Lo que presenta la escena en Miami esta semana

miércoles 20  de  agosto 2025
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 20 al 27 de agosto

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

Katy Perry llega al Kaseya Center de Miami a las 19:00 h con su gira The Lifetimes Tour. El show celebra su más reciente álbum 143 y promete un espectáculo lleno de energía, himnos inolvidables y nuevas canciones que harán vibrar al público. La cita contará también con la participación de Rebecca Black como invitada especial. Más información en: kaseyacenter.com.

Escena

Teatro Trail

Cada viernes en el Teatro Trail, el comediante Kabeto presenta PROBANDITOE, un show íntimo de stand up donde la interacción con el público es esencial. Con improvisación y humor, va construyendo ideas que generan risas y nutren su próximo material. Cada función es distinta y se enriquece con un comediante invitado, lo que mantiene la frescura de la propuesta. Para entradas en OvationTix.

Artes visuales

Museo de Arte Patricia y Phillip Frost

Hasta el 24 de agosto de 2025, el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost presenta la exposición El Sendero de la Pantera. A través de las fotografías de Carlton Ward Jr., explorador de National Geographic, se retrata la vida del puma de Florida, el felino más amenazado de Norteamérica. La muestra combina arte e historia natural, ofreciendo imágenes únicas que invitan a reflexionar sobre la conservación. Más información: miamiandbeaches.com

Letras

Books & Books Coral Gables

El miércoles 27 de agosto a las 19:00 h, Books & Books Coral Gables acoge un encuentro con Philip Smith y Chana Sheldon, directora del MoCA North Miami. La velada se centra en el catálogo Philip Smith: Magnetic Fields, que recoge cinco décadas de su obra. Será una conversación cercana sobre arte, símbolos y narrativa visual. La entrada es gratuita con reserva y habrá ejemplares del libro a la venta. Más información: miamiandbeaches.com

