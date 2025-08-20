Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 20 al 27 de agosto
Katy Perry llega al Kaseya Center de Miami a las 19:00 h con su gira The Lifetimes Tour. El show celebra su más reciente álbum 143 y promete un espectáculo lleno de energía, himnos inolvidables y nuevas canciones que harán vibrar al público. La cita contará también con la participación de Rebecca Black como invitada especial. Más información en: kaseyacenter.com.
Teatro Trail
Cada viernes en el Teatro Trail, el comediante Kabeto presenta PROBANDITOE, un show íntimo de stand up donde la interacción con el público es esencial. Con improvisación y humor, va construyendo ideas que generan risas y nutren su próximo material. Cada función es distinta y se enriquece con un comediante invitado, lo que mantiene la frescura de la propuesta. Para entradas en OvationTix.
Museo de Arte Patricia y Phillip Frost
Hasta el 24 de agosto de 2025, el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost presenta la exposición El Sendero de la Pantera. A través de las fotografías de Carlton Ward Jr., explorador de National Geographic, se retrata la vida del puma de Florida, el felino más amenazado de Norteamérica. La muestra combina arte e historia natural, ofreciendo imágenes únicas que invitan a reflexionar sobre la conservación. Más información: miamiandbeaches.com
Books & Books Coral Gables
El miércoles 27 de agosto a las 19:00 h, Books & Books Coral Gables acoge un encuentro con Philip Smith y Chana Sheldon, directora del MoCA North Miami. La velada se centra en el catálogo Philip Smith: Magnetic Fields, que recoge cinco décadas de su obra. Será una conversación cercana sobre arte, símbolos y narrativa visual. La entrada es gratuita con reserva y habrá ejemplares del libro a la venta. Más información: miamiandbeaches.com