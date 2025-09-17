Filme "Animales Peligrosos": cuando la bestia marina es humana

MIAMI.- A 50 años del estreno del filme Tiburón, la cinta que puso a Spielberg en un buen lugar dentro de la industria cinematográfica, son muchas las películas que combinan suspenso, terror y supervivencia y que tienen como 'monstruo' a uno de los seres más evolucionados del planeta. Con 400 millones de años de existencia y unos dientes que al partirse se regeneran automáticamente, el tiburón, considerado el mayor depredador del océano, ha inspirado cintas como Megalodón, Deep Blue Sea y con participaciones especiales en la tierna Buscando a Nemo.

Pero, ¿qué pasa cuando el 'malo de la película' dentro del océano no es el tiburón sino alguien que lo usa para cometer sus crímenes?

Esa respuesta está en Animales Peligrosos, una coproducción Australia – Estados Unidos que llega de los mismos productores de Longlegs (el exitoso filme protagonizado por Nicholas Cage) y bajo la dirección del australiano Sean Byrne, cuya filmografía está enfocada en el género terror.

Animales Peligrosos llega a las salas de cine en Venezuela a partir del próximo jueves 18 de septiembre, gracias a Mundo D Película.

Bruce Tucker es el nombre del villano de esta historia. Su barco, que lleva su apellido, ofrece a los visitantes de Goldcoast una experiencia extrema única y sólo para valientes: nadar rodeados de los tiburones de la zona. Ya el inicio de la película e, incluso, en el tráiler se devela que se trata de una estafa, a través de dos incautos jóvenes que se atreven a probar el experimento. Una vez mostrado ese atemorizante panorama aparece la protagonista: Zephyr, una joven surfista de espíritu libre y situación precaria que, aparentemente, se rehúsa a establecer vínculos afectivos. Eso hasta que conoce a Moses, un joven acaudalado con el que vive un fugaz affaire. Cuando el maquiavélico Tucker se topa con Zephyr la secuestra y la mantiene cautiva para llevar a cabo un siniestro plan. Mientras Moses se pregunta por el paradero de la surfista que lo enamoró.

Animales Peligrosos es una combinación de géneros: thriller psicológico con el llamado “cine de supervivencia”, ese en el que los héroes de turno luchan por su vida hasta el final del cuento.

Lo que dice la crítica

El villano cumple con las expectativas del clásico psicópata que actúa sin miramientos. La protagonista es también lo que podría llamarse la “clásica rubia”, esa que antaño era el leit motiv de Hitchcock en toda su filmografía, con la diferencia de que esta es muy aguerrida. Los tiburones no son el monstruo como pueden serlo en filmes en los que atacan directamente a los turistas, en ese caso, el antagonista se encarga de provocarlos con sus víctimas, en un experimento que pondrá al público a aferrarse a la butaca y, por supuesto, a sorprenderse con los giros inesperados del guion.

En sitios especializados como Imdb.com Animales Peligrosos cuenta con un puntaje favorable para el género: 6.5 sobre 10, cifra parecida a la de Metacritic.com: 65 sobre 100. El número sube en Rotten Tomatoes.com que le otorga un sólido 87% de reseñas positivas de parte de la crítica, junto a un 78% de comentarios a favor de parte de la audiencia. Son puntuaciones que responden a un buen manejo de los géneros que abarca, la acertada dirección de Byrne y las buenas actuaciones de un trío estelar: Jai Courtney como el malvado Bruce Tucker (este artista ostenta el Foxter Breakthrough Award al Mejor Actor de Australia en 2016); la estadounidense Hassie Harrison, quien forma parte del elenco de la serie Yellowstone como Zephyr, y otro actor australiano: Josh Heuston como Moses, cuya carrera está en ascenso gracias a producciones como Thor: Love and Thunder, y la serie Dune: Prophecy, entre otras.