Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 16 al 23 de septiembre

Anuel AA en los Latin American Music Awards 2023 en el MGM Grand Garden Arena

Anuel AA en los Latin American Music Awards 2023 en el MGM Grand Garden Arena

AFP/Ethan Miller/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

‎Música

Kaseya Center

Anuel AA traerá su gira Real Hasta La Muerte 2 al Kaseya Center el viernes 19 de septiembre de 2025, con un espectáculo lleno de sus mayores éxitos y nuevas canciones. Para más información, visite kaseyacenter.com.

Cardi B. 
CELEBRIDADES

Cardi B confirma su cuarto embarazo

Sergio George presenta su gira Festival de la Salsa ¡Ataca Sergio! en el Kaseya Center el domingo 21 de septiembre de 2025, con una celebración de los ritmos más emblemáticos de la salsa. Más detalles en kaseyacenter.com.

Escena

Teatro Trail

Chiquitín, dirigida por Yani Martin, cuenta la historia de Sofía y su inesperada amistad con un perro callejero que transforma su manera de ver el mundo. La obra, que promueve la adopción responsable de animales y valores de sensibilidad e inspiración, se presenta el domingo 21 de septiembre. Consulte teatrotrail.com para entradas o más información.

Artes visuales

Centro de Artes Culturales de Doral

La Exposición de Arte de la Herencia Hispana 2025 se exhibe hasta el 9 de octubre, explorando identidad, tradición y memoria cultural a través de pintura, escultura, fotografía, arte textil y técnicas mixtas de artistas del sur de Florida. La muestra celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana y ofrece una plataforma para la narrativa visual regional. Más información en miamiandbeaches.com.

Letras

Books & Books

Sonia Sotomayor presenta su nuevo libro infantil Just Shine!: How to Be a Better You en una velada especial organizada junto a la Universidad de Miami. La cita será en Books & Books, con entrada general de $10, el ejemplar del libro se puede incluir al comprar el boleto. Precompras y detalles en eventbrite.es.

