías Tour al Kaseya Center el jueves 15 de mayo de 2025. El espectáculo contará con la participación de Roberto Delgado Big Band.

El concierto se llevará a cabo el jueves 15 de mayo a las 8:00 p.m.. Entradas en www.kaseyacenter.com.

Escena

¡Ya siéntese señora!

La actriz peruana Johanna San Miguel vuelve con ¡Ya siéntese señora!, un stand alone en el que personifica a su icónico personaje Queca, la de la nariz roja, y a ella misma en un hilarante contrapunto que gira en torno a las mujeres cuando llegan a una edad en que se les empieza a llamar "señoras".

La función tendrá lugar el jueves 8 de mayo a las 8:30 p.m., en el Teatro Trail. Entradas en www.teatrotrail.com.

A Magic Journey Around the World

El Teatro Tower también trae el viernes 9 de mayo, A Magic Journey Around the World, protagonizada por Roger Ruiz y Cosette Rodríguez. Auspiciado por la Ciudad de Miami, el espectáculo celebrar el Día de las Madres con magia, música y emoción.

La función es a las 7:30 p.m. Boletos aquí.

El ilusionista Rick Thomas

El galardonado maestro ilusionista Rick Thomas presenta su espectáculo en el Adrienne Arsht Center. Un show lleno de magia, comedia, bailarines y una historia inspiradora.

La función será el sábado 10 de mayo en la Ziff Ballet Opera House, a las 7:00 p.m.. Entradas en www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Painting Class in Wynwood

Disfruta de una clase de pintura para celebrar el Día de las Madres. Los participantes disfrutarán de una experiencia guiada en el proceso de creación de su propia obra en una galería, con materiales de arte y una mimosa de cortesía. No se requiere experiencia previa.

El evento se realizará el sábado 10 de mayo a la 1:30 p.m., en Art Classes Wynwood. Reserva tu cupo aquí.

Literatura

Velada con Dave Barry

Dave Barry compartirá detalles sobre Class Clown: The Memoirs of a Professional Wiseass: How I Went 77 Years Without Growing Up, libro en el que aborda desde el humor la historia de su vida.

El encuentro será el sábado 10 de mayo a las 7:00 p.m., en Books & Books de Coral Gables. Entradas aquí.